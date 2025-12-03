Thứ Tư, 03/12/2025

Sau 4 năm cấm, khai thác Bitcoin tại Trung Quốc sôi động trở lại

Hạ Chi

03/12/2025, 07:42

Theo dữ liệu Hashrate Index tháng 10/2025, Trung Quốc hiện chiếm khoảng 14% hoạt động khai thác Bitcoin toàn cầu, trở thành quốc gia khai thác lớn thứ ba, sau Mỹ và Kazakhstan...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Trước năm 2021, Trung Quốc từng nắm phần lớn hoạt động khai thác Bitcoin trên toàn cầu. Theo dữ liệu từ Chỉ số tiêu thụ điện Cambridge Bitcoin, các công ty khai thác Trung Quốc chiếm khoảng 65% sức mạnh tính toán của Bitcoin vào năm 2020, biến quốc gia này thành trung tâm khai thác Bitcoin hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, đến năm 2021, mọi thứ thay đổi nhanh chóng. Tháng 9/2021, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tuyên bố mọi giao dịch tiền điện tử là bất hợp pháp và xác nhận lệnh cấm khai thác trên toàn quốc.

Nhiều cơ sở khai thác tại Trung Quốc sau đó đã phải đóng cửa hoặc chuyển sang các quốc gia như Mỹ, Kazakhstan, Nga.

Tuy nhiên, tiêu thụ điện toàn cầu để khai thác Bitcoin không giảm, thậm chí tiếp tục tăng do sự bùng nổ khai thác ở các nước khác. Mức tiêu thụ điện hàng năm để khai thác Bitcoin đã tăng từ 89 TWh năm 2021 lên khoảng 121 TWh vào năm 2023.

Tuy nhiên, khai thác Bitcoin ở Trung Quốc bắt đầu có dấu hiệu “hồi sinh” dù lệnh cấm chưa được gỡ bỏ. Theo dữ liệu Hashrate Index tháng 10/2025, Trung Quốc hiện chiếm khoảng 14% hoạt động khai thác Bitcoin toàn cầu, trở thành quốc gia khai thác lớn thứ ba, sau Mỹ và Kazakhstan. Một số nhà phân tích ước tính con số thực tế có thể từ 15% đến 20%.

Canaan, một trong những công ty hàng đầu về thiết bị khai thác Bitcoin, cho biết doanh thu từ Trung Quốc tăng vọt: từ 2,8% năm 2022 lên 30% năm 2023, và theo nguồn tin ngành, đã vượt 50% trong quý 2/2025.

Theo Reuters, trong khoảng hai năm qua, hoạt động khai thác Bitcoin đã trở lại ở các tỉnh Tân Cương và Tứ Xuyên. Lý do là vì Tân Cương có nguồn năng lượng dư thừa lớn, trong khi không thể truyền ra các thành phố ven biển, đã giúp nơi này trở thành địa điểm lý tưởng để khai thác Bitcoin.

Theo CoinTelegraph, hoạt động khai thác Bitcoin ở Trung Quốc tăng trở lại nhờ nhiều nguyên nhân. 

Trước hết, các tỉnh như Tân Cương và Tứ Xuyên có nguồn điện dư thừa hoặc giá rẻ, từ than, gió và thủy điện, được tận dụng hiệu quả cho việc khai thác thay vì để lãng phí.

Thứ hai, nhiều trung tâm dữ liệu phát triển vượt nhu cầu thực tế, khi nhu cầu vận hành thấp, các chủ cơ sở cho thuê không gian và năng lực máy móc cho các thợ đào Bitcoin, tạo điều kiện thuận lợi cho khai thác.

Thứ ba, giá Bitcoin tăng mạnh trong những năm gần đây làm lợi nhuận khai thác hấp dẫn hơn, thu hút nhà đầu tư và thợ đào quay trở lại.

Chính sách của Trung Quốc với tiền điện tử cũng đang thay đổi theo hướng thử nghiệm có kiểm soát, chuyển từ việc cấm hoàn toàn sang chấp nhận một số hoạt động nhưng dưới sự quản lý chặt chẽ của cơ quan quản lý. 

Hồng Kông đã bắt đầu cho phép stablecoin có hiệu lực từ tháng 8/2025. Trong khi tại đại lục, Trung Quốc cũng đang thử nghiệm stablecoin gắn với đồng nhân dân tệ và thúc đẩy tiền số ngân hàng trung ương e-CNY, tích hợp vào thanh toán bán lẻ, dịch vụ công và các chương trình thí điểm xuyên biên giới. 

