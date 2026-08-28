Bất động sản Nam Sài Gòn trước vận hội mới

Trong chiến lược phát triển về hướng biển, Nam Sài Gòn được TP.HCM ưu tiên đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng. Từ năm 2025 đến nay, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đã đồng loạt được đẩy nhanh tiến độ, từng bước hình thành mạng lưới kết nối đa hướng giữa Nam Sài Gòn với trung tâm TP.HCM, khu Đông, sân bay Long Thành, Tây Nam Bộ và Cần Giờ.
Việc hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ hoàn thành vào đầu năm 2025 đã giảm áp lực giao thông đáng kể tại nút giao kết nối Nhà Bè, Phú Mỹ Hưng với trung tâm TP.HCM. Trong khi đó, cao tốc Bến Lức – Long Thành dự kiến thông xe toàn tuyến trong tháng 9/2026 sẽ giúp rút thời gian từ Nam Sài Gòn đến sân bay Long Thành còn khoảng 45 phút và đến Vũng Tàu cũng chỉ khoảng 60 phút.
Song song đó, mạng lưới giao thông kết nối Nam Sài Gòn với trung tâm thành phố cũng đang tiếp tục được bổ sung nhiều dự án mới. Đáng chú ý như cầu – đường Nguyễn Khoái, đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tất Thành mở rộng lên 8-10 làn xe, mở rộng Lê Văn Lương lên 30-40 mét, cụm cầu Tân Thuận 1&2, Phú Mỹ 2, Cần Giờ, Thủ Thiêm 4…
Hệ thống giao thông này sẽ tiếp tục gia tăng khả năng kết nối giữa Nam Sài Gòn với các khu vực trọng điểm, hình thành một mạng lưới giao thông đa hướng thay vì các trục đơn lẻ như trước.
Bên cạnh hệ thống đường bộ thì đường sắt đô thị cũng được giới chuyên môn đánh giá sẽ tạo “cú hích” phát triển cực lớn cho Nam Sài Gòn. Theo quy hoạch, có đến bốn tuyến metro số 4, 7, 10 và Bến Thành - Cần Giờ cùng đi qua khu vực Nam Sài Gòn. Trong đó, tuyến metro số 10 dài 83,9 km với 69 nhà ga, kết nối các đô thị vệ tinh quanh lõi trung tâm; tuyến Bến Thành - Cần Giờ dài khoảng 54 km, dự kiến hoàn thành quý 4/2028, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nhanh chóng hình thành các đô thị TOD hiện đại tại Nam Sài Gòn.
Đường sắt đô thị không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tái định hình cách người dân lựa chọn nơi ở và cách thị trường định giá bất động sản. Khi thời gian tiếp cận khu vực trung tâm thành phố được thu hẹp, những khu vực trước đây bị xem là “xa” về mặt địa lý sẽ trở nên hấp dẫn hơn nhờ khả năng kết nối được cải thiện. Người mua vì thế sẽ có xu hướng dịch chuyển ra các khu vực gần hành lang giao thông công cộng, nơi tiềm năng phát triển còn rất lớn và chi phí sở hữu cạnh tranh hơn so với khu vực lõi trung tâm.
Với tiến độ hiện tại, trong vài năm tới, phần lớn hạ tầng trọng điểm tại Nam Sài Gòn sẽ thành hình, củng cố vị thế của khu vực này trong quá trình TP.HCM mở rộng không gian phát triển về phía biển. Khi thời gian kết nối dần được cải thiện, nhu cầu ở và dòng vốn đầu tư cũng có xu hướng dịch chuyển theo hạ tầng.
Hạ tầng phát triển còn kéo theo sự dịch chuyển của nguồn cung bất động sản. Theo CBRE Việt Nam, nguồn cung căn hộ mới tại TP.HCM năm 2026 dự kiến gấp 3 lần năm trước. Trong đó Nam Sài Gòn chiếm 50%, vượt khu Đông với 30%. CBRE Việt Nam nhận định, Nam Sài Gòn còn dư địa phát triển lớn và mặt bằng giá bất động sản vẫn còn nhiều khả năng tăng thêm.
Ở góc độ thị trường, giá căn hộ cao cấp tại Nam Sài Gòn hiện phổ biến ở mức 100-270 triệu đồng/m2, tập trung tại Phú Mỹ Hưng và khu vực lân cận. Trong khi đó, cách đó khoảng 4-5km, một số dự án trên trục Lê Văn Lương và Nguyễn Hữu Thọ đang giao dịch ở mức 60-80 triệu đồng/m2 với quy mô và chất lượng tương đương.
Giới kinh doanh bất động sản nhận định, khoảng chênh này chắc chắn sẽ được thu hẹp đáng kể khi các dự án hạ tầng hoàn thiện. Theo Knight Frank, bất động sản trong bán kính 500-800m quanh ga metro thường có giá cao hơn 10-30% so với khu vực tương tự không có đường sắt đô thị. Tại các ga chuyển tuyến, mức chênh lệch có thể lên tới 30-50% nhờ lưu lượng hành khách cao hơn gấp ba đến năm lần.
Mặt khác, sự xuất hiện của các dự án quy mô đô thị như ZeitGeist City, Dragon City, Lavila, T&T Millennia, Hiệp Phước kéo theo sự phát triển của hệ thống thương mại, dịch vụ và tiện ích sẽ thúc đẩy hình thành một hệ sinh thái đô thị ngày càng hoàn chỉnh và tạo thêm động lực tăng trưởng cho bất động sản khu vực này.
Làn sóng đầu tư mới cũng khiến thị trường sàng lọc rõ nét hơn. Bên cạnh vị trí, các tiêu chí về pháp lý, tiến độ dự án và năng lực triển khai của chủ đầu tư cũng là những yếu tố khách hàng xem xét rất thận trọng trước khi đưa ra quyết định.
Theo các chuyên gia, sự phát triển đồng bộ của hạ tầng, đặc biệt là hệ thống metro và mô hình TOD sẽ tạo thêm dư địa tăng giá mạnh mẽ cho bất động sản Nam Sài Gòn trong giai đoạn sắp tới. Đối với người mua, đây chính là thời điểm vàng để “xuống tiền” trước khi mặt bằng giá bước sang chu kỳ mới.
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