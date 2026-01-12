Thứ Hai, 12/01/2026

Số đơn đăng ký sáng chế của cá nhân, tổ chức Việt Nam tăng 36%

Hạ Chi

12/01/2026, 09:24

Số đơn đăng ký sáng chế của cá nhân, tổ chức Việt Nam tăng 36%, số văn bằng sáng chế được cấp tăng tới 134,2%, vượt xa mục tiêu tăng trưởng trung bình 16–18%/năm mà Nghị quyết 57 đề ra...

Ông Lưu Hoàng Long, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ phát biểu tại Hội nghị.
Ông Lưu Hoàng Long, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ phát biểu tại Hội nghị.

Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ mới đây đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. 

Ông Lưu Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ nhấn mạnh, năm 2025 là năm có khối lượng công việc rất lớn, áp lực cao, trong khi tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi.

Trong năm 2025, Cục Sở hữu trí tuệ đã xử lý 250.916 đơn các loại, tăng 75,1% so với năm 2024, cấp 83.383 văn bằng bảo hộ, tăng 55,4%. Đây là bước đột phá chưa từng có trong lịch sử hoạt động của đơn vị, thể hiện sự thay đổi rõ nét về năng lực tổ chức thực thi và tinh thần hành động quyết liệt của toàn hệ thống.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ. Đến nay, 100% thủ tục hành chính của Cục được cung cấp trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt khoảng 80%, góp phần giảm chi phí tuân thủ, nâng cao tính minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã mang lại kết quả rõ nét. Số đơn đăng ký sáng chế của cá nhân, tổ chức Việt Nam tăng 36%, số văn bằng sáng chế được cấp tăng tới 134,2%, vượt xa mục tiêu tăng trưởng trung bình 16–18%/năm mà Nghị quyết đề ra. Đây là minh chứng sinh động cho vai trò ngày càng rõ nét của sở hữu trí tuệ trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo nội sinh.

Năm 2025 cũng ghi dấu mốc quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số tại Cục Sở hữu trí tuệ. Lần đầu tiên, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký số và phát hành điện tử; thí điểm xử lý không giấy tờ đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp; đưa vào vận hành Dự án hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, tạo nền tảng cho chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn tới.

Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ, tham mưu trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (có hiệu lực từ ngày 1/4/2026), đồng thời tham gia góp ý 54 dự thảo văn bản pháp luật, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, phân cấp – phân quyền và chuyển đổi số.

Bổ sung quy định bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho tài sản ảo, trí tuệ nhân tạo

18:43, 27/10/2025

Bổ sung quy định bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho tài sản ảo, trí tuệ nhân tạo

Mục tiêu ngành công nghiệp thâm dụng sở hữu trí tuệ đóng góp ít nhất 35% giá trị GDP vào năm 2035

15:59, 23/10/2025

Mục tiêu ngành công nghiệp thâm dụng sở hữu trí tuệ đóng góp ít nhất 35% giá trị GDP vào năm 2035

Việt Nam và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới ký kết hợp tác toàn diện trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

07:11, 26/09/2025

Việt Nam và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới ký kết hợp tác toàn diện trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Từ khóa:

cải cách thủ tục hành chính chuyển đổi số Cục Sở hữu trí tuệ kinh tế số Luật sửa đổi sở hữu trí tuệ Nghị quyết 57-NQ/TW

Viễn thông Việt Nam đứng trước nguy cơ

Viễn thông Việt Nam đứng trước nguy cơ "già đi" rất nhanh nếu không quyết liệt đổi mới

Viễn thông không thể chỉ “nâng G” từ 3G lên 4G, 5G để tăng thêm ít giá trị. Viễn thông phải trở thành nhà cung cấp năng lực số trọn gói bao gồm điện toán đám mây (Cloud), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu (Data) và các nền tảng số, thay vì chỉ là nhà vận hành mạng lưới...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026 phát hành ngày 12/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026 phát hành ngày 12/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

Thiết lập định danh số cho nền kinh tế không tiền mặt

Thiết lập định danh số cho nền kinh tế không tiền mặt

“VNeID hiện đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, trong đó có ngân hàng. Với quy mô dân số trẻ và nhu cầu mở tài khoản ngân hàng trực tuyến rất lớn, việc xác thực danh tính thông qua nền tảng định danh quốc gia là hướng đi tất yếu”...

Apple hé lộ thu nhập của CEO Tim Cook

Apple hé lộ thu nhập của CEO Tim Cook

Trong năm 2025, CEO Apple Tim Cook đã nhận tổng thu nhập 74,3 triệu USD. Con số này dù vẫn rất cao, song đã thấp hơn đôi chút so với 74,6 triệu USD mà ông nhận được trong năm trước đó...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy