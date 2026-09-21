Thứ Ba, 22/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Nam Long Experience 2026: Ba ngày sôi động với hàng chục ngàn lượt khách trải nghiệm bất động sản giá trị thực

P P.V

Sự kiện lần nữa khẳng định sức hút của mô hình đại đô thị tích hợp và nỗ lực của Nam Long trên hành trình hơn ba thập kỷ đồng hành cùng nhu cầu an cư của người Việt.

“Tại Nam Long Experience 2026, triết lý Bất động sản Giá trị thực được Nam Long cụ thể hóa qua ba trụ cột nền tảng: Sản phẩm thực, Giá trị thực và Cam kết thực”, bà Nguyễn Thanh Hương - Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Long - chia sẻ tại lễ khai mạc Nam Long Experience 2026.

THỰC CHỨNG BA TRỤ CỘT TRIẾT LÝ GIÁ TRỊ THỰC CỦA NAM LONG

Nam Long Experience 2026 khép lại sau 3 ngày 18-20/9 tại SECC, ghi nhận hàng chục nghìn khách hàng, nhà đầu tư và gia đình đến trải nghiệm. Triển lãm giúp Nam Long hiện thực hóa triết lý “Bất động sản Giá trị thực” qua 3 trụ cột.

Khởi đầu là Sản phẩm thực, thể hiện qua dải sản phẩm với quy hoạch chuẩn mực và nền tảng pháp lý minh bạch, có giá từ 1 tỷ đến hơn 20 tỷ đồng. Các hoạt động diễn ra xuyên suốt ba ngày cũng cho thấy hệ sinh thái sản phẩm của Nam Long liên tục được mở rộng. Nổi bật có sự kiện khởi động kinh doanh tháp Trellia Vista thuộc Mizuki Park (TPHCM) thu hút hàng nghìn chuyên viên từ đại lý chiến lược. Còn tại Waterpoint (Tây Ninh), bên cạnh căn hộ Solaria Rise và phân khu thấp tầng The Aqua, Park Village, The Pearl, chủ đầu tư ra mắt Rivera Nagomi, bổ sung lựa chọn thấp tầng mới ở thành phố bên sông.

Sự kiện "Nơi dòng sông kể chuyện phố thị” của Waterpoint thu hút gần 1.000 khách tham dự.
Sự kiện "Nơi dòng sông kể chuyện phố thị” của Waterpoint thu hút gần 1.000 khách tham dự.

Gắn liền với Sản phẩm thực là Giá trị thực, thể hiện qua hệ sinh thái đô thị tích hợp đáp ứng nhu cầu sống, làm việc, học tập, vui chơi và mua sắm. Tại triển lãm, giá trị này được giới thiệu qua các dự án như Mizuki Park với cộng đồng hơn 4.000 gia đình an cư, Waterpoint với hệ thống tiện ích đô thị đã vận hành với 1.500 sản phẩm bàn giao hay Izumi City với quy hoạch đô thị gắn liền hạ tầng kết nối.

Song hành là Cam kết thực về pháp lý, tiến độ triển khai và giải pháp tài chính phù hợp nhu cầu khách hàng, tiếp nối hành trình 34 năm phát triển 11 khu đô thị tích hợp và bàn giao hơn 33.000 tổ ấm của Nam Long.

Thay vì chỉ giới thiệu một dự án, Nam Long đưa khách tham quan “bước vào” một khu đô thị được hình thành và vận hành như một cộng đồng sống.
Thay vì chỉ giới thiệu một dự án, Nam Long đưa khách tham quan “bước vào” một khu đô thị được hình thành và vận hành như một cộng đồng sống.

Khi thị trường bước vào một chu kỳ được định hình bởi nhu cầu thực, triết lý “Bất động sản Giá trị thực” của Nam Long mang lại sự yên tâm cho khách hàng trên hành trình tìm chốn an cư. Phần phân tích của CBRE Việt Nam tại hội thảo trong khuôn khổ sự kiện đã mang đến một góc nhìn độc lập để đối chiếu.

Nhìn về triển vọng thị trường, đại diện CBRE ghi nhận Nam Long là một trong những đơn vị tiên phong phát triển đô thị tích hợp tại thị trường phía Nam, với hệ dự án trải dài từ Waterpoint, Izumi City, Mizuki Park... Giai đoạn sắp tới, các chuyên gia nhận định cơ hội nghiêng về dự án có giá trị sử dụng rõ ràng, hạ tầng kết nối tốt và pháp lý minh bạch - nhóm sản phẩm được kỳ vọng trở thành động lực cho đà phục hồi của thị trường bất động sản phía Nam.

