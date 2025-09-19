Blog chứng khoán: Tiền nội đang phòng thủ

Ngay cả khi giao dịch của khối ngoại tăng vọt hôm nay thì thanh khoản cũng không thay đổi nhiều so với hôm qua, cho thấy mức độ sẵn sàng chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư trong nước đang xuống thấp.
Thị trường trông đợi ngày cuối tuần có giao dịch của quỹ ngoại
sẽ giúp kéo thanh khoản lên, nhưng thực tế mức tăng ở HSX chỉ chưa tới 6% so với
hôm qua. Tổng sàn này giao dịch cả thỏa thuận khoảng 29,2k tỷ. So với mức giao
dịch trung bình tháng 8 là 49,8k tỷ/phiên thì đây là sự sụt giảm rất đáng kể. Nếu
so với 2 tuần bùng nổ giữa tháng 8 tới trên 55k tỷ/ngày thì còn kém nữa.
Với 4/5 phiên giảm của tuần này, VNI đã để mất MA20 trong bối
cảnh thanh khoản kém. Về mặt kỹ thuật, chỉ số hồi lên không test đỉnh thành công
và thanh khoản nhịp hồi thấp là biểu hiện bất lợi. Nếu không có VIC được đánh
ngược lên buổi chiều hôm nay thì tín hiệu kỹ thuật của chỉ số còn tệ hơn nữa.
Trụ này đã có hai phiên nâng đỡ chỉ số, nhưng vẫn không thay đổi được độ rộng.
Nói chung bất kể thanh khoản giảm là do bán ít hay mua ít, đây
vẫn là biểu hiện của mức ngại rủi ro đã lên cao. Nếu số đông vẫn nhìn thấy cơ hội
kiếm tiền, sẽ không có chuyện một lượng lớn nguồn lực bị đóng băng như vậy. Nhóm
tăng ngược hôm nay cũng có tầm chục cổ phiếu giao dịch khá lớn và tăng tốt,
nhưng chỉ là phần rất nhỏ.
Trạng thái giảm giao dịch, chuyển sang phòng thủ tiền mặt tức
là số đông đang chờ đợi. Hoặc là giá phải chiết khấu thêm, hoặc tạo một nền dao
động ổn định mới xuống tiền. Với sức mua cạn như thế này, cơ hội để vượt 1700 của
VNI là rất thấp, trong khi kịch bản retest 1600 là cao hơn. Khả năng cao những
phiên tới thị trường sẽ tiếp tục đi xuống với thanh khoản thấp và xuất hiện những
nhịp mở biên độ để test cầu.
Hôm nay cũng có lúc thị trường giảm khá sâu và xuất hiện cầu
bắt đáy. Tuy nhiên nếu không tính giao dịch của khối ngoại – phiên chiều giá trị
mua khối này chiếm 26% sàn HSX – thì phần vốn nội là nhỏ. Ngoài ra biên độ hồi
giá cũng chưa mạnh, phần lớn hồi lên trong vùng đỏ. Kết hợp với thanh khoản tổng
thể ở mức thấp, dòng tiền bắt đáy vẫn chỉ canh giá sâu. Vì vậy để chạm tới dòng
tiền tiềm năng này thì phải mở biên độ.
Thị trường phái sinh có chiều giảm buổi sáng rất rõ nhưng khó
giao dịch vì basis chiết khấu quá rộng. Khi VN30 đầu phiên quay xuống dưới
1861.xx thì basis đã là -8 điểm. Ở nhịp thủng 1853.xx, basis cũng âm gần 9 điểm.
Có thể thấy basis là phần rủi ro cao cho Short khi ngay cả lúc VN30 thật sự giảm
xuống tới 1841.xx thì F1 cũng không giảm bao nhiêu mà chỉ co basis lại. Ở chiều
phục hồi từ 1841.xx thì dễ chơi hơn, dù kịch bản F1 có không tăng kịp VN30 – do
mở basis – thì rủi ro cũng là nhỏ. Thực tế nhịp VN30 luẩn quẩn quanh 1841.xx và
basis hẹp lại gần như không đáng kể là giai đoạn các tay chơi lớn tích lũy
Long, thanh khoản khá cao, trước khi VIC và VHM bắt đầu được đánh lên. Vùng 12 điểm
này là dễ chơi nhất.
Với việc kéo trụ mà không có sự lan tỏa tốt và cũng không kéo
được nhiều tiền vào, kịch bản điều chỉnh có xác suất cao hơn. Thị trường hiện
không có gì nhiều để kỳ vọng nên kích thích sự sợ hãi dễ hơn là kích thích hưng
phấn. Các trụ sẽ có nhiều dư địa để hoạt động. Chiến lược là canh mua cổ phiếu,
Long/Short linh hoạt với phái sinh nhưng chú ý basis ở phía Short.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1859.53. Cản gần nhất phiên tới là
1861; 1871; 1884; 1890; 1903; 1911. Hỗ trợ 1855; 1841; 1930; 1821; 1807; 1800.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
