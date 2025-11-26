Giá iPhone gập của Apple có thể lên tới 63 triệu đồng

Theo Fubon Research, iPhone gập không chỉ là chiếc iPhone đầu tiên có thể gập mà còn có khả năng thiết lập kỷ lục về giá bán, vượt qua các mẫu điện thoại gập của các hãng khác hiện tại...

Theo những thông tin rò rỉ mới nhất, iPhone Fold có thể trở thành mẫu iPhone đắt đỏ nhất từ trước đến nay của Apple. Sản phẩm đánh dấu bước đi muộn nhưng chắc chắn của Apple vào thị trường smartphone gập, trong khi các đối thủ như Samsung hay Google đã tham gia từ nhiều năm qua.

Theo dự đoán, iPhone gập sẽ được mở bán tại Mỹ với giá khoảng 2.399 USD, nghĩa là tương đương khoảng 63 triệu đồng. Mức giá này cao hơn đáng kể so với Samsung Galaxy Z Fold 7, hiện là mẫu điện thoại gập đắt nhất với mức giá 1.999 USD.

Máy dự kiến giữ cấu hình camera kép 48MP ngoài tương tự iPhone 17 bản tiêu chuẩn.

Nguyên nhân nằm ở những linh kiện cao cấp mà Apple dự tính sử dụng. Trong đó, màn hình và bản lề được cho là hai yếu tố “ngốn” nhiều chi phí nhất.

Apple được cho là hướng tới màn hình bên trong gần như không có nếp gấp khi mở ra, điều này đòi hỏi công nghệ tinh vi, vật liệu cao cấp và kỹ thuật sản xuất phức tạp.

Dù giá cao, Fubon Research dự báo Apple vẫn có thể bán được khoảng 5,4 triệu chiếc trong năm đầu tiên. Trong bối cảnh nhu cầu điện thoại di động toàn cầu có thể giảm, các thiết bị gập được xem là “điểm sáng hiếm hoi” của thị trường năm 2026.

iPhone gập được đồn đoán sẽ sở hữu màn hình OLED 7,8 inch bên trong và màn hình phụ OLED 5,5 inch bên ngoài. Cả hai màn hình đều có tỷ lệ rộng hơn so với các mẫu gập hiện nay, mang lại trải nghiệm xem nội dung gần giống iPad.

Máy dự kiến giữ cấu hình camera kép 48MP ngoài tương tự iPhone 17 bản tiêu chuẩn. Đáng chú ý, thiết bị có khả năng trang bị hai camera selfie: một camera dưới màn hình bên trong (Under Display Camera) và một camera dạng đục lỗ (punch-hole).

Về bảo mật, iPhone Fold có thể sử dụng Touch ID thay cho Face ID. Dung lượng pin dự kiến tối thiểu 5.400 mAh, lớn nhất từ trước đến nay trên iPhone. Thách thức lớn nhất không nằm ở dung lượng pin mà là cách đặt pin vào khung màn hình gập mà không làm tăng độ dày và trọng lượng. Đây là bài toán kỹ thuật mà Apple cần giải quyết trước khi đưa máy vào sản xuất hàng loạt.

Về hiệu năng, iPhone Fold được dự đoán trang bị chip A20 Pro, giống dòng iPhone 18 Pro sắp ra mắt, với cải tiến tăng khoảng 15% hiệu suất và tiết kiệm 30% năng lượng so với chip A19 (3nm).

iPhone gập được dự kiến sẽ sử dụng modem C2 do chính Apple phát triển, đánh dấu thế hệ thứ hai sau các modem C1 và C1X. Việc này cho thấy Apple đang hướng tới mục tiêu loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào modem của Qualcomm, đồng thời tự chủ toàn diện về phần cứng, giúp tối ưu hóa cả hiệu suất mạng lẫn thời lượng pin của thiết bị.

Cấu hình dự kiến cũng sẽ bao gồm RAM 12GB và bộ nhớ các phiên bản 256GB, 512GB và 1TB, đủ sức đáp ứng nhu cầu người dùng khó tính và các ứng dụng nặng hiện nay.

Apple được cho là không chọn kiểu gập vỏ sò như Galaxy Z Flip mà hướng tới thiết kế dạng “cuốn sách”, tương tự Galaxy Z Fold hay Pixel Fold.

Thiết bị được dự đoán có độ dày khi gập khoảng 9–9,5mm, trong khi mở ra máy chỉ dày khoảng 4,5–4,8mm.

Theo các thông tin rò rỉ, Apple không tập trung tạo ra một chiếc smartphone gập “điên rồ nhất”, mà hướng đến thiết kế ổn định, phần mềm mượt mà, trải nghiệm sử dụng liền mạch và độ bền cao.

Apple dự kiến giới thiệu iPhone gập cùng bộ đôi iPhone 18 Pro vào tháng 9/2026, nằm trong chiến lược ra mắt hai đợt iPhone mỗi năm. Sau đó, các mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn, iPhone 18e và iPhone Air thế hệ mới có thể ra mắt vào đầu năm 2027. Song một số nguồn tin cho biết Apple có thể gặp một vài thách thức về sản xuất, khiến lịch ra mắt iPhone gập bị lùi sang năm 2027.