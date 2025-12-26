Thứ Sáu, 26/12/2025

Giá trị thương vụ M&A tiền điện tử lập kỷ lục 8,6 tỷ USD trong năm 2025

Bạch Dương

26/12/2025, 08:59

Lĩnh vực tiền điện tử đã ghi nhận 267 thương vụ M&A kể từ đầu năm...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Trong năm 2025, lĩnh vực tiền điện tử đã ghi nhận hoạt động mua bán – sáp nhập (M&A) bùng nổ với tổng giá trị các thương vụ lên tới 8,6 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Kết quả năm nay cao gần gấp ba lần so với năm ngoái, chỉ khoảng khoảng 2,17 tỷ USD. Đà tăng này được kỳ vọng sẽ còn tiếp diễn trong năm 2026.

Theo số liệu mới nhất từ Financial Times, lĩnh vực này đã ghi nhận 267 thương vụ M&A kể từ đầu năm, tăng 18% so với năm 2024. Không chỉ tăng về số lượng, quy mô các thương vụ cũng mở rộng đáng kể. 

Trong đó, thương vụ lớn nhất năm thuộc về Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất nước Mỹ, khi thâu tóm Deribit, nền tảng giao dịch quyền chọn tiền điện tử hàng đầu thế giới, với giá 2,9 tỷ USD.

Đây không chỉ là thương vụ lớn nhất của Coinbase mà còn là giao dịch mua bán – sáp nhập có giá trị cao nhất từng được ghi nhận trong lĩnh vực tiền điện tử.

Ngoài Coinbase, thị trường còn chứng kiến hàng loạt thương vụ M&A quy mô lớn khác. Kraken chi 1,5 tỷ USD để mua lại NinjaTrader (nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai), hay Ripple chi 1,25 tỷ USD để thâu tóm Hidden Road. 

Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy làn sóng này đến từ sự thay đổi rõ rệt trong môi trường chính sách. Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã phát đi thông điệp cởi mở hơn đối với tiền điện tử, triển khai nhiều biện pháp nới lỏng quản lý và chấm dứt các vụ kiện kéo dài trong ngành. Điều này giúp khôi phục niềm tin của các tổ chức tài chính truyền thống, tạo điều kiện để dòng vốn lớn đi vào lĩnh vực này. 

Không chỉ sôi động ở mảng mua bán – sáp nhập, năm 2025 còn chứng kiến nhiều đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của doanh nghiệp tiền điện tử. Theo Financial Times, tổng cộng 14,6 tỷ USD đã được huy động trên toàn cầu thông qua 11 đợt IPO, tăng vọt so với con số 310 triệu USD của năm ngoái khi chỉ có 4 doanh nghiệp tiền điện tử lên sàn.

Trong số các đợt chào sàn đáng chú ý nhất năm nay có Bullish, sàn giao dịch tiền điện tử, đồng thời là công ty mẹ của CoinDesk, huy động được 1,1 tỷ USD. Circle Internet Group, đơn vị phát hành stablecoin USDC, thu về hơn 1 tỷ USD. Sàn giao dịch Gemini có số vốn huy động đạt 425 triệu USD.

Ông Diego Ballon Ossio, đối tác tại hãng luật Clifford Chance, cho biết các tổ chức tài chính truyền thống cũng như doanh nghiệp tiền điện tử đang tích cực săn tìm những công ty đã sở hữu sẵn giấy phép hoạt động. Đặc biệt, các doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khung pháp lý MiCA tại Liên minh châu Âu đang trở thành mục tiêu hấp dẫn.

Lý giải xu hướng này, ông Charles Kerrigan, đối tác tại hãng luật CMS, các doanh nghiệp sẽ phải chi “rất nhiều tiền” để đáp ứng yêu cầu tuân thủ trong bối cảnh khung pháp lý của các nước ngày càng chặt chẽ, và việc mua lại các công ty đã có sẵn giấy phép sẽ là con đường nhanh và hiệu quả nhất.

Ông cũng cho rằng các đạo luật mới về tiền điện tử tại Mỹ sẽ kéo thêm các định chế tài chính truyền thống gia nhập thị trường, từ đó tiếp tục thúc đẩy làn sóng M&A trong toàn ngành.

Xu hướng thâu tóm còn được “tiếp sức” bởi hiện nay định giá của các công ty trong ngành đang "rẻ" đi đáng kể.

Nhiều công ty khởi nghiệp blockchain từng được giới đầu tư định giá sát mốc 1 tỷ USD nay chỉ còn sở hữu mức vốn hóa thị trường bằng một phần rất nhỏ so với con số trước đây. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thanh khoản kém hơn, buộc thị trường phải “đặt lại” mặt bằng định giá sau giai đoạn tăng trưởng nóng.

Theo dữ liệu do CryptoRank tổng hợp, Humanity Protocol, dự án từng được định giá khoảng 1 tỷ USD trong các vòng gọi vốn, hiện chỉ còn vốn hóa thị trường quanh mức 285 triệu USD. Fuel Network, trước đây cũng được gắn mác kỳ lân với mức định giá gần 1 tỷ USD, nay đang giao dịch ở mức chưa đầy 11 triệu USD. Trong khi đó, Bubblemaps, từng được các quỹ đầu tư mạo hiểm định giá ở quy mô tương tự, hiện chỉ còn vốn hóa khoảng 6 triệu USD.

VnEconomy

