Khởi động 6 chương trình chuyển đổi AI trong ngành nông nghiệp và chăn nuôi
Chu Khôi
09/06/2026, 22:10
Hợp tác chiến lược giữa C.P. Việt Nam và FPT đánh dấu bước tiến mới trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực nông nghiệp. Thông qua 6 chương trình AI được triển khai xuyên suốt chuỗi giá trị từ trang trại đến bàn ăn, hai doanh nghiệp kỳ vọng nâng cao năng suất, tối ưu vận hành, phát triển bền vững trong ngành chăn nuôi...
Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, C.P. Việt Nam (thành viên thuộc Tập đoàn CPF của Thái Lan) và FPT (doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của Việt Nam) đã chính thức khởi động hợp tác chiến lược vào ngày 8/6/2026 tại Hà Nội. Các thỏa thuận hướng tới thúc đẩy ứng dụng AI và công nghệ số trong những lĩnh vực đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế khu vực.
ỨNG DỤNG AI TỪ TRANG TRẠI ĐẾN BÀN ĂN
C.P. Việt Nam đã cùng FPT chính thức khởi động 6 chương
trình chuyển đổi AI trong lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi. Các chương trình tập
trung vào những bài toán có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh
doanh, gồm: đào tạo AI cho đội ngũ nhân viên; hệ thống tư vấn phòng trị bệnh
cho người chăn nuôi; giải pháp camera AI giám sát vận hành trang trại; kiểm tra
chất lượng nguyên liệu bằng hình ảnh; quản lý công thức phối trộn thức ăn chăn
nuôi trên nền tảng số; và giải pháp quản lý bán hàng cho hệ thống đại lý.
Theo kế hoạch, các chương trình sẽ được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung xây dựng nền tảng dữ liệu và công nghệ. Giai đoạn tiếp theo sẽ mở rộng các ứng dụng đã được kiểm chứng vào thực tiễn vận hành. AI sẽ được tích hợp vào các hoạt động của các bộ phận kinh doanh và phòng ban nhằm nâng cao năng suất, tối ưu hóa quy trình vận hành và hỗ trợ tăng trưởng bền vững trên toàn chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm.
Các dự án được kỳ vọng góp phần hình thành hệ sinh thái số
xuyên suốt từ trang trại, sản xuất, phân phối đến bán hàng, tạo động lực cho
quá trình chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp và chăn nuôi.
Phát biểu tại lễ khởi động, ông Montri Suwanposri, Thành
viên Hội đồng Quản trị CPF của Thái Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
C.P. Việt Nam, cho biết sự hợp tác giữa C.P. và FPT là minh chứng cho khả năng
tạo ra các giá trị thiết thực khi kết hợp thế mạnh của hai tổ chức.
“C.P. Việt Nam sẽ ứng dụng
AI và chuyển đổi số xuyên suốt chuỗi giá trị tích hợp Feed - Farm - Food từ
trang trại đến bếp nhà của người tiêu dùng nhằm nâng cao năng suất, tăng cường
an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân”, ông Montri Suwanposri nhấn mạnh; đồng thời, ông khẳng định: "Sau 33 năm hoạt động tại Việt Nam, C.P. luôn
kiên định theo đuổi đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Trên nền tảng đó,
doanh nghiệp sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành
đối tác tin cậy, góp phần xây dựng tương lai bền vững cho ngành nông nghiệp -
thực phẩm và mang lại lợi ích cho cả Việt Nam và Thái Lan".
FPT HỢP TÁC AI VỚI DOANH NGHIỆP THÁI LAN
Ông Levi Nguyen, Tổng Giám đốc FPT Thái Lan
và FPT Đài Loan, khẳng định doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng
C.P. xây dựng và triển khai lộ trình chuyển đổi AI toàn diện, từ giai đoạn đánh
giá nhu cầu ban đầu cho tới khi AI trở thành năng lực cốt lõi của tổ chức.
"FPT hướng tới tích hợp AI vào
các quy trình trọng yếu trong nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, cải thiện
năng lực ra quyết định và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trên quy mô lớn tại
Thái Lan, Việt Nam cũng như các thị trường khác", ông Levi Nguyen chia sẻ.
Nhân trong dịp này, FPT và Tập đoàn Amata Corporation của
Thái Lan (tập đoàn hàng đầu châu Á trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp và
đô thị) đã ký kết hợp tác nhằm thúc đẩy chuyển đổi AI và phát triển khu công
nghiệp thông minh tại Thái Lan, Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Theo thỏa thuận, hai bên sẽ nghiên cứu triển khai nhiều
giải pháp công nghệ như quản lý tiện ích thông minh, giám sát và bảo trì dự báo
bằng AI, an ninh thông minh, công nghệ Digital Twin, phát triển nền tảng Amata
Digital Hub, thúc đẩy mô hình nhà máy thông minh, tối ưu chuỗi cung ứng, thực
hiện các mục tiêu ESG và đào tạo nguồn nhân lực số.
Bên lề sự kiện, lãnh đạo FPT đã có cuộc gặp với Thủ tướng
Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul để trao đổi về các cơ hội hợp tác trong
lĩnh vực AI, phát triển nguồn nhân lực số và đổi mới sáng tạo. Hai bên cũng thảo
luận về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp thông minh, logistics,
hạ tầng kết nối và các sáng kiến công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực cạnh
tranh của khu vực ASEAN.
Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn
FPT, nhận định: "Việt Nam và Thái Lan còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác trong
các lĩnh vực chiến lược như AI, giáo dục, nông nghiệp thông minh, hạ tầng số và
quản trị công".
Theo ông Trương Gia Bình, phát triển nguồn nhân lực và phổ
cập AI cho người dân sẽ là yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh của
mỗi quốc gia trong tương lai. FPT sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm triển khai AI
trong giáo dục, doanh nghiệp và khu vực công, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến
hợp tác nhằm xây dựng năng lực công nghệ tự chủ, nâng cao hiệu quả quản trị và
tạo ra động lực tăng trưởng mới cho ASEAN.
Các thỏa thuận hợp tác được công bố lần này tiếp tục khẳng
định năng lực chuyển đổi AI toàn diện của FPT, từ tư vấn chiến lược, xây dựng hạ
tầng, phát triển nền tảng, triển khai giải pháp đến đào tạo nguồn nhân lực. Đồng
thời, đây cũng là minh chứng cho xu hướng ngày càng gia tăng của các doanh nghiệp
trong khu vực trong việc đưa AI vào các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi.
Sau hơn một thập kỷ đầu tư, FPT đã xây dựng hệ sinh thái
AI toàn diện bao gồm nghiên cứu, hạ tầng, nền tảng, sản phẩm, dịch vụ và đào tạo
nhân lực. Doanh nghiệp hiện sở hữu đội ngũ hơn 30.000 kỹ sư được tăng cường
năng lực bởi AI, hệ thống hạ tầng tính toán hiệu suất cao thông qua hai AI
Factory tại Việt Nam và Nhật Bản, cùng nền tảng FPT.AI giúp khách hàng tiết kiệm
đáng kể chi phí vận hành.
Bên cạnh đó, FPT cũng đã ra mắt khung năng lực AI-Native
CASAN gồm 5 cấp độ nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng lộ trình chuyển
đổi AI bài bản, từ giai đoạn thử nghiệm đến khi AI trở thành năng lực cốt lõi
trong hoạt động quản trị và sản xuất kinh doanh.
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