Tháo điểm nghẽn thiếu cát đá xây dựng, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông ở miền Tây

Nguồn vật liệu xây dựng, nhất là cát và đá, tiếp tục là một trong những khó khăn lớn ảnh hưởng đến tiến độ các dự án cao tốc tại đồng bằng sông Cửu Long. Tại cuộc làm việc mới đây về các dự án giao thông trọng điểm của vùng, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, nâng công suất, mở thêm mỏ, điều chuyển vật liệu và nghiên cứu phương án nhập khẩu khi nguồn cung trong nước không đáp ứng.
NHU CẦU HÀNG TRIỆU M3 CÁT, ĐÁ NHƯNG CHƯA CÓ NGUỒN CUNG
Theo báo cáo tại cuộc làm việc, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có tổng nhu cầu khoảng 27,2 triệu m3 cát đắp cho 4 dự án thành phần. Đến nay, khoảng 21,9 triệu m3 đã được đưa về công trường, còn thiếu khoảng 5,3 triệu m3. Riêng dự án thành phần 4 còn khoảng 770.000 m3 chưa xác định được nguồn cung.
Với đá xây dựng, tổng nhu cầu của các dự án thành phần 2, 3 và 4 khoảng 4,2 triệu m3. An Giang đã cam kết cung cấp khoảng 1,15 triệu m3 từ mỏ Antraco, trong đó khoảng 990.000 m3 đã được đưa về công trường. Phần còn lại khoảng 2,94 triệu m3 chưa xác định được nguồn. Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau cũng còn thiếu khoảng 350.000 m3 đá.
Tình trạng thiếu vật liệu xây dựng diễn ra trong bối cảnh nhiều dự án đang phải tăng tốc hoàn thành. Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài 110,85 km đã đạt 94,5% giá trị thực hiện; hai đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau đã đưa vào khai thác, trong khi các nút giao, tuyến kết nối, đường gom và một số hạng mục phục vụ khai thác tiếp tục được hoàn thiện trong năm 2026. Tuyến này hiện gặp khó khăn chủ yếu về nguồn đá.
Đối với cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài 188,2 km, mục tiêu là cơ bản hoàn thành trong năm 2026 và đưa toàn tuyến vào khai thác đồng bộ năm 2027. Tuy nhiên, tiến độ giữa các dự án thành phần đang có sự khác nhau. Dự án thành phần 2 và 4 được xác định đang chậm do khó khăn về vật liệu.
Không chỉ các dự án đang thi công gặp áp lực về nguồn cung. Báo cáo của Bộ Xây dựng hồi tháng 7/2026 cho thấy trong năm 2026, các dự án tại đồng bằng sông Cửu Long còn thiếu và chưa xác định được nguồn cung cho hơn 6 triệu m3 đá xây dựng, khoảng 1,8 triệu m3 cát xây dựng dùng cho bê tông, gần 30 triệu m3 cát san lấp và hơn 3 triệu m3 đất đắp. Giai đoạn 2027 - 2030, lượng đá còn thiếu và chưa xác định được nguồn được dự báo gần 36 triệu m3, trong khi cát xây dựng thiếu gần 4 triệu m3.
ĐIỀU PHỐI LẠI NGUỒN CUNG, THÊM PHƯƠNG ÁN THAY THẾ
Trước áp lực này, bài toán hiện nay không chỉ nằm ở việc tìm thêm mỏ mà còn ở khả năng điều phối vật liệu giữa các địa phương. Theo Bộ Xây dựng, các địa phương đã cấp phép khai thác tổng trữ lượng khoảng 67 triệu m3 cát, gồm: An Giang hơn 30 triệu m3, TP. Cần Thơ khoảng 10 triệu m3, Đồng Tháp cũ gần 19 triệu m3 và Vĩnh Long khoảng 8 triệu m3. Tuy nhiên, công suất khai thác chưa đáp ứng tiến độ các dự án.
Các địa phương cho biết đang tập trung triển khai dự án, cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và phối hợp tháo gỡ khó khăn về vật liệu. TP. Cần Thơ và tỉnh Cà Mau đang phối hợp với tỉnh An Giang cùng một số địa phương khác để hỗ trợ, điều chuyển nguồn vật liệu. TP. Cần Thơ cũng rà soát nguồn cát phục vụ dự án, trong đó nghiên cứu khai thác cát biển.
