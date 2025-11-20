Thị phần Apple tại Việt Nam đã "bị" Xiaomi đẩy xuống thứ ba

Theo số liệu mới công bố của đơn vị tư vấn và nghiên cứu công nghệ Omdia, Samsung tiếp tục là thương hiệu dẫn đầu thị phần tại Việt Nam, trong khi đó Apple, bị Xiaomi vượt lên, rơi xuống vị trí thứ ba…

Thị trường smartphone tại Việt Nam trong quý 3/2025 tiếp tục chứng kiến những xáo trộn. Trong nhóm 5 nhà sản xuất chiếm thị phần lớn nhất, Samsung vẫn giữ vững ngôi đầu với 29% thị phần.

Đáng chú ý, nhờ đà tăng trưởng mạnh mẽ, Xiaomi đã vượt qua Apple để chiếm vị trí thứ hai về thị phần (19%). Apple xếp thứ ba với 17% thị phần. Kế tiếp là Oppo cũng chiếm 17% thị phần nhưng đứng ở vị trí thứ tư. Hãng điện thoại Trung Quốc khác là Vivo, chiếm 6% thị phần, xếp thứ năm.

Thị phần các hãng điện thoại tại một số nước ASEAN - Nguồn: Omdia.

Trong khi đó, bức tranh tại khu vực Đông Nam Á cũng không mấy tích cực. Trong quý 3/2025, lượng tiêu thụ smartphone toàn khu vực giảm 1% so với cùng kỳ, chỉ đạt 25,6 triệu máy, đánh dấu quý thứ ba liên tiếp tăng trưởng âm.

Về từng thương hiệu, Samsung tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á với 4,6 triệu thiết bị, tương đương 18% thị phần. Theo Omdia, sức mạnh của Samsung đến từ danh mục sản phẩm cao cấp được tiêu thụ tốt tại Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. TRANSSION bám sát phía sau, cũng với 4,6 triệu thiết bị và 18% thị phần, nhờ tốc độ tăng trưởng ổn định ở các thị trường chủ lực.

Xiaomi đứng thứ ba với 4,3 triệu máy, chiếm 17% thị phần. Tăng trưởng doanh số của hãng đã gấp đôi so với năm trước, chủ yếu nhờ sự xuất hiện của loạt sản phẩm giá rẻ mới. Trong khi đó, OPPO xếp thứ tư với 3,8 triệu thiết bị (15%), ghi nhận mức sụt giảm mạnh do nhu cầu dành cho sản phẩm của hãng yếu đi. Vivo giữ vị trí thứ năm với 2,9 triệu máy, tương đương 11% thị phần.

Toàn cảnh thị trường điện thoại thông minh tại Đông Nam Á.

Các chuyên gia của Omdia nhận định thị trường vẫn đang chịu áp lực khi lượng hàng nhập giảm nhẹ so với năm trước. Ông Le Xuan Chiew, Giám đốc nghiên cứu tại Omdia, cho rằng các thương hiệu như OPPO và Vivo đang chuyển hướng sang chiến lược “tối ưu giá trị” thay vì chạy theo số lượng, trong khi HONOR và Xiaomi tiếp tục đẩy mạnh sản lượng để mở rộng thị phần.

Theo ông Chiew, chi phí linh kiện – đặc biệt là bộ nhớ và chip – tăng cao sẽ gây áp lực lớn lên phân khúc giá rẻ, vốn chiếm hơn 60% thị trường smartphone Đông Nam Á với mức giá dưới 200 USD. “Các nhà sản xuất sẽ phải cân nhắc giữa việc giữ mức giá cạnh tranh, cắt giảm chi phí phần cứng hay giảm chi phí marketing để bảo vệ lợi nhuận”, ông nhận định.

Ông Sheng Win Chow, nhà phân tích cao cấp tại Omdia, bổ sung rằng TRANSSION đang dẫn đầu tại Indonesia và Philippines nhờ các mẫu Infinix và TECNO giá rẻ, nhưng giá bộ nhớ tăng có thể làm xói mòn lợi thế này, đe dọa vị thế dẫn đầu của hãng trong phân khúc khối lượng lớn.

Tại Thái Lan và Việt Nam, Samsung vẫn duy trì vị trí thống trị. Việc sớm tung ra dòng A17 và A07 giúp hãng đáp ứng nhanh nhu cầu ở phân khúc giá thấp và tầm trung.

Còn ở Malaysia, Xiaomi lại nổi lên dẫn đầu nhờ chiến dịch ra mắt dòng Redmi 15 vào tháng 9, trong đó có phiên bản 5G giá mềm – phù hợp với nhu cầu đang tăng nhanh của đại chúng.