Cá voi Bitcoin tích lũy chậm lại, nhà đầu tư nhỏ tăng tốc

Nhóm nắm giữ dài hạn và các ví lớn đã giảm rõ rệt tốc độ gom Bitcoin thời gian gần đây, đúng lúc nhà đầu tư nhỏ lẻ lại tăng mạnh hoạt động mua vào, theo CoinMarketCap…

Ông Timothy Misir, Trưởng bộ phận nghiên cứu của tổ chức chuyên nghiên cứu, phân tích dữ liệu thị trường tài sản số BRN, cho rằng đây là diễn biến thường gặp ở giai đoạn cuối của một chu kỳ tăng giá.

Nhưng ông cũng lưu ý khi cá voi chững lại, còn nhà đầu tư nhỏ lẻ mua nhiều hơn, thị trường thường dễ rơi vào biến động mạnh trong ngắn hạn.

Dữ liệu cũng cho thấy các ví nắm dưới 1 Bitcoin đang tăng mua mạnh mỗi khi giá điều chỉnh.

Theo ông Misir, đợt giảm giá mạnh sáng hôm qua có thể là kết quả của việc thị trường giải phóng thanh khoản và điều chỉnh các vị thế giao dịch, chứ chưa phải tín hiệu cho thấy có sự thay đổi lớn về xu hướng.

Hôm qua Bitcoin có lúc giảm xuống khoảng 85.600 USD, khiến toàn thị trường tiền số mất khoảng 144 tỷ USD giá trị. Tổng số vị thế bị thanh lý vượt 600 triệu USD chỉ trong 24 giờ.

Theo QCP Capital, sự suy yếu của thị trường chủ yếu hiện đến từ các yếu tố bất lợi tại châu Á. Những phát biểu cứng rắn của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, ông Kazuo Ueda, đã đẩy lợi suất trái phiếu 2 năm của nước này lên 1%, làm tăng khả năng tăng lãi suất trong tháng 12/2025. Đây có thể là yếu tố góp phần kéo Bitcoin từ 91.000 USD xuống khoảng 86.000 USD.

Cùng lúc đó, chỉ số PMI phi sản xuất của Trung Quốc bất ngờ giảm lần đầu sau gần ba năm, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu trong khu vực và tình hình thanh khoản toàn cầu.

Một số doanh nghiệp trong ngành cũng hé lộ khả năng có thể bán bớt lượng Bitcoin dự trữ trong một số điều kiện, gây tâm lý hoảng loạn và kích hoạt làn sóng thanh lý bắt buộc ở nhóm giao dịch dùng đòn bẩy.

Đáng chú ý, đợt bán tháo này diễn ra dù bối cảnh kinh tế vĩ mô nhìn chung đang tích cực hơn, Mỹ đã dừng chương trình thắt chặt định lượng, kỳ vọng giảm lãi suất gia tăng, và dòng tiền chảy vào các quỹ đầu tư tiền số đạt khoảng 1 tỷ USD mỗi tuần. Riêng tháng 11/2025, dòng vốn đổ vào các sản phẩm đầu tư tài sản số lên tới 3,5 tỷ USD. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 2/2025.

QCP Capital cho rằng việc điều chỉnh sau nhịp phục hồi 15% từ vùng 81.000 USD là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là Bitcoin có giữ được các ngưỡng hỗ trợ trong bối cảnh tâm lý thị trường đang xấu đi hay không.

Vàng, tài sản truyền thống, đã tăng giá, thu hút dòng vốn, khiến thị trường tiền điện tử cũng giảm bớt lợi thế.

Ông Misir nhận định các số liệu kinh tế Mỹ sắp công bố như ISM PMI, ADP, JOLTS và PCE sẽ đóng vai trò quyết định, khiến đợt giảm vừa qua chỉ là pha “xả hàng” , hoặc sẽ tạo ra một chu kỳ điều chỉnh sâu hơn.

Ông cho rằng Bitcoin cần sớm trở lại vùng 90.000 USD, cùng sự tham gia tích cực của dòng vốn ETF, để thị trường ổn định trở lại.