Tỉnh An Giang đang chỉ đạo tăng công suất các mỏ, tháo gỡ thủ tục để bổ sung nguồn đá cho các công trình trọng điểm. Tuy nhiên, việc cung ứng vẫn gặp khó khăn về năng lực khai thác và vận chuyển; một số mỏ hạn chế về hạ tầng đường thủy, trong khi vận chuyển bằng đường bộ qua khu dân cư có thể ảnh hưởng đến giao thông, môi trường và hạ tầng.
Trước tình hình này, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu TP. Cần Thơ khẩn trương giải quyết việc tiếp nhận, tập kết số đá đã khai thác, không để xảy ra tình trạng vật liệu đã có nhưng chưa được đưa vào sử dụng trong khi dự án khác vẫn thiếu.
Cùng với việc điều phối nguồn đá, các giải pháp thay thế nguồn cát sông cũng đang được thúc đẩy. Bộ Xây dựng cho biết TP. Cần Thơ đã cấp phép các mỏ cát biển để cung ứng cho một số dự án cao tốc. Tuy nhiên, cát biển hiện có chi phí cao hơn cát sông do điều kiện khai thác, phương tiện, vận chuyển và yêu cầu xử lý sau khai thác...
Một hướng khác được đề xuất là sử dụng nguồn cát thương mại từ Campuchia. Bộ Xây dựng cho biết nguồn cát của Campuchia được đánh giá có khả năng cung cấp cho nhu cầu của các tỉnh phía Nam, song giá thành cao hơn vật liệu cát trong nước. Trong trường hợp nguồn cung trong nước không đáp ứng, các địa phương liên quan được yêu cầu nghiên cứu phương án nhập khẩu cát, đá từ Campuchia; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp nếu phát sinh chi phí.
Về lâu dài, Bộ Xây dựng đề xuất các địa phương có mỏ tiếp tục rà soát trữ lượng, chất lượng và nâng công suất các mỏ đang hoạt động; các địa phương có nhu cầu chủ động phối hợp để hình thành chuỗi cung ứng vật liệu ổn định. Bộ cũng kiến nghị giao cơ quan đầu mối theo dõi, điều phối nguồn vật liệu giữa các địa phương, đồng thời nghiên cứu sử dụng cát biển và các giải pháp kỹ thuật khác để giảm áp lực lên nguồn cát sông.
Yêu cầu được đặt ra không chỉ là bảo đảm đủ vật liệu cho từng dự án mà còn phải điều phối theo tiến độ chung của cả vùng. Các địa phương chịu trách nhiệm chủ động làm việc trực tiếp, nắm sát việc điều phối nguồn cung, không chỉ gửi văn bản và chờ giải quyết, không để thiếu vật liệu làm chậm các công trình cấp bách.
Thay vì chỉ tập trung vào vị trí trung tâm, giá trị bất động sản được đánh giá dựa trên khả năng cung cấp một hệ sinh thái sống toàn diện. Đây là một xu hướng nổi bật trong bối cảnh hạ tầng giao thông phát triển mạnh mẽ và mô hình phát triển đô thị theo giao thông công cộng (TOD) ngày càng được chú trọng…
Cùng với quá trình cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, vấn đề bảo đảm quyền lợi của chủ sở hữu cũng được đặt ra trong quá trình hoàn thiện chính sách...
Tại điểm cầu UBND TP.Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục tổ chức “Hội nghị trực tuyến tiếp nhận, tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân theo cơ chế thống nhất của Thành phố về Đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) và Phương án tuyến, vị trí công trình tuyến đường bộ Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng”...
TP. Đồng Nai đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư bất động sản khi Trung tâm Phát triển quỹ đất Thành phố thông báo đấu giá quyền sử dụng đất cho bốn khu đất vàng tại khu vực trung tâm và gần sân bay Long Thành, nhằm khai thác tối đa tiềm năng phát triển của khu vực này…
Luật Phát triển đô thị được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026, có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. Khoảng cách ngắn giữa hai mốc này đặt ra yêu cầu về tính đồng bộ trong thi hành: mọi quy định có hiệu lực đều phải có công cụ pháp lý tương ứng để triển khai. Đón trước yêu cầu đó, TP. Hồ Chí Minh đã chuẩn bị khoảng 80 nghị quyết ngay trong năm 2026, từ khi dự thảo Luật còn đang được thảo luận...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Nhiều tuyến đường ở Vinh, Nghệ An ngập sâu sau nhiều giờ mưa lớn, giao thông gặp khó khăn. Chính quyền địa phương đang tăng cường lực lượng ứng trực, hỗ trợ người dân và khơi thông hệ thống thoát nước.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...