Bitcoin đang báo hiệu giai đoạn “mùa đông tiền điện tử”?

Lịch sử đã cho thấy, khi chu kỳ tăng giá kết thúc và thị trường bước vào giai đoạn giảm sâu, hay còn gọi là “mùa đông tiền điện tử”, Bitcoin thường mất 70 - 80% giá trị so với đỉnh. Nhưng trái ngược dự báo này, theo CoinDesk Data, biến động hiện nay đang báo hiệu các nhịp tăng giá mạnh của Bitcoin trong thời gian tới...

Giá Bitcoin hiện đang giảm gần 30% so với mức cao kỷ lục hồi tháng 10 năm nay. Theo dữ liệu mà CoinDesk theo dõi, đợt lao dốc hiện tại không chỉ là một phần của quy luật vận động thông thường mà đôi khi còn báo hiệu các nhịp tăng giá mạnh sau đó.

Trong tháng trước, Bitcoin đã có những biến động đáng chú ý khi giá rơi xuống mức khoảng 80.000 USD, rồi bật tăng trở lại trước khi lại suy yếu trong tuần này.

Khi giá giảm dưới 81.000 USD, mức sụt giảm này tương đương khoảng 36% so với đỉnh 126.000 USD đạt được vào đầu tháng 10. Hiện tại, Bitcoin đã tăng giá và đang giao dịch quanh mốc 93.000 USD, thấp hơn khoảng 26% so với mức kỷ lục.

Các nhà phân tích của CoinDesk cho rằng diễn biến giá Bitcoin thường vận động theo các “chu kỳ” kéo dài bốn năm, gắn với sự kiện giảm một nửa phần thưởng khối (halving). Dù thời gian và cách vận động của các chu kỳ gần đây có thay đổi, biên độ dao động mạnh vẫn là điểm chung.

Ông Jacob Joseph, nhà phân tích cấp cao của CoinDesk Data, nhận định với CNBC: “Nếu nhìn lại các chu kỳ trước, mức biến động hiện nay thực ra khá phù hợp với xu hướng dài hạn”.

Chu kỳ năm 2017 từng ghi nhận hai đợt giá Bitcoin giảm khoảng 40% trong năm, sau đó giảm thêm 29% vào tháng 11 trước khi vọt lên đỉnh mới vào tháng 12.

Chu kỳ năm 2021 cũng không kém phần dữ dội. Khi mà tháng 1 năm đó, giá Bitcoin đã giảm 31,2% và tiếp tục giảm 26% vào tháng 2, trải qua tiếp đợt điều chỉnh hơn 55% từ tháng 4 đến tháng 6 khi Trung Quốc cấm khai thác Bitcoin. Dẫu vậy, Bitcoin vẫn lập đỉnh mới vào tháng 11 cùng năm.

Ông Joseph cho biết: “Trong các chu kỳ trước, đúng là có những đợt điều chỉnh rất sâu. Nhưng gần như tất cả, trừ cú sụt giá mạnh do lệnh cấm đào Bitcoin năm 2021, thì sau đó đều diễn ra trong một xu thế tăng, và giá vẫn giữ trên những ngưỡng kỹ thuật quan trọng như đường trung bình 50 tuần”.

Từ ngày 10/10, hơn 1,6 triệu nhà giao dịch đã bị “thanh lý” vị thế, với tổng giá trị đòn bẩy bị xóa sổ lên tới 19,37 tỷ USD chỉ trong 24 giờ. Hàng loạt nhà đầu tư buộc phải đóng lệnh, tạo hiệu ứng lan sang toàn thị trường.

Trước diễn biến này, theo bà Lucy Gazmararian, nhà sáng lập Token Bay Capital, tác động dư chấn của cú sốc này vẫn còn rõ rệt. Bà nói trong chương trình Access Middle East: “Đây là vụ thanh lý lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Phải mất nhiều tuần thị trường mới hấp thụ hết hậu quả để ổn định trở lại”.

Bà cho biết thêm, sự việc lại xảy ra đúng lúc nhiều người lo ngại thị trường tăng giá đang đi đến giai đoạn cuối, khiến tâm lý sợ hãi càng gia tăng.

Lịch sử từng cho thấy khi chu kỳ tăng giá kết thúc và thị trường bước vào giai đoạn giảm sâu, hay còn gọi là “mùa đông tiền điện tử”, Bitcoin thường mất 70–80% giá trị so với đỉnh. Hiện điều này chưa xảy ra, nhưng lo ngại về khả năng ấy đang đè nặng lên tâm lý nhiều nhà đầu tư.

Bà Gazmararian nhấn mạnh: “Chính thời điểm hiện tại trong chu kỳ khiến nhà đầu tư trở nên dè chừng hơn, vì ai cũng sợ kịch bản Bitcoin có thể giảm tới 80% giống như những giai đoạn trước”.