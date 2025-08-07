Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế 100% với con chip nhập khẩu

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Tư (6/8) tuyên bố sẽ áp thuế quan 100% lên con chip và chất bán dẫn nhập khẩu, miễn trừ cho những công ty “sẽ sản xuất tại Mỹ”. Đây là chính sách thuế quan theo ngành mới nhất của chính quyền ông Trump nhằm gây áp lực buộc các doanh nghiệp đưa sản xuất đến Mỹ.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ các chi tiết cụ thể về chính sách thuế quan này, như một công ty cần sản xuất ở Mỹ với mức độ như thế nào để được miễn thuế quan.

“Chúng tôi sẽ áp đặt mức thuế quan rất cao với con chip và chất bán dẫn”, ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào chiều ngày thứ Tư. “Nhưng tin tốt cho những công ty như Apple là nếu họ sẽ sản xuất ở Mỹ hoặc cam kết sản xuất tại Mỹ, họ sẽ được miễn thuế quan này. Nói cách khác, chúng tôi sẽ áp thuế quan gần 100% với con chip và chát bán dẫn. Nhưng nếu doanh nghiệp sẽ sản xuất tại Mỹ, họ sẽ không phải chịu thuế quan này”.

Trước đó, ông chủ Nhà Trắng phát tín hiệu rằng thuế quan với con chip và chất bán dẫn - linh kiện quan trọng với hầu hết mọi ngành công nghiệp - sẽ được thông báo chính thức vào tuần tới.

Động thái áp thuế trên của ông Trump được đưa ra sau khi ông hoan nghênh cam kết của Apple về việc đầu tư thêm 100 tỷ USD tại Mỹ trong 4 năm tới, bên cạnh khoản đầu tư 500 tỷ USD mà tập đoàn công nghệ này cam kết trước đó.

Nằm trong kế hoạch đầu tư thêm 100 tỷ USD, Apple sẽ đưa ra một chương trình sản xuất mới được thiết kế để đưa nhiều sản phẩm hơn về Mỹ sản xuất. Các đối tác trong “Chương trình Sản xuất tại Mỹ” của Apple gồm nhà sản xuất kính Corning Inc., Applied Materials Inc., Texas Instruments Inc. và một số công ty khác.

Một số hãng chip hàng đầu, bao gồm TMSC, Nvidia và GlobalFoundries cũng đã cam kết sẽ sản xuất một số sản phẩm tại Mỹ. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn (SIA), kể từ năm 2020 đến nay, có khoảng hơn 130 dự án với tổng mức đầu tư 600 tỷ USD tại Mỹ đã được công bố.

TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, gần đây cam kết sẽ đầu tư tổng cộng 165 tỷ USD để sản xuất tại Mỹ. Trong khi đó, Nvidia, nhà chế tạo chip hàng đầu thế giới, hồi tháng 4 cũng thông báo kế hoạch đầu tư 500 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ trong vòng 4 năm tới.

Hồi tháng 6, nhà sản xuất chip GlobalFoundries cam kết đầu tư 16 tỷ USD để mở rộng các cơ sở sản xuất bán dẫn tại New York và Vermont. Cùng tháng, Texas Instruments thông báo đầu tư 60 tỷ USD vào 7 nhà máy sản xuất chip tại Mỹ. Các khách hàng của Texas Instruments gồm có Apple, Ford, Medtronic, Nvidia và SpaceX.