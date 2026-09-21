Sự kiện Trung thu ấn tượng tại Diamond Hill Thái Nguyên

Giao thoa giữa nét đẹp Trung thu truyền thống và những trải nghiệm hiện đại, sự kiện “Thu Nguyệt Đoàn Viên” tại Diamond Hill Thái Nguyên mang đến một lễ hội đón trăng đầy ấn tượng.

Sự kiện cũng là cơ hội để các khách hàng vừa tận hưởng khoảnh khắc sum vầy, vừa trải nghiệm không gian sống đang thành hình tại dự án khi thời điểm bàn giao căn hộ đang tới gần.

MÙA TRĂNG ĐOÀN VIÊN GIỮA LÒNG THÁI NGUYÊN

Chiều 20/9, sự kiện “Thu Nguyệt Đoàn Viên” tại Diamond Hill Thái Nguyên thu hút đông đảo khách hàng và các gia đình tham dự. Tôn vinh Tết Trung thu, nét đẹp văn hóa gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người Việt, chương trình tái hiện những phong tục thân thuộc như rước đèn, múa lân, phá cỗ, tạo dịp để cha mẹ và con trẻ cùng sẻ chia những phút giây sum vầy. Trong nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp, chính những khoảnh khắc tưởng chừng giản dị ấy lại góp phần vun đắp ký ức gia đình, trao truyền giá trị văn hóa và tạo nên sự gắn kết trong cộng đồng

Không khí rộn ràng và ấm cúng tại Diamond Hill Thái Nguyên.

Điểm nhấn nổi bật là Photobooth Mặt Trăng khổng lồ lần đầu xuất hiện tại Thái Nguyên. Với cách dàn dựng ấn tượng, vầng trăng trở thành tâm điểm để các gia đình lưu lại những khung hình sáng tạo và khoảnh khắc gần gũi bên nhau. Biểu tượng quen thuộc của đêm rằm qua đó được làm mới, tạo thêm trải nghiệm thú vị mà vẫn giữ trọn tinh thần đoàn viên.

Photobooth Mặt Trăng khổng lồ lần đầu xuất hiện tại Thái Nguyên.

Những phong tục quen thuộc của Tết Trung thu cũng được tái hiện qua tiếng trống hội, múa lân, rước đèn và phá cỗ. Các em nhỏ cùng cha mẹ theo bước đoàn lân, nâng cao những chiếc đèn lồng rực rỡ rồi quây quần thưởng trà, bánh Trung thu. Không chỉ tạo nên bầu không khí rộn ràng, các hoạt động còn giúp trẻ nhỏ trực tiếp cảm nhận những nét đẹp văn hóa, để bản sắc ngày Tết đoàn viên được tiếp nối một cách tự nhiên.

Niềm vui kéo dài đến cuối chương trình với “Trăng trao may mắn”. Những phần quà thiết thực như máy massage Philips, máy lọc không khí Philips và cây nước nóng lạnh Fujihome lần lượt tìm thấy chủ nhân, mang đến thêm những bất ngờ cho ngày hội.

Những khách hàng may mắn trong sự kiện.

Điểm đặc biệt của “Thu Nguyệt Đoàn Viên” còn nằm ở việc chương trình diễn ra ngay trong không gian đang dần hoàn thiện của dự án Diamond Hill. Từ hành trình rước Trăng qua sảnh tháp đến tham quan tầng căn hộ thực tế, khách hàng có thể trực tiếp quan sát diện mạo công trình, cảm nhận không gian và chất lượng hoàn thiện. Thông qua sự kiện, Diamond Hill phần nào gợi mở nhịp sống tương lai với sự gắn kết cộng đồng và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

TỪ TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ ĐẾN TỔ ẤM ĐANG DẦN HIỆN HỮU

Những khoảnh khắc sum vầy tại “Thu Nguyệt Đoàn Viên” cũng phần nào cho thấy cách đơn vị phát triển dự án BV Land định hình giá trị sống tại Diamond Hill. Bên cạnh kiến trúc, cảnh quan và tiện ích, dự án hướng tới xây dựng môi trường sống, nơi gia đình và cộng đồng có thêm không gian kết nối. Việc tổ chức nhiều sự kiện gắn kết ngay trong giai đoạn hoàn thiện, vì thế cũng là cách đưa khách hàng đến gần hơn với nhịp sống tương lai của dự án.

Tọa lạc trên trục đường huyết mạch của thành phố Thái Nguyên - Bắc Sơn, Diamond Hill gồm hai tòa tháp 38 tầng, với sự tham gia của nhiều đối tác quốc tế trong công tác quy hoạch, thiết kế kiến trúc - cảnh quan và quản lý vận hành, với triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm. Tiến độ thi công đang đưa những giá trị trên dần hiện hữu rõ nét. Đến nay, kết cấu bê tông cốt thép của dự án đã đạt khoảng 95% khối lượng. Tại tháp A, công tác xây tường khối căn hộ đã hoàn thành; các hạng mục trát, sơn lót mặt ngoài, thạch cao và sơn bả đang được triển khai theo từng tầng. Tại tháp B, công tác xây, trát và hoàn thiện được thi công song song; các hạng mục trên mái của hai tòa tháp cũng đang tiếp tục được đẩy nhanh.

Hiện tại, khách hàng đến thăm quan trực tiếp tầng căn hộ thực tế, sẽ cảm nhận được tầm nhìn rộng mở bao quát thành phố, cách tổ chức mặt bằng, công năng cũng như vật liệu và chất lượng hoàn thiện. Thay vì chỉ tiếp cận qua bản vẽ hay phối cảnh, người mua đã có thêm cơ sở thực tế để đánh giá sản phẩm trước thời điểm nhận nhà. Theo kế hoạch, Diamond Hill Thái Nguyên dự kiến bàn giao vào quý 4/2026. Trong chặng nước rút, chủ đầu tư tiếp tục tập trung nguồn lực và tập trung cao độ, từng bước đưa hai tòa tháp về đích và sẵn sàng đón những cư dân đầu tiên vào cuối năm nay.