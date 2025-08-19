Bloomberg: Chính phủ Mỹ cân nhắc nắm 10% cổ phần Intel

Nếu được thực hiện, thương vụ này sẽ đưa Chính phủ Mỹ trở thành cổ đông lớn nhất của Intel...

Theo nguồn tin là một quan chức Nhà Trắng tiết lộ với hãng tin Bloomberg, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thảo luận về việc nắm giữ khoảng 10% cổ phần tại nhà sản xuất chip Intel. Động thái này có thể đưa Chính phủ Mỹ trở thành cổ đông lớn nhất tại công ty này.

Nguồn tin cho biết Chính phủ Mỹ đang xem xét việc chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ các khoản trợ cấp dành cho công ty này từ Đạo luật CHIPS và Khoa học thành cổ phần.

Theo dự kiến, Intel sẽ nhận được tổng cộng 10,9 tỷ USD trợ cấp từ đạo luật - vốn được ban hành nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất chip tại Mỹ. Con số này gần đủ để chi trả cho tỷ lệ cổ phần mục tiêu 10% trên. Với giá trị thị trường hiện tại của Intel, 10% cổ phần tương đương khoảng 10,5 tỷ USD.

Nguồn tin cho biết hiện chưa rõ chính xác tỷ lệ cổ phần mà Chính phủ Mỹ sẽ nắm giữ và liệu Nhà Trắng có quyết định tiếp tục triển khai kế hoạch hay không.

Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai từ chối bình luận về thông tin này và khẳng định không có thỏa thuận nào được coi là chính thức cho đến khi nhà chức trách công bố.

Nguồn tin trên cho biết Washington cũng có thể sẽ chuyển đổi các khoản trợ cấp khác theo Đạo luật CHIPS và Khoa học thành cổ phần tại Intel.

Theo các nhà phân tích, câu hỏi lớn đặt ra lúc này là liệu động thái trên của Cính phủ Mỹ có thể giúp Intel vực dậy hoạt động kinh doanh hay không. Công ty này đang ghi nhận doanh số trì trệ và thua lỗ triền miên, đồng thời gặp nhiều khó khăn trong việc giành lại vị thế trong giới công nghệ. Tân CEO Lip-Bu Tan của Intel đang cố gắng vực dậy công ty, nhưng những nỗ lực của ông chủ yếu tập trung vào cắt giảm chi phí và sa thải nhân sự.

Các nhà đầu tư của Intel ban đầu hoan nghênh việc Chính phủ cân nhắc rót vốn vào công ty, giúp giá cổ phiếu công ty này tăng mạnh trong tuần qua. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (18/8), mã này giảm hơn 3% sau khi thông tin mới nhất được đưa ra.

Theo một số nhà đầu tư, Intel giờ đây phải đổi cổ phần để nhận khoản trợ cấp lớn mà lẽ ra họ vẫn sẽ nhận được từ Đạo luật CHIP và Khoa học. Tin tốt là khoản tiền đó có thể sẽ được giải ngân nhanh hơn.

Giống như tất cả những công ty được hưởng lợi từ đạo luật trên, khoản trợ cấp dành cho Intel ban đầu được thiết kế để giải ngân dần khi công ty đạt được các mốc dự án theo cam kết. Tính tới tháng 1/2025, công ty này đã nhận được 2,2 tỷ USD tiền trợ cấp.

Hiện chưa rõ số tiền 2,2 tỷ USD sẽ bao gồm trong số cổ phần mà Chính phủ Mỹ dự kiến sẽ nắm giữ tại Intel hay không. Phần lớn cam kết trợ cấp cho các công ty theo đạo luật CHIPS và Khoa học được đưa ra dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Ý tưởng Chính phủ Mỹ trở thành cổ đông của Intel được đưa ra trong cuộc gặp của ông Tan và ông Trump tại Nhà Trắng tuần trước. Trước đó, vị Tổng thống cáo buộc ông Tan xung đột lợi ích do các mối quan hệ mật thiết với Trung Quốc và kêu gọi ông từ chức.

Sau cuộc gặp, ông Trump thay đổi lập trường, chuyển sang khen ngợi CEO Intel, đồng thời nói rằng ông ấy có “câu chuyện tuyệt vời”. Ông Tan dự kiến sẽ tiếp tục giữ vị trí điều hành tại Intel bất chấp những chỉ trích trước đó - theo một nguồn tin thân cận của Bloomberg.

Ở một diễn biến khác, tập đoàn SoftBank Group của Nhật Bản ngày 18/8 công bố kế hoạch mua 2 tỷ USD cổ phần Intel. Khoản đầu tư này có thể đưa SoftBank trở thành một trong 10 cổ đông lớn nhất của Intel và được ví như "phao cứu sinh" đối với công ty Mỹ.

Tương lai của Intel khiến các quan chức của chính quyền ông Trump đau đầu ngay từ khi bắt đầu nhiệm kỳ. Từng là một công ty đi tiên phong về sản xuất chip, Intel giờ đây tụt hậu so với nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới TSMC của Đài Loan. Điều này khiến cho nỗ lực hồi sinh ngành chip Mỹ của ông Trump gặp nhiều khó khăn.

Dù TSMC và công ty Samsung Electronics của Hàn Quốc đang mở rộng hoạt động tại Mỹ, nhưng việc có một doanh nghiệp Mỹ như Intel sản xuất chip tiên tiến trong nước vẫn luôn là một ưu tiên hàng đầu của cả chính quyền ông Biden và ông Trump.

Chính quyền Biden trước đó đã xem xét các ý tưởng như hợp tác giữa Intel và GlobalFoundries - một nhà sản xuất chip khác của Mỹ. Đầu năm nay, chính quyền Trump đã thảo luận sơ bộ với TSMC về để công ty này việc vận hành các nhà máy của Intel nhưng sau đó TSMC đã rút lui. Các quan chức Nhà Trắng gần đây cũng thảo luận về việc tìm kiếm đầu tư từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào Intel - theo nguồn tin của Bloomberg.

Việc chính quyền của ông Trump có kế hoạch nắm giữ cổ phần Intel phù hợp với xu hướng gần đây khi Washington thể hiện vai trò quyết liệt hơn trong các lĩnh vực chiến lược. Nhà Trắng đầu tháng này đạt thỏa thuận với hai nhà chế tạo chip Nvidia và AMD để nhận 15% doanh thu bán chip tại Trung Quốc của hai công ty này. Chính phủ Mỹ hiện cũng nắm giữ “cổ phần vàng” tại công ty United States Steel sau khi công ty này sáp nhập với đối thủ Nippon Steel của Nhật Bản.

Ý tưởng Nhà Trắng nắm cổ phần Intel cũng tương tự như thông báo chưa có tiền lệ của Bộ Quốc phòng Mỹ vào tháng trước về việc sẽ nắm giữ 400 triệu USD cổ phần ưu đãi tại công ty sản xuất đất hiếm ít tên tuổi MP Materials Corp. Thỏa thuận này đưa Lầu Năm Góc trở thành cổ đông lớn nhất của công ty, với khoảng 15% cổ phần.