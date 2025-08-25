Thứ Ba, 26/08/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên và tỉnh Gia Lai

Dũng Hiếu

25/08/2025, 21:12

Ngày 25/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai .
Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai .

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy của hai tỉnh đã trình bày dự thảo các văn kiện chủ yếu trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên và Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030; dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Các đại biểu đã cho ý kiến, tập trung nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, đề nghị cần làm rõ hơn các giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm, điểm nghẽn phát triển của tỉnh Điện Biên và tỉnh Gia Lai; đồng thời gợi mở, định hướng về nhiệm vụ, giải pháp, kinh nghiệm, cách làm mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch nước Lương Cường đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả quan trọng mà hai tỉnh đã đạt được. Ông nhấn mạnh rằng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn 2025-2030 cần thể hiện quyết tâm chính trị và tầm nhìn phát triển, đồng thời quán triệt và cụ thể hóa những chủ trương lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các địa phương cần tiếp thu ý kiến từ các bộ, ngành và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo từ Tổng Bí thư Tô Lâm, để hoàn thiện các văn kiện và nhân sự trình Đại hội. Chủ tịch nước nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số và các vùng khó khăn.

Bộ Chính trị đánh giá dự thảo văn kiện và Đề án nhân sự cơ bản đủ điều kiện để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ tịch nước đề nghị các tỉnh khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết để trình Đại hội theo hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, có thể tổ chức thực hiện ngay sau Đại hội; đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội;

Giao Văn phòng Trung ương Đảng tổng hợp đề xuất thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Chủ tịch nước Lương Cường Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai Tiêu điểm

