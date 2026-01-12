Số đơn đăng ký sáng chế của cá nhân, tổ chức Việt Nam tăng 36%, số văn bằng sáng chế được cấp tăng tới 134,2%, vượt xa mục tiêu tăng trưởng trung bình 16–18%/năm mà Nghị quyết 57 đề ra...

Đảng bộ Cục Sở hữu trí tuệ mới đây đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Ông Lưu Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ nhấn mạnh, năm 2025 là năm có khối lượng công việc rất lớn, áp lực cao, trong khi tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi.

Trong năm 2025, Cục Sở hữu trí tuệ đã xử lý 250.916 đơn các loại, tăng 75,1% so với năm 2024, cấp 83.383 văn bằng bảo hộ, tăng 55,4%. Đây là bước đột phá chưa từng có trong lịch sử hoạt động của đơn vị, thể hiện sự thay đổi rõ nét về năng lực tổ chức thực thi và tinh thần hành động quyết liệt của toàn hệ thống.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ. Đến nay, 100% thủ tục hành chính của Cục được cung cấp trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt khoảng 80%, góp phần giảm chi phí tuân thủ, nâng cao tính minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã mang lại kết quả rõ nét. Số đơn đăng ký sáng chế của cá nhân, tổ chức Việt Nam tăng 36%, số văn bằng sáng chế được cấp tăng tới 134,2%, vượt xa mục tiêu tăng trưởng trung bình 16–18%/năm mà Nghị quyết đề ra. Đây là minh chứng sinh động cho vai trò ngày càng rõ nét của sở hữu trí tuệ trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo nội sinh.

Năm 2025 cũng ghi dấu mốc quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số tại Cục Sở hữu trí tuệ. Lần đầu tiên, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được ký số và phát hành điện tử; thí điểm xử lý không giấy tờ đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp; đưa vào vận hành Dự án hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin, tạo nền tảng cho chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn tới.

Cục Sở hữu trí tuệ tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ, tham mưu trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (có hiệu lực từ ngày 1/4/2026), đồng thời tham gia góp ý 54 dự thảo văn bản pháp luật, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, phân cấp – phân quyền và chuyển đổi số.