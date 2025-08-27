Thứ Tư, 27/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

“Bệ phóng chiến lược” cho cộng đồng công nghệ Việt

Như Quỳnh

27/08/2025, 06:00

Các cộng đồng công nghệ do người trẻ sáng lập đang dần khẳng định vai trò trong việc thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để tăng tốc sáng tạo và có sức cạnh tranh trên trường quốc tế, các cộng đồng công nghệ Việt Nam cần có “bệ phóng chiến lược”.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ông Huỳnh Lê Tấn Tài, đồng sáng lập Cộng đồng các giám đốc công nghệ - CIO Việt Nam, nhấn mạnh rằng các cộng đồng này đang trở thành cầu nối thiết yếu giữa chính sách vĩ mô và thực tiễn tại doanh nghiệp. Để tăng tốc sáng tạo và nâng cao sức cạnh tranh trên trường quốc tế, các cộng đồng công nghệ cần có “bệ phóng chiến lược”.

Ông Hồ Việt Anh, nhà sáng lập cộng đồng AWS Vietnam User Group, cho biết các cộng đồng công nghệ thường có bốn nhiệm vụ chính: tạo sân chơi cho những người đam mê công nghệ, giúp các thành viên tiếp cận công nghệ mới, cung cấp khóa đào tạo và hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp.

Việc chia sẻ thông tin trong cộng đồng là nền tảng để “nội địa hóa” đổi mới sáng tạo, xây dựng sản phẩm “Make in Vietnam” phù hợp với thị trường. Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong đổi mới sáng tạo, đặc biệt là khoảng cách giữa tầm nhìn chiến lược và khả năng thực thi. Để khắc phục, cần có sự kết nối giữa Chính phủ, cộng đồng công nghệ và doanh nghiệp. Các hoạt động trong cộng đồng công nghệ hiện nay không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ kiến thức mà còn mở rộng kết nối với các vườn ươm và cộng đồng đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế, tạo điều kiện cho các startup Việt Nam gia nhập sâu hơn vào sân chơi toàn cầu.

Ông Nguyễn Đình Quý, CEO cộng đồng WorkFlow Space, nhận định một làn sóng khởi nghiệp mới đang trỗi dậy. Thế hệ nhà sáng lập mới nhanh nhạy, có tư duy toàn cầu với mô hình startup tinh gọn hơn, thường chỉ là những nhóm nhỏ từ 3–6 người, khởi đầu với số vốn ít ỏi nhưng sẵn sàng thử nghiệm nhanh, tạo ra giá trị cao. Dự báo trong vòng 1–2 năm tới, xu hướng này sẽ hiện rõ nét hơn, khi các cộng đồng công nghệ trở thành nơi phát hiện và “ươm tạo” cho thế hệ sáng lập mới.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025 phát hành ngày 23/8/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-34.html

Từ khóa:

AWS Vietnam User Group CIO Việt Nam cộng đồng công nghệ đổi mới sáng tạo khởi nghiệp make in Vietnam

Đọc thêm

Dự án Luật Chuyển đổi số nhằm tạo nền tảng pháp lý liên ngành

Dự án Luật Chuyển đổi số nhằm tạo nền tảng pháp lý liên ngành

Dự thảo nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật để số hóa quốc gia, tạo nền tảng pháp lý liên ngành về chuyển đổi số trong ngành, lĩnh vực: số hóa, kết nối thế giới thực và thế giới số; hạ tầng cho chuyển đổi số...

16 năm có mặt tại Việt Nam, Samsung đã sản xuất được 2 tỷ chiếc điện thoại

16 năm có mặt tại Việt Nam, Samsung đã sản xuất được 2 tỷ chiếc điện thoại

Đến cuối tháng 6/2025, các nhà máy điện thoại di động tại Bắc Ninh và Thái Nguyên của Samsung đã đạt mốc sản xuất 2 tỷ chiếc điện thoại di động sau 16 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất vào tháng 4 năm 2009…

Phạt hơn 70 tổ chức, cá nhân dùng micro không dây có tần số hoạt động không đúng quy định

Phạt hơn 70 tổ chức, cá nhân dùng micro không dây có tần số hoạt động không đúng quy định

Cơ quan chức năng đã phát hiện và xử phạt tiền hơn 70 tổ chức, cá nhân sử dụng micro không dây tần số hoạt động không đúng quy định trong các hộ gia đình, nhà hàng, quán Karaoke, cơ sở giáo dục – đào tạo, trung tâm tổ chức sự kiện…

Tái hiện hành trình 80 năm đóng góp của ngành khoa học và công nghệ, bưu chính, viễn thông

Tái hiện hành trình 80 năm đóng góp của ngành khoa học và công nghệ, bưu chính, viễn thông

Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hướng tới việc tái hiện hành trình 80 năm đóng góp của ngành Khoa học và Công nghệ, ngành Bưu chính, Viễn thông...

Không có hóa đơn đầu vào, hộ kinh doanh làm thế nào để tuân thủ quy định kê khai từ năm 2026?

Không có hóa đơn đầu vào, hộ kinh doanh làm thế nào để tuân thủ quy định kê khai từ năm 2026?

Hàng triệu hộ kinh doanh đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ từ cách làm truyền thống, quen với tính khoán đơn giản, sang kê khai chi tiết minh bạch dòng tiền…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

eMagazine

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

eMagazine

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thanh Hóa: Mưa lớn gây ngập cục bộ, người dân vật lộn trong biển nước

Dân sinh

2

Đề xuất chủ đầu tư tạm ứng kinh phí giải phóng mặt bằng tuyến metro Sài Gòn - Cần Giờ

Đầu tư

3

Thanh Hóa xử lý khẩn cấp nhiều điểm sạt lở đê điều do bão số 5

Dân sinh

4

Công ty chứng khoán nói gì về phiên đảo chiều gần 54 điểm?

Chứng khoán

5

Áp lực điều hành tỷ giá

Tài chính

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: