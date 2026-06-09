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Phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản tăng gấp đôi so với cùng kỳ

Lan Anh

09/06/2026, 18:43

Tháng 5/2026, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận tổng giá trị phát hành đạt 40.262 tỷ đồng, tăng 21,46% so với tháng trước. Cơ cấu phát hành dịch chuyển mạnh khi nhóm bất động sản chiếm khoảng 44% tổng quy mô, gấp đôi so với cùng kỳ, trong khi tỷ trọng của khối ngân hàng giảm xuống còn khoảng 48%...

Tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng 21,46% so với tháng 4/2026
Tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp tăng 21,46% so với tháng 4/2026

Dựa theo dữ liệu do Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 5 cho thấy tín hiệu phục hồi nhẹ so với tháng trước dù vẫn giảm sâu so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, tính đến ngày 29/5/2026, thị trường ghi nhận tới 29 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị đạt 36.263 tỷ đồng, cùng với 3.999 tỷ đồng đến từ 4 đợt phát hành ra công chúng.

Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA)
Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA)

Như vậy, tổng trị giá phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 5/2026 đạt 40.262 tỷ đồng, tăng 21,46% so với tháng liền trước. Tuy nhiên, con số này giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng giá trị phát hành riêng lẻ là 107.018 tỷ đồng và giá trị phát hành ra công chúng là 20.333 tỷ đồng.

Xét theo cơ cấu, nhóm ngân hàng thương mại và doanh nghiệp bất động sản tiếp tục đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Cụ thể, khối ngân hàng thương mại chiếm khoảng 48% tổng giá trị phát hành trong khi đó, các doanh nghiệp bất động sản đóng góp khoảng 44% tổng quy mô phát hành.

Nếu trong tháng 5/2025, nhóm ngân hàng chiếm tới 70% tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trên thị trường, thì đến nay, tỷ trọng này đã giảm xuống còn 48%. Ngược lại, tỷ trọng phát hành của nhóm doanh nghiệp bất động sản tăng gấp đôi so với kỳ trước, từ 22% lên mức khoảng 44%.

Nguồn: Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA)
Nguồn: Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA)

Áp lực thanh khoản gia tăng đã buộc các ngân hàng thương mại phải điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi nhằm duy trì và thu hút dòng vốn, qua đó khiến chi phí huy động vốn leo thang. Diễn biến này được xem là một trong những nguyên nhân chính làm suy giảm tỷ trọng phát hành trái phiếu của khối ngân hàng trong những tháng đầu năm. 

Ngược lại, ở chiều giao dịch thứ cấp, thanh khoản thị trường trong tháng 5 có xu hướng điều chỉnh giảm so với tháng trước, song vẫn duy trì mức tăng trưởng so với cùng kỳ

Tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 120.129 tỷ đồng với bình quân 6.006 tỷ đồng mỗi phiên, giảm 8,3% so với tháng trước nhưng tăng 7,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp đạt 574.376 tỷ đồng, tăng 18,1% so với năm 2025.

Ngoài ra, VBMA cho biết các doanh nghiệp đã thực hiện mua lại trước hạn khoảng 19.780 tỷ đồng trái phiếu, giảm 9% so với cùng kỳ năm 2025. Dự báo trong 7 tháng còng lại của năm 2026, giá trị trái phiếu đáo hạn ước tính lên tới 141.908 tỷ đồng.

Liên quan đến nghĩa vụ thanh toán, báo cáo của VBMA ghi nhận trong tháng 5 có 2 mã trái phiếu rơi vào tình trạng chậm trả lãi hoặc gốc với gốc trị giá khoảng 125 tỷ đồng và 87,99 tỷ tiền lãi.

Đối với kênh trái phiếu Chính phủ, hoạt động phát hành trên thị trường sơ cấp trong tháng 5 có sự điều chỉnh giảm so với tháng trước nhưng tăng mạnh so với cùng kỳ. Tổng giá trị phát hành đạt 33.630 tỷ đồng, giảm 26,01% so với tháng 4 nhưng tăng 86,33% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong tháng, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 17 phiên đấu thầu trải rộng cho 6 kỳ hạn, với tổng khối lượng gọi thầu lên tới 68.500 tỷ đồng với ỷ lệ trúng thầu đạt 49,1% . 

Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA)
Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA)

Tính chung 5 tháng năm 2026, tổng giá trị trái phiếu Chính phủ phát hành qua kênh đấu thầu đạt 159.186 tỷ đồng, tương đương 31,8% kế hoạch năm. Trong đó,  riêng giá trị trái phiếu chính phủ phát hành trong tháng 4 và tháng 5 hoàn thành 71.8% kế hoạch quý II.

Cơ cấu phát hành tiếp tục tập trung vào kỳ hạn 10 năm, chiếm 39,7% tổng giá trị trúng thầu (18.250 tỷ đồng). Các kỳ hạn khác như 3 năm, 15 năm và 30 năm ghi nhận giá trị trúng thầu khá hạn chế tương ứng 30%; 5% và 2% trong khi kỳ hạn 20 năm không phát sinh giao dịch.

Với cơ cấu này, kỳ hạn phát hành bình quân của trái phiếu Chính phủ trong tháng 5 đạt 7,8 năm. Mặt bằng lãi suất trúng thầu có xu hướng giảm so với tháng trước, với mức bình quân đạt khoảng 4,13%/năm.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản trong tháng 5 ghi nhận xu hướng suy giảm so với tháng trước, chủ yếu do hoạt động giao dịch mua bán lại (Repo) sụt giảm mạnh.

Cụ thể, tổng giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ đạt 299.216 tỷ đồng, giảm 6,8% so với tháng 4. Trong đó, giao dịch mua bán thông thường (Outright) đạt 222.535 tỷ đồng, tăng 5,6%, trong khi giao dịch mua bán lại (Repo) chỉ đạt 76.681 tỷ đồng, giảm tới 30,6%.

Xét theo bình quân phiên, giá trị giao dịch Outright đạt khoảng 11.127 tỷ đồng mỗi ngày, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2025. Ngược lại, giao dịch Repo đạt trung bình 3.834 tỷ đồng mỗi ngày, giảm 9% so với cùng kỳ.

Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA)
Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA)

Về cơ cấu kỳ hạn, các trái phiếu Chính phủ kỳ hạn dài tiếp tục chiếm ưu thế trên thị trường thứ cấp. Cụ thể, kỳ hạn 10 năm dẫn đầu với tỷ trọng 46%, tiếp đến là kỳ hạn 30 năm chiếm 32% và kỳ hạn 15 năm chiếm 18% tổng giá trị giao dịch.

Theo báo cáo của VBMA, khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trái phiếu Chính phủ trong tháng 5 với tổng giá trị 136 tỷ đồng, qua đó kéo tổng giá trị bán ròng lũy kế từ đầu năm xuống 3.998 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, lợi suất trái phiếu Chính phủ trên thị trường thứ cấp có xu hướng tăng trên diện rộng so với cuối tháng 4.

Đáng chú ý, các kỳ hạn ngắn từ 1–3 năm và kỳ hạn 15 năm ghi nhận mức tăng tương đối rõ nét, dao động trong khoảng 4,0–4,6 điểm cơ bản (đcb). Trong khi đó, lợi suất kỳ hạn 4 năm và nhóm kỳ hạn dài từ 7–30 năm chỉ nhích tăng nhẹ hơn, khoảng 0,9–2,5 đcb. Riêng kỳ hạn 5 năm gần như đi ngang so với thời điểm cuối tháng trước.

Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA)
Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA)

Trên thị trường quốc tế, diễn biến của chỉ số USD Index (DXY) trong tháng 5 tương đối giằng co, trước khi chốt tháng tại mức 98,94 điểm. Bối cảnh chung chịu tác động từ căng thẳng leo thang tại Trung Đông, khiến giá dầu tăng mạnh và qua đó tạo thêm áp lực đối với mặt bằng lạm phát toàn cầu.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước trong tháng 5 tiếp tục tạm ngừng phát hành tín phiếu, đồng thời đẩy mạnh mua giấy tờ có giá ở đa dạng các kỳ hạn từ 7 - 56 ngày thông qua kênh thị trường mở (OMO) với tổng giá trị là 250.480 tỷ đồng, góp phần cải thiện thanh khoản hệ thống liên ngân hàng và hỗ trợ mặt bằng lãi suất duy trì ổn định.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục lựa chọn duy trì lãi suất điều hành trong vùng 3,50–3,75% tại kỳ họp gần nhất, thể hiện lập trường thận trọng trong điều hành chính sách tiền tệ. Dữ liệu từ công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ chưa điều chỉnh lãi suất trong cuộc họp tháng 6/2026, với xác suất dự báo lên tới 96,4%.

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