Bất động sản Cần Thơ: Shophouse đa năng trung tâm thành phố dẫn đầu thanh khoản

Shophouse (nhà phố thương mại) tại Nam Long II Central Lake nhanh chóng trở thành tâm điểm săn đón của giới đầu tư. Tọa lạc vị trí trung tâm hành chính mới, dòng sản phẩm này không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao mà còn mở ra cơ hội kinh doanh đắc lợi nhờ lượng khách ổn định của đô thị và trung tâm hành chính mới kề cận.

PHÁP LÝ VÀ VỊ TRÍ TẠO THANH KHOẢN

Trong đầu tư bất động sản, pháp lý là tiêu chí then chốt bảo đảm quyền lợi sở hữu và quyết định khả năng thanh khoản. Tại khu đô thị Nam Long II Central Lake quy mô 43,8 ha, toàn bộ đất nền đã có sổ đỏ, các căn nhà phố thương mại xây sẵn đều được cấp phép hoàn công, tạo nền tảng chắc chắn cho an cư và đầu tư. Pháp lý hoàn thiện giúp loại hình sản phẩm này lọt vào tầm ngắm của nhà đầu tư nhờ giữ được giá trị ổn định và thanh khoản tốt ngay cả khi thị trường biến động.

Các căn shophouse xây sẵn tại Nam Long II Central Lake đều đã có pháp lý.

Yếu tố quan trọng tiếp theo là tọa độ “lõi kép” đầy tiềm năng của dòng sản phẩm này. Lớp lõi thứ nhất nằm ở vị trí tâm điểm khu đô thị tích hợp chuẩn mực, kết nối trực tiếp tới quảng trường, hồ cảnh quan 3,6 ha và trục đường chính dẫn ra cao tốc. Vị trí này sẽ hút một lượng khách lớn, từ các gia đình cư dân đến nguồn khách vãng lai của khu hành chính, thương mại và những điểm du lịch nổi tiếng lân cận.

Giá trị shophouse gia tăng khi Nam Long II Central Lake nằm trong khu hành chính mới.

Lớp lõi thứ hai nằm ở vị trí tâm điểm vùng của khu đô thị khi liền kề khu trung tâm hành chính mới Cần Thơ, kết nối trực tiếp tới các tuyến hạ tầng trọng điểm như cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, Cần Thơ – Cà Mau, Quốc lộ 1A, Vành đai TP.HCM – ĐBSCL. Hệ thống giao thông này rút ngắn quãng đường di chuyển giữa Cần Thơ với TP.HCM và các tỉnh lân cận, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho thương mại, dịch vụ và du lịch toàn vùng.

Khi Cần Thơ sau sáp nhập chính thức trở thành siêu đô thị trung tâm ĐBSCL, với hơn 4,2 triệu dân và tỷ lệ nhập cư thuộc top 4 cả nước , thành phố nhanh chóng trở thành điểm đến của các gia đình trẻ, chuyên gia và doanh nhân từ Hậu Giang, Sóc Trăng cùng nhiều tỉnh lân cận.

Thực tế thị trường cho thấy, nơi nào hạ tầng hoàn thiện và cộng đồng cư dân trí thức - doanh nhân hội tụ, nơi đó giá trị tài sản luôn có xu hướng gia tăng bền vững. Trong bối cảnh đó, shophouse Nam Long II Central Lake vừa đáp ứng được nhu cầu an cư thực, vừa mở ra khả năng khai thác kinh doanh hiệu quả, khẳng định vị thế của một tài sản đầu tư đón đầu xu hướng phát triển kinh tế – xã hội và thương mại toàn vùng.

THIẾT KẾ TỐI ƯU, CÔNG NĂNG LINH HOẠT

Shophouse Nam Long II Central Lake còn ghi điểm với nhà đầu tư bởi thiết kế hiện đại và khả năng khai thác đa dạng. Cụ thể, shophouse ra mắt giai đoạn này có mặt tiền từ 6m, 9m ở các căn vạt góc và đến 15m ở các căn góc, kết hợp sân trước và vườn sau, tạo nên không gian thoáng rộng, thích hợp cho nhiều loại hình kinh doanh.

Kết cấu gồm 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu và hệ mái được thiết kế để tối ưu diện tích sử dụng: tầng trệt thuận tiện cho việc mở cửa hàng, showroom hoặc cho thuê mặt bằng; tầng lửng nằm ngay trên khu vực kinh doanh, thích hợp làm văn phòng phụ trợ hoặc kho chứa. Các tầng trên dành cho sinh hoạt gia đình với phòng khách, phòng ngủ, hoặc cũng có thể bố trí thành văn phòng công ty. Trần cao thoáng rộng, tối đa ánh sáng tự nhiên, tăng tính thẩm mỹ cũng như hiệu quả sử dụng.

Diện tích các căn shophouse dao động từ 90 m2 đến 145,5 m2, phù hợp với nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ gia đình trẻ, hộ kinh doanh cá thể đến các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Điểm nhấn khác biệt còn nằm ở sự kết hợp hai phong cách kiến trúc độc đáo: Phong cách Nam Âu hiện đại, mạnh mẽ với ban công rộng và nhiều mảng kính lớn, phù hợp với khách hàng yêu thích sự phóng khoáng; và phong cách Nhật Bản tinh tế, chú trọng sự hài hòa với thiên nhiên, thích hợp cho gia chủ đề cao phong cách sống thanh lịch.

Shophouse Nam Long II Central Lake giúp gia chủ khai thác tối đa giá trị trên từng mét vuông đất.

Việc giới thiệu shophouse tại khu đô thị Nam Long II Central Lake trong quý 4/2025 được xem là bước đi chiến lược của chủ đầu tư, tận dụng “sóng thị trường” trong bối cảnh Cần Thơ bước vào chu kỳ phát triển mới sau sáp nhập. Dòng sản phẩm này không chỉ mở rộng lựa chọn cho khách hàng có nhu cầu an cư, mà còn khẳng định vai trò như một tài sản đầu tư bền vững, nắm bắt cơ hội sinh lời cùng sự vươn mình của đô thị trung tâm vùng Tây Nam Bộ.

Nam Long II Central Lake tung ra chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho dòng sản phẩm Shophouse: Chỉ 33 căn được tặng gói hoàn thiện cơ bản trị giá đến 500 triệu đồng, tổng chiết khấu lên đến 11%, kèm ưu đãi 0% lãi suất trong 18 tháng và hạn mức vay tối đa 65%.