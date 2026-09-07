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Nghị quyết 21-NQ/TW: Mở khóa nguồn lực, đảm bảo nơi ở cho dân

Nghị quyết 21-NQ/TW: Mở khóa nguồn lực, đảm bảo nơi ở cho dân

B Ban Truyền hình VnEconomy TV

Khi nguồn cung chưa cân đối, hàng nghìn dự án còn vướng mắc, trong khi nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát triển thêm nguồn cung, mà còn phải khơi thông các nguồn lực đang bị đình trệ.

Với Nghị quyết 21-NQ/TW, bài toán nhà ở đang được đặt trong một khung chính sách rộng hơn: từ đất đai, quy hoạch, tín dụng, thuế đến phát triển các loại hình nhà ở phù hợp với nhu cầu của người dân.

Khơi thông nguồn lực để giải quyết bài toán cân đối cung cầu nhà ở. Ảnh: Hạnh Vân
Khơi thông nguồn lực để giải quyết bài toán cân đối cung cầu nhà ở. Ảnh: Hạnh Vân

Đâu là những điểm nghẽn cần được tháo gỡ, và những thay đổi này có thể tác động như thế nào đến thị trường nhà ở trong thời gian tới?

Đó là nội dung được Tạp chí Kinh tế Việt Nam lựa chọn làm tiêu điểm trong Số 35 + 36: “Nghị quyết 21-NQ/TW: Đảm bảo nơi ở cho dân”.

Nghị quyết 21-NQ/TW đặt ra yêu cầu hoàn thiện thể chế đất đai, nhà ở theo hướng minh bạch, hiệu quả hơn; đồng thời hạn chế đầu cơ, khơi thông nguồn lực và phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, trong đó có nhà ở cho thuê.

Từ tháo gỡ các dự án tồn đọng, giảm chi phí đất, kiểm soát tín dụng bất động sản đến chính sách thuế và phát triển 1,14 triệu căn nhà ở xã hội, số báo phân tích những nút thắt đang cản trở khả năng tiếp cận nhà ở của người dân.

Đặc biệt, nhà ở cho thuê được nhìn nhận như một trụ cột cần được phát triển theo chiến lược tổng thể, với vai trò kiến tạo của Nhà nước và sự tham gia sâu hơn của doanh nghiệp.

Bài toán vì thế không chỉ là xây thêm nhà, mà là làm thế nào để đất đai, nguồn vốn và chính sách cùng vận hành hiệu quả, đưa nguồn cung đến đúng nhu cầu và tạo cơ hội an cư thực chất cho người dân.

Từ một nhu cầu thiết yếu của người dân, nhà ở đang trở thành phép thử đối với hiệu quả của chính sách và khả năng vận hành của thị trường. Để người dân có thêm cơ hội an cư, cần đồng thời giải quyết nhiều vấn đề: khơi thông quỹ đất, tháo gỡ dự án tồn đọng, kiểm soát đầu cơ, phát triển nhà ở xã hội và xây dựng một thị trường nhà ở cho thuê phù hợp.

Đây cũng là những vấn đề được Tạp chí Kinh tế Việt Nam phân tích trong Số 35 + 36. 

Đón đọc những phân tích chuyên sâu và các vấn đề kinh tế đáng chú ý trong các số báo của Tạp chí Kinh tế Việt Nam.

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Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2026

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