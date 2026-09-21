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Hải Phòng đẩy nhanh xác định giá đất 42 dự án, dự kiến thu hơn 14.200 tỷ đồng

Đ Đỗ Hoàng

Trong 6 tháng cuối năm 2026, Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giao đất và xác định giá đất đối với 42 dự án, với tổng số tiền sử dụng đất dự kiến hơn 14.218 tỷ đồng. Hiện hai dự án có nguy cơ chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng...

Phối cảnh dự án Khu đô thị sinh thái Thành Công, trong đó, giai đoạn 2 có diện tích 74,7ha đang giải phóng mặt bằng nhưng chủ đầu tư xin dừng. Nguồn: KĐT Thành Công
Phối cảnh dự án Khu đô thị sinh thái Thành Công, trong đó, giai đoạn 2 có diện tích 74,7ha đang giải phóng mặt bằng nhưng chủ đầu tư xin dừng. Nguồn: KĐT Thành Công

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết UBND TP. Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Thuế thành phố, UBND cấp xã liên quan thực hiện đúng theo đúng tiến độ tại đường găng giải phóng mặt bằng, giao đất, tính giá đất đối với 42 dự án giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong kế hoạch xác định giá đất và thu tiền sử dụng đất 6 tháng cuối năm.

LẬP “ĐƯỜNG GĂNG” XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT

Theo kế hoạch của thành phố Hải Phòng, trong 6 tháng cuối năm 2026, thành phố giao cho cơ quan chức năng và các địa phương thực hiện xác định giá đất đối với các dự án cấp thành phố thực hiện gồm 42 dự án (39 dự án giao đất, 3 dự án đấu giá) với tổng số tiền dự kiến theo phương án giá đất là 14.218 tỷ đồng. Tại khu vực phía Tây Hải Phòng có 34 dự án giao đất, tại phía Đông Hải Phòng có 5 dự án giao đất và 3 dự án đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong quý 3/2026, cơ quan chức năng thực hiện xác định giá đất đối với 32 dự án (31 dự án giao đất, 1 dự án đấu giá) với tổng số tiền sử dụng đất là 9.625 tỷ đồng. Trong quý 4/2026, thực hiện xác định giá đất đối với 10 dự án (9 dự án giao đất, 2 dự án đấu giá) với tổng số tiền sử dụng đất 4.593 tỷ đồng. Nhiệm vụ thu tiền sử dụng đất do UBND cấp xã thực hiện 6 tháng cuối năm 2026 là 2.017 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hải Phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã tổng hợp, lập biểu chi tiết đường găng tiến độ đối với 42 dự án cấp thành phố thực hiện. Trong số này, dự án khu dân cư mới xã Hồng Phong cũ (nay là phường An Phong) thuộc diện giao đất có diện tích 12,78ha đã được xác định giá đất từ năm 2025 với số tiền sử dụng đất thu được là 766,8 tỷ đồng.

Đối với 38 dự án giao đất còn lại, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã lập tiến độ đường găng xác định giá đất, trong đó, tháng 8/2026 hoàn thành xác định giá đất của 8 dự án, tháng 9/2026 hoàn thành xác định giá đất của 23 dự án, tháng 10/2026 xác định giá đất của 3 dự án, tháng 11/2026 xác định giá đất của 4 dự án. Đối với 3 dự án đấu giá, đường găng xác định thời điểm thực hiện đấu giá là ngày 31/10/2026.

HAI DỰ ÁN GIAO ĐẤT GẶP VƯỚNG MẮC

Tuy nhiên, trong 42 dự án có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, có 2 dự án có khả năng không hoàn thành việc tính giá đất trong quý 3/2026. Đó là dự án Khu đô thị Việt Hoà – Thanh Bình (phường Việt Hoà diện tích 13,4 ha tiền đất dự kiến thu được là 350 tỷ đồng và dự án Khu đô thị sinh thái Thành Công – giai đoạn 2 (phường Kinh Môn) diện tích 74,7 ha tiền đất thu được dự kiến là 700 tỷ đồng.

Dự án Khu đô thị Việt Hoà – Thanh Bình do Công ty TNHH tập đoàn Quang Giáp làm chủ đầu tư gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng vì trong ranh giới thu hồi đất có bốn doanh nghiệp sản xuất đang hoạt động chưa di chuyển. Trong đó, có hai doanh nghiệp đề nghị được tiếp tục thuê đất tại vị trí khác phù hợp để di dời, phường Việt Hoà định bố trí vào cụm công nghiệp Tây Việt Hoà nhưng cụm công nghiệp này tháng 9/2025 mới được thuê đất, sau khi thuê đất còn xây dựng hạ tầng mới có thể bố trí.

Dự án Khu đô thị sinh thái Thành Công – giai đoạn 2 do Công ty cổ phần tập đoàn Thành Công làm chủ đầu tư đã hoàn thành giải phóng mặt bằng được 47%. Tuy nhiên, từ tháng 7/2026, chủ đầu tư đã có văn bản báo cáo UBND thành phố xin chấm dứt thực hiện dự án. Do chủ đầu tư dừng, địa phương không có nguồn kinh phí để tiếp tục chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu thực hiện đúng theo tiến độ tại đường găng giải phóng mặt bằng, giao đất, tính giá đất đối với 42 dự án này. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trong trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng theo đường găng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường là đơn vị chủ trì đôn đốc các đơn vị thực hiện, không để xảy ra tình trạng dự án đã đủ điều kiện nhưng chậm hoàn thiện hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chậm tổ chức xác định giá đất, chậm chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính hoặc chậm thu tiền vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp để xảy ra chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì làm rõ trách nhiệm tập thể, các nhân liên quan, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

Hải Phòng đặt mục tiêu thực hiện dự toán tiền sử dụng đất năm 2026 là 45.287 tỷ đồng, trong đó, thu từ dự án cấp thành phố là 37.222 tỷ đồng, thu từ cấp xã là 8.065 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2026, Hải Phòng đã hoàn thành xác định giá đất 27 dự án với tổng số tiền theo phương án giá đất là 23.971 tỷ đồng (tiền sử dụng đất 22.008 tỷ đồng, tiền thuê đất trả tiền 1 lần 1.963 tỷ đồng).

Tiền sử dụng đất đã nộp ngân sách 6 tháng đạt 15.076 tỷ đồng (thu từ các dự án 9.028 tỷ đồng, tiền sử dụng đất do cấp xã thực hiện 6.048 tỷ đồng).

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