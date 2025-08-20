Bộ Công an: Hoàn thành dự thảo quy định về định danh đối với các địa điểm trong lãnh thổ Việt Nam

Định danh địa điểm là hoạt động thu thập, tạo lập, gắn nhãn duy nhất cho một địa điểm hoặc vị trí cụ thể nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và giúp tối ưu hóa quá trình phát triển bền vững...

Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về Định danh địa điểm để lấy ý kiến đóng góp của cơ quan tổ chức, cá nhân.

Theo Bộ Công an, việc định danh địa điểm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và giúp tối ưu hóa quá trình phát triển bền vững. Việc triển khai định danh địa điểm nhằm tạo ra sự đồng bộ trong quản lý, khẳng định tính pháp lý cho các công trình, địa điểm và từ đó thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại và hiệu quả.

Việc ban hành quyết định về định danh địa điểm cũng tạo ra cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các dự án phát triển bền vững, đảm bảo rằng các hoạt động kinh tế không gây hại đến môi trường tự nhiên và cộng đồng. Đặc biệt, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, việc xác định và quản lý các địa điểm tiềm năng cho các Dự án năng lượng tái tạo trở nên càng quan trọng.

Dự thảo gồm 14 Điều quy định về định danh địa điểm đối với các địa điểm trong lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh xác thực điện tử; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Dự thảo Quyết định nêu rõ định danh địa điểm là hoạt động thu thập, tạo lập, gắn nhãn duy nhất cho một địa điểm hoặc vị trí cụ thể. Bao gồm tập hợp các thông tin nhằm xác định chính xác vị trí của một địa điểm hoặc một đối tượng bất kỳ gắn liền với đất trong hệ chiếu không gian địa lý.

Mã định danh địa điểm điện tử là mã số định danh duy nhất được cấp cho mỗi địa điểm trong không gian địa lý, có cấu trúc phân cấp, được quản lý tập trung và chia sẻ thống nhất trong toàn quốc, dùng để xác thực và tham chiếu địa điểm trong các hoạt động có liên quan.

Hệ thống quản lý việc định danh địa điểm bao gồm các thành phần chính sau đây:

- Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm là hệ thống thông tin được xây dựng tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, được số hóa và chuẩn hóa nhằm lưu trữ, quản lý toàn bộ thông tin về nhận diện duy nhất của mọi địa điểm dưới dạng dữ liệu điện tử, bao gồm các thuộc tính không gian, thuộc tính mô tả (bao gồm thuộc tính thời gian) và mối quan hệ logic giữa các địa điểm.

- Hạ tầng kỹ thuật bao gồm các trang thiết bị phần cứng, phần mềm và các công cụ có liên quan phục vụ việc thu thập, quản lý, chia sẻ dữ liệu địa điểm bảo đảm an toàn và bảo mật, đảm bảo tương thích với các hệ thống thông tin/CSDL quốc gia.

Đáng chú ý, dự thảo Quyết định quy định mã định danh địa điểm là tập hợp chuỗi ký tự được gán cho địa điểm cụ thể. Mỗi địa điểm được gán mã định danh riêng biệt, không trùng lặp, bảo đảm tính ổn định, mở rộng và khả năng liên kết, tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Mã định danh địa điểm bao gồm phần mã hành chính và mã định danh:

- Phần mã hành chính gồm 06 ký tự: Mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 02 ký tự; mã xã, phường, thị trấn 04 ký tự.

- Phần mã định danh bao gồm 06 ký tự được tạo ngẫu nhiên.

Mã định danh địa điểm được khởi tạo tự động từ hệ thống và được gán khi khai báo đối tượng định danh địa điểm.

Thông tin liên quan đến định danh địa điểm bao gồm: mã định danh địa điểm; đối tượng định danh địa điểm; địa chỉ chi tiết; tên đường, phố; phường, xã, thị trấn; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; mã bưu chính; thông tin toạ độ trên hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia Việt Nam (VN-2000) hoặc hệ tọa độ GPS của địa điểm.

Các thông tin bổ sung: thông tin về chủ sở hữu, giấy chứng nhận sử dụng đất, loại hình sử dụng đất,... Trạng thái hoạt động của địa điểm: đang hoạt động, sử dụng, ngừng sử dụng,…

Đối tượng được định danh địa điểm là các công trình kiến trúc, công trình xây dựng, kết cấu xây dựng, địa danh hoặc bất cứ cấu trúc vật lý gắn liền với đất (trừ các đối tượng thuộc Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng) cần xác định vị trí để phục vụ công tác quản lý nhà nước, phục vụ nhu cầu khai thác định danh địa điểm của cá nhân, tổ chức..