Thứ Sáu, 26/12/2025

Trang chủ Kinh tế số

NVIDIA ngừng thử nghiệm công nghệ bán dẫn 18A của Intel

Bạch Dương

26/12/2025, 07:41

Theo một số nguồn tin, NVIDIA từng xem xét sản xuất chip trên quy trình 18A của Intel, nhưng gần đây đã tạm dừng bước thử nghiệm tiếp theo...

Theo Reuters, NVIDIA đã dừng quá trình thử nghiệm sau khi đã đánh giá tính khả thi của việc sản xuất chip dựa trên công nghệ 18A. 

Động thái này được nhìn nhận sẽ gây sức ép không nhỏ đối với Intel, trong bối cảnh tập đoàn đang nỗ lực mở rộng mảng xưởng đúc (foundry). Intel hiện vẫn đang gặp nhiều thách thức, không chỉ trong việc thu hút đơn hàng mới, mà việc sản xuất các dòng chip nội bộ có chất lượng ổn định cũng chưa thật sự suôn sẻ.

Công nghệ 18A đang được Intel coi là “át chủ bài” để cạnh tranh với các đối thủ khác. Chính vì vậy, việc một khách hàng tiềm năng lớn như NVIDIA quyết định tạm dừng thử nghiệm càng khiến thị trường đổ dồn sự chú ý.

Intel khẳng định công nghệ 18A vẫn đang phát triển đúng lộ trình, đồng thời đang tiến tới thế hệ tiếp theo 14A.

Đáng chú ý, vào tháng 9 năm ngoái, NVIDIA đã công bố đầu tư 5 tỷ USD vào Intel, nhưng không kèm theo bất kỳ cam kết nào về việc sẽ đặt hàng sản xuất chip tại các nhà máy của Intel. Khi đó, ông Lip-Bu Tan, Giám đốc điều hành Intel, chỉ nhấn mạnh rằng hai bên đang “tập trung vào hợp tác”.

Hiện nay, thị trường vẫn đang tiếp tục theo dõi các bước đi của NVIDIA, coi đây như thước đo niềm tin đối với tham vọng phát triển mảng xưởng đúc của Intel. Trong bối cảnh TSMC đang thống trị tuyệt đối mảng chế tạo chip tiên tiến, chìa khóa để Intel lật ngược thế cờ chỉ có thể là tung ra các tiến trình mới cho phép tạo ra những con chip mạnh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn.

Do đó, thành bại của tiến trình 18A không chỉ mang ý nghĩa công nghệ, mà còn có thể trở thành bước ngoặt quyết định đối với nỗ lực tái định vị Intel trong cuộc đua bán dẫn toàn cầu.

Để hiện thực hóa tham vọng đó, Intel gần đây đã đưa vào vận hành Fab 52 tại bang Arizona. Đây được xem là nhà máy đầu tiên của Intel hướng tới sản xuất hàng loạt chip trên tiến trình 18A, với quy mô được cho là vượt cả các cơ sở sản xuất mà TSMC đang xây dựng tại Mỹ. Fab 52 vì thế không chỉ là một dự án đầu tư, mà còn là phép thử trực diện cho năng lực công nghệ và khả năng thực thi của Intel.

Tuy nhiên, con đường tiến tới hoàn thiện công nghệ 18A của Intel vẫn nhiều chông gai. Trước đó, Broadcom từng thử nghiệm quy trình 18A của Intel và đi đến kết luận rằng tiến trình này chưa sẵn sàng cho sản xuất hàng loạt.

Nếu Intel vẫn tiếp tục chưa thể đáp ứng yêu cầu về năng suất hay độ ổn định, các công ty thiết kế chip khó có lựa chọn nào khác ngoài việc quay về với những công nghệ đã được kiểm chứng của TSMC hoặc Samsung Electronics.

Từ khóa:

chip bán dẫn công nghệ 18A Fab 52 Arizona kinh tế số

