Bitcoin đang báo hiệu giai đoạn “mùa đông tiền điện tử”?

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Chủ Nhật, 07/12/2025
Bạch Dương
05/12/2025, 09:29
Lịch sử đã cho thấy, khi chu kỳ tăng giá kết thúc và thị trường bước vào giai đoạn giảm sâu, hay còn gọi là “mùa đông tiền điện tử”, Bitcoin thường mất 70 - 80% giá trị so với đỉnh. Nhưng trái ngược dự báo này, theo CoinDesk Data, biến động hiện nay đang báo hiệu các nhịp tăng giá mạnh của Bitcoin trong thời gian tới...
Giá Bitcoin hiện đang giảm gần 30% so với mức cao kỷ lục hồi tháng 10 năm nay. Theo dữ liệu mà CoinDesk theo dõi, đợt lao dốc hiện tại không chỉ là một phần của quy luật vận động thông thường mà đôi khi còn báo hiệu các nhịp tăng giá mạnh sau đó.
Trong tháng trước, Bitcoin đã có những biến động đáng chú ý khi giá rơi xuống mức khoảng 80.000 USD, rồi bật tăng trở lại trước khi lại suy yếu trong tuần này.
Khi giá giảm dưới 81.000 USD, mức sụt giảm này tương đương khoảng 36% so với đỉnh 126.000 USD đạt được vào đầu tháng 10. Hiện tại, Bitcoin đã tăng giá và đang giao dịch quanh mốc 93.000 USD, thấp hơn khoảng 26% so với mức kỷ lục.
Các nhà phân tích của CoinDesk cho rằng diễn biến giá Bitcoin thường vận động theo các “chu kỳ” kéo dài bốn năm, gắn với sự kiện giảm một nửa phần thưởng khối (halving). Dù thời gian và cách vận động của các chu kỳ gần đây có thay đổi, biên độ dao động mạnh vẫn là điểm chung.
Ông Jacob Joseph, nhà phân tích cấp cao của CoinDesk Data, nhận định với CNBC: “Nếu nhìn lại các chu kỳ trước, mức biến động hiện nay thực ra khá phù hợp với xu hướng dài hạn”.
Chu kỳ năm 2017 từng ghi nhận hai đợt giá Bitcoin giảm khoảng 40% trong năm, sau đó giảm thêm 29% vào tháng 11 trước khi vọt lên đỉnh mới vào tháng 12.
Chu kỳ năm 2021 cũng không kém phần dữ dội. Khi mà tháng 1 năm đó, giá Bitcoin đã giảm 31,2% và tiếp tục giảm 26% vào tháng 2, trải qua tiếp đợt điều chỉnh hơn 55% từ tháng 4 đến tháng 6 khi Trung Quốc cấm khai thác Bitcoin. Dẫu vậy, Bitcoin vẫn lập đỉnh mới vào tháng 11 cùng năm.
Ông Joseph cho biết: “Trong các chu kỳ trước, đúng là có những đợt điều chỉnh rất sâu. Nhưng gần như tất cả, trừ cú sụt giá mạnh do lệnh cấm đào Bitcoin năm 2021, thì sau đó đều diễn ra trong một xu thế tăng, và giá vẫn giữ trên những ngưỡng kỹ thuật quan trọng như đường trung bình 50 tuần”.
Từ ngày 10/10, hơn 1,6 triệu nhà giao dịch đã bị “thanh lý” vị thế, với tổng giá trị đòn bẩy bị xóa sổ lên tới 19,37 tỷ USD chỉ trong 24 giờ. Hàng loạt nhà đầu tư buộc phải đóng lệnh, tạo hiệu ứng lan sang toàn thị trường.
Trước diễn biến này, theo bà Lucy Gazmararian, nhà sáng lập Token Bay Capital, tác động dư chấn của cú sốc này vẫn còn rõ rệt. Bà nói trong chương trình Access Middle East: “Đây là vụ thanh lý lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Phải mất nhiều tuần thị trường mới hấp thụ hết hậu quả để ổn định trở lại”.
Bà cho biết thêm, sự việc lại xảy ra đúng lúc nhiều người lo ngại thị trường tăng giá đang đi đến giai đoạn cuối, khiến tâm lý sợ hãi càng gia tăng.
Lịch sử từng cho thấy khi chu kỳ tăng giá kết thúc và thị trường bước vào giai đoạn giảm sâu, hay còn gọi là “mùa đông tiền điện tử”, Bitcoin thường mất 70–80% giá trị so với đỉnh. Hiện điều này chưa xảy ra, nhưng lo ngại về khả năng ấy đang đè nặng lên tâm lý nhiều nhà đầu tư.
Bà Gazmararian nhấn mạnh: “Chính thời điểm hiện tại trong chu kỳ khiến nhà đầu tư trở nên dè chừng hơn, vì ai cũng sợ kịch bản Bitcoin có thể giảm tới 80% giống như những giai đoạn trước”.
Không ngoài dự đoán, Apple và Samsung tiếp tục là hai hãng điện thoại sở hữu các dòng flagship bán chạy nhất. Trong đó, iPhone của Apple vẫn chiếm ưu thế ở nhóm dẫn đầu, còn dòng Galaxy A tiếp tục là trụ cột tăng trưởng của Samsung…
Thông tư 43/2025/TT-BKHCN quy định các tiêu chí xét duyệt để hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước, từ thực tập và nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài, hỗ trợ nghiên cứu viên sau tiến sĩ đến bồi dưỡng, khuyến khích đội ngũ nhà khoa học trẻ và kỹ sư trẻ tài năng đến hỗ trợ tổ chức hội thảo khoa học, phát triển tạp chí khoa học...
Tỷ phú Mark Zuckerberg đang chuẩn bị cắt giảm tới 30% ngân sách của Reality Labs, bộ phận nghiên cứu và phát triển công nghệ metaverse, tương đương giảm chi tiêu từ 4 đến 6 tỷ USD. Tuy nhiên, Meta khẳng định họ không “khai tử” nghiên cứu công nghệ này...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 49-2025 phát hành ngày 08/12/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: