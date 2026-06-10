Giá vàng lao dốc không phanh trước thềm báo cáo lạm phát Mỹ

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (9/6), xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng, trong xu thế bán tháo chung trên thị trường tài chính do lo ngại về khả năng Mỹ tăng lãi suất trong năm nay...

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng trong lúc nhà đầu tư chờ Mỹ công bố các báo cáo lạm phát trong tuần này.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao sau tại thị trường New York còn 4.260,8 USD/oz, giảm 70,5 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 1,63% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 65,45 USD/oz, giảm 2,85 USD/oz, tương đương giảm 4,17%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 giảm 1,8%, đóng cửa ở mức 4.286,4 USD/oz.

Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của vàng thế giới kể từ hôm 23/3. Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm hơn 2%, về vùng 4.220 USD/oz.

Dù vàng được coi là kênh đầu tư chống lạm phát truyền thống, chính mối lo lạm phát lại đang là nguồn áp lực giảm giá lớn nhất đối với giá kim loại quý ở thời điểm hiện tại.

Giá dầu còn cao hơn so với trước chiến tranh và triển vọng Mỹ - Iran đạt một thỏa thuận để mở cửa trở lại eo biển Hormuz vẫn còn bấp bênh đồng nghĩa áp lực lạm phát tăng trên toàn cầu, đòi hỏi các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất.

Phiên ngày thứ Ba, giá dầu thô giảm mạnh sau khi Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright nói rằng giao thông qua eo biển Hormuz “đang tăng rất đáng kể”. Ông Wright không đưa ra số liệu cụ thể, nhưng nói với hãng tin CNBC rằng hoạt động xuất khẩu dầu qua Hormuz đang tăng và “sẽ tiếp tục tăng”.

Giá dầu Brent giao sau tại London chốt phiên với mức giảm 3%%, còn 91,45 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 3,4%, còn 88,2 USD/thùng.

Nhưng vào buổi tối cùng ngày theo giờ Mỹ, Bộ Chỉ huy Trung ương quân đội Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng của nước này đã mở một cuộc tấn công nhằm vào Iran “để đáp trả việc một trực thăng Mỹ bị bắn hạ vào ngày hôm trước”. “Hành động phòng thủ này là sự đáp trả tương xứng đối với việc Iran gây hấn”, CENTCOM viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Giới quan sát nhận định các cuộc đụng độ mới nhất cho thấy thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran còn rất mong manh và triển vọng hai bên đạt được một thỏa thuận hòa bình vẫn còn nhiều bất định.

Trong bối cảnh như vậy, giá dầu được dự báo sẽ tiếp tục neo ở mức cao hơn so với trước chiến tranh, thậm chí có thể tăng mạnh trong những tháng tới khi lượng tồn trữ ngày càng cạn. Rủi ro này khiến tâm lý bất an của giới đầu tư gia tăng trước khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) trong tuần này - hai điểm dữ liệu có thể tác động lớn đến các quyết định lãi suất của Fed trong năm nay.

Tuần trước, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 5 đã cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì vững, củng cố khả năng Fed tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm 2026.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

“Tất cả các nhà giao dịch đều đang có một chút lo lắng. Tất cả các thị trường đều đang có tâm lý ngại rủi ro. Vàng bị bán tháo chung với các tài sản rủi ro khác”, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nói với hãng tin Reuters. Ông cho rằng giá vàng và giá bạc sẽ còn đương đầu áp lực giảm cho tới khi Fed đưa ra những tín hiệu rõ ràng hơn về đường đi của lãi suất.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 68% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Một báo cáo của ngân hàng Commerzbank nhận định: “Nếu dữ liệu lạm phát tháng 5 của Mỹ cao hơn dự báo, giá vàng có thể giảm sâu hơn. Nhưng việc giá vàng giảm sâu hơn cũng làm tăng cơ hội phục hồi về cuối năm, nếu Fed không tăng lãi suất như chúng tôi dự báo”.

Đồng USD giảm giá nhẹ trong phiên ngày thứ Ba, với chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 99,91 điểm, từ mức hơn 100 điểm của phiên ngày hôm trước.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 3,4 tấn vàng trong phiên này, giảm khối lượng nắm giữ về mức 1.016,5 tấn vàng.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (10/6), giá vàng và giá bạc tiếp tục giảm chóng mặt.

Lúc hơn 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay “bốc hơi” gần 38 USD/oz, tương đương giảm khoảng 0,9% so với chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.222 USD/oz.

Giá bạc giao ngay giảm 0,7%, còn 65 USD/oz - theo Kitco.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 134,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm, website Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 26.098 đồng (mua vào) và 26.408 đồng (bán ra), tăng 1 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.