NAM LONG EXPERIENCE 2026 KHÉP LẠI, NHIỀU LỰA CHỌN AN CƯ MỚI DẦN MỞ RA

Nam Long Experience 2026 cũng là nơi thông điệp “Bất động sản Giá trị thực” được chuyển từ một khái niệm thành trải nghiệm cụ thể: Khách hàng có thể nhìn thấy đô thị, hình dung cách mình sẽ sống và đặt câu hỏi về những giá trị họ thực sự cần.

Với chị Dạ Thảo (Quận 8 cũ, TPHCM), Mizuki Park là lựa chọn mục tiêu khi đáp ứng nhu cầu về một nơi vừa có thể an cư, vừa phù hợp để tích lũy tài sản dài hạn. “Dự án ‘ăn chắc mặc bền’ là ưu tiên số một khi đầu tư lâu dài, và Nam Long đáp ứng được tiêu chí này. Tôi đánh giá cao Trellia Vista - tháp vừa ra mắt, vì nằm trong khu đô thị tích hợp Mizuki Park được quy hoạch bài bản, sở hữu mức giá hợp lý ở thời điểm này”, chị Thảo chia sẻ.

Trong khi đó, anh Ngô Văn (Quận Phú Nhuận cũ, TPHCM), đến với triển lãm bởi quan tâm chủ đề “Bất động sản Giá trị thực” - yếu tố mà anh đánh giá là “định vị chính xác” thị trường địa ốc giai đoạn hiện tại.

“Nam Long luôn đảm bảo cam kết pháp lý, tiến độ xây dựng uy tín nên tôi rất an tâm. Tôi đang muốn tìm hiểu thêm dự án Elyse Island cho kế hoạch an dưỡng sau này”, anh nói thêm.

Sức hút mô hình đại đô thị tích hợp thể hiện qua lựa chọn của khách hàng và nhà đầu tư tại sự kiện.
Sức hút mô hình đại đô thị tích hợp thể hiện qua lựa chọn của khách hàng và nhà đầu tư tại sự kiện.

Với người tìm nơi an cư kết hợp tích sản như chị Thảo, giá trị có thể nằm ở pháp lý, chất lượng sống và khả năng đáp ứng nhu cầu dài hạn. Còn với anh Ngô Văn, câu chuyện lại lật mở sang chặng khác của vòng đời tài sản: Tìm nơi có thể đồng hành cùng cuộc sống khi bước vào tuổi nghỉ hưu. Hai nhu cầu nhưng cùng gặp nhau ở một điểm, đó là giá trị sản phẩm không chỉ nằm trên phối cảnh hay qua lời giới thiệu, mà cần được nhìn thấy và kiểm chứng.

Ba ngày triển lãm khép lại, nhưng câu chuyện an cư vẫn tiếp diễn trong những căn nhà đã được bàn giao, khu đô thị đã sáng đèn và cộng đồng đang lớn lên từng ngày. Nam Long Experience 2026 không chỉ là điểm hẹn giới thiệu sản phẩm mới, mà còn là điểm chạm để khách hàng kiểm chứng, từ đó vững tin hơn vào hành trình 34 năm Nam Long phát triển đô thị và đồng hành cùng nhu cầu an cư của người Việt.

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Phần lớn dự án có khó khăn, vướng mắc đã được phân loại và xử lý

Phần lớn dự án có khó khăn, vướng mắc đã được phân loại và xử lý

Trong số hơn 4.600 dự án tồn đọng, kéo dài trên phạm vi cả nước được đăng ký trên Hệ thống 751 của Bộ Tài chính, đã có 3.407 dự án (chiếm 72,7%) hoàn thành công tác phân loại và xử lý; riêng tại TP. Hồ Chí Minh, 100% dự án có vướng mắc đã hoàn tất tháo gỡ khó khăn và đề xuất được phương án xử lý…

VnEconomy Xem thêm
Chính sách Thị trường Dự án Cafe BĐS Tư vấn

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Ảnh: VETmedia

VnEconomy [Trực tuyến]: Tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”

Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy