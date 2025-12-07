Biến động nhân sự cấp cao lớn nhất của Apple trong hơn một thập kỷ

Các lãnh đạo chủ chốt của Apple đang lần lượt rời đi, tạo nên một cuộc tái sắp xếp quan trọng trong nhân sự, tương tự như biến động năm 2011 (năm nhà đồng sáng lập Steve Jobs qua đời)...

Thay đổi trong bộ máy lãnh đạo các mảng quan trọng như AI, thiết kế,... của Apple sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hướng đi của ông lớn trong giai đoạn tới.

APPLE NÓI LỜI TẠM BIỆT VỚI LOẠT LÃNH ĐẠO CHỈ TRONG NỬA CUỐI NĂM

Theo Fortune, Apple mới đây đã thông báo bà Lisa Jackson, Phó chủ tịch phụ trách môi trường, chính sách và sáng kiến xã hội, cùng bà Kate Adams, Tổng cố vấn pháp lý, sẽ nghỉ hưu vào năm 2026.

Bà Adams, đã đứng đầu bộ phận pháp lý của Apple từ năm 2017, sẽ rời nhiệm sở vào cuối năm sau. Trong khi đó, bà Jackson, gia nhập Apple từ năm 2013, sẽ rời công ty ngay trong tháng tới. Hai người phụ nữ này là những cái tên mới nhất trong danh sách lãnh đạo cấp cao rời Apple từ đầu năm đến nay.

Đầu tháng này, ông John Giannandrea, Giám đốc phụ trách mảng AI, người dẫn dắt chiến lược trí tuệ nhân tạo của Apple, cũng thông báo nghỉ hưu.

Bộ phận thiết kế cũng chứng kiến sự rời đi của Alan Dye, nhân vật phụ trách thiết kế giao diện người dùng sau thời ông Jony Ive. Nhưng không chỉ ông Dye, bộ phận thiết kế của Apple còn phải nói lời tạm biệt với ông Billy Sorrentino, một giám đốc thiết kế cấp cao khác.

Tháng 7 năm nay, ông Jeff Williams, Giám đốc vận hành (COO) và là gương mặt được đồn đoán sẽ kế nhiệm CEO Tim Cook, đã quyết định nghỉ hưu sau 27 năm làm việc tại Apple.

Một tháng sau, ông Luca Maestri, Giám đốc tài chính, cũng thông báo rời vị trí.

Kể từ những thay đổi trong bộ máy năm 2011, chưa có thời điểm nào Apple chứng kiến nhiều biến động về nhân sự cấp cao như vậy.

Trong đó, biến động nhân sự tại Apple gây nhiều chú ý nhất ở mảng AI, lĩnh vực mà hãng đang dồn lực tăng tốc để không bị tụt lại trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.

Ông Ruoming Pang, người đứng đầu nhóm phát triển các mô hình nền tảng AI, đã rời Apple sang Meta vào tháng 7 và mang theo khoảng 100 kỹ sư.

Ông Ke Yang, phụ trách phát triển tìm kiếm web bằng AI cho Siri, và Jian Zhang, người dẫn nhóm robot AI, cũng lần lượt chuyển sang Meta.

APPLE "ĐAU ĐẦU" TÌM LÃNH ĐẠO MỚI

Theo Bloomberg và Financial Times, Apple đang đẩy nhanh kế hoạch chuyển giao thế hệ lãnh đạo, chuẩn bị cho việc CEO Tim Cook sẽ nghỉ hưu vào năm 2026. Ông vừa bước sang tuổi 65 vào tháng 11, và dưới sự điều hành của ông, giá trị thị trường của Apple đã tăng từ khoảng 350 tỷ USD lên 4.000 tỷ USD.

Bloomberg dự đoán John Ternus sẽ là ứng viên sáng giá nhất trong nội bộ để kế nhiệm ông Tim Cook.

Ông John Ternus đã trưởng thành từ mảng kỹ thuật của Apple, phụ trách phát triển phần cứng cho iPhone, iPad, Mac và Apple Watch. Kinh nghiệm chuyên sâu là điểm cộng khiến ông trở thành người kế nhiệm tiềm năng, nhất là trong bối cảnh Apple đang nhận nhiều phản ứng không mấy tích cực khi quyết định mở rộng sang các dòng sản phẩm mới (như Vision Pro hay dự án Apple Car dang dở), cũng như tiến độ chậm chạp trong lĩnh vực AI.

Trước làn sóng lãnh đạo cấp cao lần lượt rời đi, Apple giờ đây không phải chỉ tìm người kế nhiệm CEO Tim Cook mà còn nhiều vị trí khác.

Mới đây, Apple đã tuyên bố sẽ mời Jennifer Newstead, hiện là Giám đốc pháp lý của Meta, đảm nhiệm vị trí Tổng cố vấn pháp lý, thay thế ông Kate Adams kể từ ngày 1/3/2026. Ông Newstead sẽ phụ trách cả mảng pháp lý lẫn quan hệ chính phủ, gộp hai mảng công việc của hai người tiền nhiệm đã rời Apple thành một đầu mối duy nhất.

Về bộ phận thiết kế cũng có sự thay đổi lớn, Stephen Lemay, người góp mặt trong mọi dự án thiết kế giao diện trọng yếu của Apple từ năm 1999, bao gồm cả chiếc iPhone đầu tiên, sẽ thay thế Alan Dye dẫn dắt đội ngũ. Theo nhiều nguồn tin, ông hiện đang nhận được nhiều sự ủng hộ của nhân viên của Apple.

Ở mảng AI, ông Amar Subramanya được cho là sẽ tiếp quản vai trò Giám đốc AI. Ông Subramanya từng có 16 năm lãnh đạo các dự án phát triển và chiến lược AI tại Google, trước khi có khoảng thời gian ngắn làm việc tại Microsoft. Việc ông gia nhập Apple được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế cạnh tranh của công ty trong cuộc đua AI đang ngày càng khốc liệt.

Những thay đổi nhân sự cùng lúc đang tác động lớn tương lai của "ông lớn" Apple, từ sức mạnh cạnh tranh AI, khả năng đổi mới trong thiết kế, hiệu quả vận hành cho đến cách hãng thích ứng với môi trường pháp lý đầy biến động.

Nhưng có một điều gần như chắc chắn, đến năm 2026, diện mạo Apple sẽ thay đổi một cách căn bản. Lực lượng lãnh đạo từng đưa công ty từ vị thế một gã khổng lồ công nghệ thành doanh nghiệp trị giá 4.000 tỷ USD đang lần lượt rời đi. Và cuộc chuyển giao sắp tới có thể sâu sắc không kém thời khắc nhà đồng sáng lập Apple Steve Jobs trao quyền lại cho COO Tim Cook cách đây 14 năm.