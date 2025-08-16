Thứ Hai, 18/08/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Tổng Bí thư dự Lễ Khánh thành công trình Trụ sở Bộ Công an

Tuấn Dũng

16/08/2025, 14:41

Sáng 16/8, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ Khánh thành công trình Trụ sở Bộ Công an tại số 96 Nguyễn Du, thành phố Hà Nội…

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Trụ sở Bộ Công an. Ảnh: TTXVN
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Trụ sở Bộ Công an. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2025), sáng 16-8, Bộ Công an tổ chức Lễ khánh thành Trụ sở Bộ Công an, số 96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư.

Ngoài ra, cùng dự lễ khánh thành có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Cùng các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Các Bí thư Trung ương Đảng: Lê Hoài Trung, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Minh Trí, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dự buổi lễ còn có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và UBND Thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó là các lãnh đạo Bộ, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương; đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ…

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cắt băng khánh thành công trình Trụ sở Bộ Công an, tại số 96 Nguyễn Du và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở.

Theo Bộ Công an, dự án xây dựng Trụ sở Bộ Công an số 96 Nguyễn Du, thành phố Hà Nội là công trình trọng điểm, điển hình cho tiến trình hiện đại hóa cơ sở vật chất của Bộ Công an theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; được Tổng Bí thư Tô Lâm đặt nền móng từ những bước đi đầu tiên và trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

Dự án này được khởi công từ tháng 12.2023, được trang bị đồng bộ các thiết bị tiên tiến, hiện đại, đáp ứng đầy đủ và có dư địa cho nhu cầu cho các hoạt động của Bộ Công an.

Với sự quyết tâm hoàn thành công trình để chào mừng kỷ niệm 80 Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, ban quản lý dự án và nhà thầu đã tổ chức phát động thi đua 200 ngày đêm thi công liên tục, rút ngắn tối đa thời gian thi công.

Bộ Công an cho hay, sau gần 18 tháng thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo cơ sở vật chất khang trang, chính quy, hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác của lực lượng.

Từ khóa:

Khánh thành Trụ sở Bộ Công an Tiêu điểm tổng bí thư Vneconomy

