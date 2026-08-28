Chăm sóc mắt cho người cao tuổi

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống chính trị, hướng tới mục tiêu bao phủ y tế toàn dân. Trọng tâm hiện nay là đổi mới y tế cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phòng bệnh kết hợp chữa bệnh ngay từ cộng đồng.

Nghị quyết 72-NQ/TW được tiếp cận trên cơ sở lấy sức khỏe người dân là vốn quý nhất và là trọng tâm cho sự phục vụ, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong lĩnh vực y tế. Thay vì tập trung chủ yếu vào khám bệnh, chữa bệnh thì chuyển sang chăm sóc sức khỏe toàn diện; nâng cao vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng bệnh; chăm sóc sức khỏe của người dân từ sớm, từ xa.

Thăm khám bệnh về Mắt cho người cao tuổi phường Định Công, TP Hà Nội. Ảnh: Thanh Thảo

Góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 72-NQ/TW, UBND phường Định Công, Hội Cựu Chiến binh, Hội Người cao tuổi Định Công đã phối hợp cùng Bệnh viện Mắt Kỹ thuật cao Hà Nội tổ chức triển khai khám bệnh về mắt miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn.

Qua chương trình khám mắt cộng đồng tại phường Định Công, đội ngũ chuyên môn của Bệnh viện Mắt Kỹ Thuật Cao Hà Nội (HITEC) đã phát hiện nhiều trường hợp người dân đang gặp các vấn đề về sức khỏe thị lực. Trong đó, viêm kết mạc và khô mắt là nhóm bệnh lý phổ biến nhất với 142 trường hợp, chiếm 85,5%.

Đáng chú ý, có tới 112 trường hợp được phát hiện mắc đục thủy tinh thể, chiếm 67%, cho thấy nhu cầu thăm khám, phát hiện và điều trị sớm các bệnh lý mắt trong cộng đồng là rất cần thiết. Bên cạnh đó, chương trình cũng ghi nhận các trường hợp tật khúc xạ, mộng thịt, quặm, glocom và bệnh lý đáy mắt, qua đó giúp người dân được tư vấn hướng theo dõi, điều trị hoặc can thiệp phù hợp. Bệnh viện cũng đã cấp phát thuốc điều trị, nước nhỏ mắt nhân tạo cho người cao tuổi.

Theo ThS, Bác sĩ Phan Thanh Nga (Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Kỹ Thuật Cao Hà Nội), đục thủy tinh thể đang có xu hướng trẻ hóa. Phương pháp điều trị đục thủy tinh thể hiệu quả nhanh nhất là Phaco, nghĩa là sử dụng sóng Phaco tán nhuyễn nhân thủy tinh thể đục và thay thế bằng thủy tinh thể nhân tạo.

Thời gian tới, công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân sẽ gắn chặt với quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời. Đây là định hướng thay đổi rất lớn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành y tế theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.