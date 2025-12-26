Ngành khoa học công nghệ ước đạt 5,4 triệu tỷ đồng doanh thu năm 2025

Doanh thu toàn ngành khoa học và công nghệ năm 2025 ước đạt 5.465.819 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 122% so với kế hoạch năm. Giá trị đóng góp vào GDP của ngành khoa học và công nghệ ước đạt 1.443.769 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 35% so với cùng kỳ năm trước...

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 - triển khai nhiệm vụ năm 2026 ngày 26/12, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh năm 2025 là năm lịch sử khi ba trụ cột khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính thức về chung một nhà, được thể chế ở tầm cao nhất thông qua Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và các hệ thống luật chuyên ngành.

Trong năm 2025, doanh thu toàn ngành ước đạt 5.465.819 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 122% so với kế hoạch năm. Tiềm lực của Ngành tiếp tục được củng cố với quy mô nhân lực mở rộng, tổng số lao động toàn ngành ước khoảng 2.381.940 lao động.

Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 115.080 tỷ đồng (tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 111% kế hoạch). Đặc biệt, giá trị đóng góp vào GDP của ngành khoa học và công nghệ ước đạt 1.443.769 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 35% so với cùng kỳ năm trước và đạt tới 139% so với kế hoạch năm 2025, khẳng định vai trò là động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Bộ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược (Quyết định số 1131/QĐ-TTg), tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tập trung nguồn lực quốc gia, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ lựa chọn 03 sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay; bổ sung sản phẩm thiết bị bay không người lái (UAV) và bổ sung “Công nghệ và thiết bị thông minh xử lý AI tại biên (Edge AI)” vào Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược tại Quyết định số 1131/QĐ-TTg.

Bộ cũng đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay đối với 6 sản phẩm được lựa chọn.

Về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, ước tính có khoảng 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, duy trì 2 kỳ lân công nghệ (MoMo, Sky Mavis) và nhiều doanh nghiệp tiềm năng.

Việt Nam xếp thứ 55/100 toàn cầu (tăng 1 bậc), đứng thứ 5 ASEAN về hệ sinh thái. Đáng chú ý, TP. Đà Nẵng thăng hạng vượt bậc (tăng 130 bậc), lọt Top 12 thành phố có hệ sinh thái nổi bật toàn cầu; Hà Nội tăng 9 bậc và TP. Hồ Chí Minh tăng 1 bậc, tiếp tục nằm trong Top 1.000 thành phố khởi nghiệp hàng đầu.

Chính thức đưa vào vận hành tuyến cáp quang đất liền quốc tế VSTN do người Việt làm chủ 100% công nghệ và hạ tầng, bảo đảm an toàn kết nối tuyệt đối. Khai thác thêm 02 tuyến cáp quang biển quốc tế mới (ADC và SJC2), giúp tăng mạnh băng thông quốc tế, giảm phụ thuộc vào các tuyến cáp cũ và bảo đảm dự phòng chiến lược cho phát triển kinh tế số.

Năm 2025, hạ tầng số và bưu chính tiếp tục là huyết mạch quan trọng của nền kinh tế, với các chỉ số tăng trưởng ấn tượng và thứ hạng quốc tế được nâng cao rõ rệt:

Về bưu chính, doanh thu dịch vụ ước đạt 87.000 tỷ đồng (tăng 20% so với năm 2024, đạt 106,6% kế hoạch). Nộp ngân sách đạt 6.500 tỷ đồng. Sản lượng bưu gửi đạt 4,2 tỷ bưu gửi (tăng 26,6% so với năm 2024).

Doanh thu viễn thông đạt 176.560 tỷ đồng (tăng 8%). Tốc độ Internet Việt Nam thăng hạng mạnh mẽ thuộc nhóm nước dẫn đầu khu vực và ở mức “top 10-15” trên thế giới theo đánh giá quốc tế.

Tốc độ internet băng rộng cố định đạt 271,95 Mbps (xếp hạng 10/156 thế giới). Tốc độ internet băng rộng di động đạt 160 Mbps (xếp hạng 15/104 thế giới).

Về viễn thông công ích, đã hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích cho gần 683.000 hộ nghèo/cận nghèo và 5.668 điểm gồm: Trường học, trạm y tế xã, các điểm cung cấp dịch vụ truy nhập băng rộng cố định cho đồng bào dân tộc thiểu số (đạt 152% so với năm 2024 là 3.741 điểm).

Giải ngân kinh phí Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (theo Quyết định số 2269/QĐ-TTg) đạt kết quả tích cực, lũy kế cấp kinh phí đến tháng 11/2025 đạt 1.387 tỷ đồng.

Tính đến tháng 12/2025, cả nước đã cấp trên 26,45 triệu chứng thư chữ ký số và khoảng 31 triệu chữ ký điện tử trong các lĩnh vực. Như vậy, tổng số chứng thư chữ ký số và chữ ký điện tử đã được cấp tại Việt Nam đạt khoảng 57,45 triệu, tương đương 76,6% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử, đạt và vượt chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đến năm 2026, Bộ đặt mục tiêu doanh thu bưu chính đạt 104.000 tỷ đồng; 100% điểm phục vụ có kết nối Internet; Chỉ số tích hợp phát triển bưu chính (2IPD) trong nhóm 8 (nhóm 10 là cao nhất) trong bảng xếp hạng của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU).

Bên cạnh đó, doanh thu lĩnh vực công nghiệp công nghệ số đạt 224 tỷ USD (tăng 13%). Lợi nhuận đạt hơn 408.000 tỷ đồng. Xuất khẩu phần cứng, điện tử đạt 199 tỷ USD. Số lượng doanh nghiệp công nghệ số đạt 89.000 doanh nghiệp.

Bộ sẽ tập trung triển khai Luật Công nghiệp công nghệ số và hệ thống văn bản hướng dẫn (về khu công nghệ số, ưu đãi đầu tư, tiêu chí nhập khẩu thiết bị bán dẫn...), đồng thời đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn; ban hành các danh mục sản phẩm, công nghệ trọng điểm được ưu đãi đầu tư.

Trong năm tới, Bộ cũng sẽ triển khai Đề án hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu và hình thành các tập đoàn công nghệ lớn dẫn dắt thị trường.