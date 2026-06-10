Giá vàng lao dốc không phanh trước thềm báo cáo lạm phát Mỹ
Điệp Vũ
10/06/2026, 08:14
Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (9/6), xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng, trong xu thế bán tháo chung trên thị trường tài chính do lo ngại về khả năng Mỹ tăng lãi suất trong năm nay...
Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng trong lúc nhà đầu tư chờ Mỹ công bố các báo cáo lạm phát trong tuần này.
Lúc đóng cửa, giá vàng giao sau tại thị trường New York còn 4.260,8 USD/oz, giảm 70,5 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 1,63% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.
Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 giảm 1,8%, đóng cửa ở mức 4.286,4 USD/oz.
Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của vàng thế giới kể từ hôm 23/3. Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm hơn 2%, về vùng 4.220 USD/oz.
Dù vàng được coi là kênh đầu tư chống lạm phát truyền thống, chính mối lo lạm phát lại đang là nguồn áp lực giảm giá lớn nhất đối với giá kim loại quý ở thời điểm hiện tại.
Giá dầu còn cao hơn so với trước chiến tranh và triển vọng Mỹ - Iran đạt một thỏa thuận để mở cửa trở lại eo biển Hormuz vẫn còn bấp bênh đồng nghĩa áp lực lạm phát tăng trên toàn cầu, đòi hỏi các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất.
Phiên ngày thứ Ba, giá dầu thô giảm mạnh sau khi Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright nói rằng giao thông qua eo biển Hormuz “đang tăng rất đáng kể”. Ông Wright không đưa ra số liệu cụ thể, nhưng nói với hãng tin CNBC rằng hoạt động xuất khẩu dầu qua Hormuz đang tăng và “sẽ tiếp tục tăng”.
Giá dầu Brent giao sau tại London chốt phiên với mức giảm 3%%, còn 91,45 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 3,4%, còn 88,2 USD/thùng.
Nhưng vào buổi tối cùng ngày theo giờ Mỹ, Bộ Chỉ huy Trung ương quân đội Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng của nước này đã mở một cuộc tấn công nhằm vào Iran “để đáp trả việc một trực thăng Mỹ bị bắn hạ vào ngày hôm trước”. “Hành động phòng thủ này là sự đáp trả tương xứng đối với việc Iran gây hấn”, CENTCOM viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.
Giới quan sát nhận định các cuộc đụng độ mới nhất cho thấy thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran còn rất mong manh và triển vọng hai bên đạt được một thỏa thuận hòa bình vẫn còn nhiều bất định.
Trong bối cảnh như vậy, giá dầu được dự báo sẽ tiếp tục neo ở mức cao hơn so với trước chiến tranh, thậm chí có thể tăng mạnh trong những tháng tới khi lượng tồn trữ ngày càng cạn. Rủi ro này khiến tâm lý bất an của giới đầu tư gia tăng trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) trong tuần này - hai điểm dữ liệu có thể tác động lớn đến các quyết định lãi suất của Fed trong năm nay.
Tuần trước, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 5 đã cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì vững, củng cố khả năng Fed tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm 2026.
“Tất cả các nhà giao dịch đều đang có một chút lo lắng. Tất cả các thị trường đều đang có tâm lý ngại rủi ro. Vàng bị bán tháo chung với các tài sản rủi ro khác”, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nói với hãng tin Reuters. Ông cho rằng giá vàng và giá bạc sẽ còn đương đầu áp lực giảm cho tới khi Fed đưa ra những tín hiệu rõ ràng hơn về đường đi của lãi suất.
Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 68% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.
Một báo cáo của ngân hàng Commerzbank nhận định: “Nếu dữ liệu lạm phát tháng 5 của Mỹ cao hơn dự báo, giá vàng có thể giảm sâu hơn. Nhưng việc giá vàng giảm sâu hơn cũng làm tăng cơ hội phục hồi về cuối năm, nếu Fed không tăng lãi suất như chúng tôi dự báo”.
Đồng USD giảm giá nhẹ trong phiên ngày thứ Ba, với chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 99,91 điểm, từ mức hơn 100 điểm của phiên ngày hôm trước.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 3,4 tấn vàng trong phiên này, giảm khối lượng nắm giữ về mức 1.016,5 tấn vàng.
Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (10/6), giá vàng và giá bạc tiếp tục giảm chóng mặt.
Lúc hơn 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay “bốc hơi” gần 38 USD/oz, tương đương giảm khoảng 0,9% so với chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.222 USD/oz.
Giá bạc giao ngay giảm 0,7%, còn 65 USD/oz - theo Kitco.
Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 134,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.
Cùng thời điểm, website Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 26.098 đồng (mua vào) và 26.408 đồng (bán ra), tăng 1 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.
Giá vàng cầm cự mốc 4.300 USD/oz sau tin tốt từ Trung Đông, áp lực giảm vẫn lớn
08:01, 09/06/2026
ECB: Vàng đã vượt trái phiếu kho bạc Mỹ trong dự trữ ngoại hối toàn cầu
08:02, 03/06/2026
Deutsche Bank: Fed có thể đã kết thúc chu kỳ giảm lãi suất
Thặng dư thương mại dầu mỏ của Mỹ tăng mạnh từ 9,4 tỷ USD trong tháng 3 lên mức cao chưa từng có 17,7 tỷ USD trong tháng 4...
Indonesia tăng lãi suất khẩn cấp để chặn đà lao dốc của đồng rupiah
Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) vừa bất ngờ nâng lãi suất chuẩn nhằm hỗ trợ đồng rupiah, trong bối cảnh đồng tiền này rơi xuống mức thấp kỷ lục và làn sóng bán tháo tài sản lan rộng tại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á...
S&P 500 mất điểm dù giá dầu giảm mạnh
Xu thế giảm của cổ phiếu chip là nguồn áp lực giảm chính đối với các chỉ số trong phiên này, dù vào đầu phiên, thị trường đã tăng điểm nhờ giá dầu giảm...
Lịch sử cho thấy giá vàng có thể giảm sâu hơn
Từ mức kỷ lục gần 5.600 USD/oz thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng hiện đã giảm về vùng 4.300 USD/oz...
Iraq và UAE chạy đua xây đường ống dẫn dầu thay thế eo biển Hormuz
Iraq và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đang gấp rút triển khai các kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống dẫn dầu nhằm thay thế cho công suất bị mất do việc đóng cửa eo biển Hormuz...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: