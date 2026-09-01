Bảo vệ thị lực - Lời khuyên từ bác sĩ

Theo Bộ Y tế, Việt Nam ước tính có khoảng 2 triệu người bị mù hoặc suy giảm thị lực. Các nguyên nhân phổ biến gây mù lòa hiện nay gồm đục thủy tinh thể, glôcôm, tật khúc xạ và các bệnh lý võng mạc liên quan đến đái tháo đường.

Lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá, trong nhiều năm qua, ngành Mắt nói chung đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác mở rộng phẫu thuật đục thủy tinh thể, triển khai sàng lọc tật khúc xạ học đường và quản lý bệnh võng mạc do đái tháo đường. Tuy nhiên, hiện mô hình bệnh tật đang thay đổi nhanh do già hóa dân số, sự gia tăng các bệnh mạn tính như huyết áp cao, tiểu đường và khoảng cách chênh lệch trong tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng miền.

Đáng chú ý, khoảng 80% trường hợp có thể phòng ngừa hoặc điều trị nếu được phát hiện sớm và tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời.

Ca phẫu thuật mắt tại Bệnh viện Mắt kỹ thuật cao HITEC ở Hà Nội. Ảnh: Thanh Thảo

Đặc biệt với những trường hợp bị cận thị, nếu được can thiệp kịp thời và chăm sóc đúng cách sau phẫu thuật, sẽ giúp ổn định thị lực lâu dài.

Thạc sĩ, Bác sĩ Phan Thanh Nga (Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Kỹ thuật cao Hà Nội HITEC) cho biết, bảo vệ thị lực sau khi mổ cận cần tuân theo phác đồ của bác sĩ, không sử dụng thiết bị điện tử liên tục mà cần có nghỉ ngắt quãng theo công thức 20-20-20, nghĩa là sau mỗi 20 phút thì nên nhìn ở tầm xa khoảng 20 feet tương ứng 6 mét trong khoảng 20s và duy trì việc nhìn xa trong 20 giây để các cơ mắt được thả lỏng và nghỉ ngơi hoàn toàn.

Theo ghi nhận từ nhiều cơ sở y tế trên cả nước, các vấn đề về thị lực đang có xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây. Tình trạng mỏi mắt kéo dài, khô mắt, hay tật khúc xạ xuất hiện nhiều hơn, phần lớn đến từ các thói quen sinh hoạt không lành mạnh và môi trường không đủ ánh sáng.

Các bác sĩ Bệnh viện Mắt Kỹ thuật cao HITEC cũng khuyến cáo nên cho trẻ thăm khám mắt trước 6 tuổi, bởi ở độ tuổi này nếu phát hiện bị nhược thị thì việc can thiệp sớm sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn.

Theo đánh giá từ ngành Y tế, những năm gần đây tật khúc xạ có xu hướng tăng cao, nhất là trong nhóm thanh thiếu niên với tỷ lệ mắc khoảng từ 15 – 20% ở nông thôn, 30 – 40% ở thành phố. Đáng lo ngại là nhóm trẻ từ 6 – 15 tuổi trên cả nước có khoảng gần 15 triệu em mắc các tật về khúc xạ. Do đó, các giải pháp bảo vệ thị lực, tránh suy giảm thị lực cần được đặc biệt chú trọng.