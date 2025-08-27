“Bệ phóng chiến lược” cho cộng đồng công nghệ Việt

Các cộng đồng công nghệ do người trẻ sáng lập đang dần khẳng định vai trò trong việc thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, để tăng tốc sáng tạo và có sức cạnh tranh trên trường quốc tế, các cộng đồng công nghệ Việt Nam cần có “bệ phóng chiến lược”.

Ông Huỳnh Lê Tấn Tài, đồng sáng lập Cộng đồng các giám đốc công nghệ - CIO Việt Nam, nhấn mạnh rằng các cộng đồng này đang trở thành cầu nối thiết yếu giữa chính sách vĩ mô và thực tiễn tại doanh nghiệp. Để tăng tốc sáng tạo và nâng cao sức cạnh tranh trên trường quốc tế, các cộng đồng công nghệ cần có “bệ phóng chiến lược”.

Ông Hồ Việt Anh, nhà sáng lập cộng đồng AWS Vietnam User Group, cho biết các cộng đồng công nghệ thường có bốn nhiệm vụ chính: tạo sân chơi cho những người đam mê công nghệ, giúp các thành viên tiếp cận công nghệ mới, cung cấp khóa đào tạo và hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp.

Việc chia sẻ thông tin trong cộng đồng là nền tảng để “nội địa hóa” đổi mới sáng tạo, xây dựng sản phẩm “Make in Vietnam” phù hợp với thị trường. Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong đổi mới sáng tạo, đặc biệt là khoảng cách giữa tầm nhìn chiến lược và khả năng thực thi. Để khắc phục, cần có sự kết nối giữa Chính phủ, cộng đồng công nghệ và doanh nghiệp. Các hoạt động trong cộng đồng công nghệ hiện nay không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ kiến thức mà còn mở rộng kết nối với các vườn ươm và cộng đồng đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế, tạo điều kiện cho các startup Việt Nam gia nhập sâu hơn vào sân chơi toàn cầu.

Ông Nguyễn Đình Quý, CEO cộng đồng WorkFlow Space, nhận định một làn sóng khởi nghiệp mới đang trỗi dậy. Thế hệ nhà sáng lập mới nhanh nhạy, có tư duy toàn cầu với mô hình startup tinh gọn hơn, thường chỉ là những nhóm nhỏ từ 3–6 người, khởi đầu với số vốn ít ỏi nhưng sẵn sàng thử nghiệm nhanh, tạo ra giá trị cao. Dự báo trong vòng 1–2 năm tới, xu hướng này sẽ hiện rõ nét hơn, khi các cộng đồng công nghệ trở thành nơi phát hiện và “ươm tạo” cho thế hệ sáng lập mới.

