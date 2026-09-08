Tình trạng mất nguồn cung kéo dài trong suốt thời gian qua khi các dự án bất động sản gần như bị đóng băng, không có nhiều dự án mới được khởi công. Trong khi rất nhiều dự án cũ đang triển khai thì vướng cơ chế, chính sách, pháp lý hoặc nhà đầu tư có vấn đề nên không đưa vào khai thác.

Trong bối cảnh thị trường khan hiếm, mất cân đối nguồn cung thì cơ cấu nguồn cung về nhà ở cũng không cân đối. Chủ yếu là dự án nhà ở phân khúc cao cấp, giá trị cao... còn phân khúc vừa với túi tiền đại bộ phận người dân thì hầu như không được tập trung đầu tư. Vì vậy, nhà cung cấp ra thị trường phần lớn là những nhà có giá trị cao.

GS. TS Hoàng Văn Cường - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cho rằng, còn có tình trạng đầu cơ, mua chờ tăng giá rồi bán. Khi giá bất động sản tăng cao thì không chỉ đơn thuần là đầu cơ mà còn khiến nhà không còn là tài sản sử dụng, nhà trở thành tài sản tích lũy. Chính những yếu tố này đẩy giá nhà tăng liên tục, tăng gấp nhiều lần so với khả năng thanh toán của người dân.

Tái cấu trúc thị trường nhà ở để tăng nguồn cung nhà có giá phù hợp. Ảnh: Hạnh Vân

Theo định hướng của Đảng và Nhà nước, mô hình phát triển mới phải là mô hình phát triển toàn diện trên các trụ cột, lấy con người làm yếu tố trung tâm. Trong đó, nhu cầu về nhà ở là một nhu cầu rất căn bản, quyết định mức sống và mức độ phát triển của xã hội. Nếu phát triển tốt thị trường nhà ở nói riêng và thị trường bất động sản nói chung thì sẽ tạo tác động lan tỏa đến các lĩnh vực, các ngành khác của nền kinh tế.

Thống kê cho thấy, bất động sản có thể tác động lan tỏa đến khoảng 40 ngành ở các lĩnh vực khác như xây dựng, vật liệu, sản xuất hàng tiêu dùng... những yếu tố đó đều tạo ra mức độ tăng trưởng. "Cứ một đồng vốn đầu tư vào bất động sản thì có thể mang lại tác động từ 1,5 đến 2,5 đồng đầu tư vào các lĩnh vực khác. Và như vậy sẽ tạo ra tác động tăng trưởng, tăng trưởng của bất động sản 1% thì có thể kéo theo tăng trưởng của khoảng 0,1 đến 0,2% trong ngắn hạn", Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh.

Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng năm nay phải đạt hai con số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực nhưng tăng trưởng từ lĩnh vực này thường có độ trễ 5 đến 7 năm, thậm chí hàng chục năm. Theo các chuyên gia, giai đoạn hiện nay tăng trưởng vẫn phải dựa vào yếu tố đầu tư, trong đó có khơi thông lĩnh vực đất đai.

Khơi thông bất động sản, tăng trưởng bất động sản không chỉ góp phần vào tăng trưởng nền kinh tế mà còn giải quyết được vấn đề nguồn cung nhà ở. Từ đó, sẽ tái cấu trúc lại thị trường nhà ở để có thể có những phân khúc nhà ở phù hợp hơn, đáp ứng được nhu cầu sử dụng, chứ không phải chỉ như hiện nay là những phân khúc nhà ở cao cấp mang tính chất đầu cơ hoặc chỉ dành cho những người nhiều tiền.