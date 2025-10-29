Thứ Tư, 29/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Bộ Khoa học và Công nghệ đang phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm, ưu đãi thuế cho R&D

Hạ Chi

29/10/2025, 07:12

Bộ Khoa học và Công nghệ hiện đang phối hợp với các Bộ, ngành triển khai cơ chế định danh tài sản trí tuệ làm vốn góp, công nhận các công cụ đầu tư chuyển đổi, phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm nội địa và ban hành chính sách ưu đãi thuế cho hoạt động nghiên cứu - phát triển (R&D)...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 28/10, trong khuôn khổ tuần Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2025 đã diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), nơi quy tụ các chuyên gia, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và nhà đầu tư trong lĩnh vực AI.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ), nhấn mạnh thế giới đang bước vào "thập kỷ AI", nơi công nghệ không chỉ hỗ trợ con người mà còn cùng con người định hình lại mọi lĩnh vực của đời sống - từ giáo dục, y tế, giao thông đến quản trị quốc gia.

Trong bối cảnh chuyển mình mạnh mẽ hướng tới nền kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo, Việt Nam xác định AI là trung tâm của quá trình chuyển đổi số - vừa là công cụ, vừa là động lực để nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ông Tú cho biết cùng với tầm nhìn chiến lược đó, Việt Nam đang hoàn thiện hành lang pháp lý tiên tiến cho phát triển và ứng dụng AI, bảo đảm các nguyên tắc minh bạch, an toàn, có trách nhiệm và nhân văn.

Ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin phát biểu khai mạc Diễn đàn.
Ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Đáng chú ý, Nghị định số 264/2025/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 14/10/2025 được xem là bước đi chiến lược trong việc hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam. 

Nghị định này mở đường cho dòng vốn đầu tư mạo hiểm từ khu vực công, thúc đẩy giao dịch vốn thông qua việc thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia, quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương và sàn giao dịch chứng khoán dành riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Theo ông Tú, cộng đồng doanh nghiệp và startup AI Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, với nhiều mô hình ứng dụng thành công trong sản xuất thông minh, y tế, tài chính và giáo dục. 

Sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ toàn cầu như NVIDIA, Google, Meta… là minh chứng cho niềm tin quốc tế vào tiềm năng hợp tác cùng Việt Nam trong lĩnh vực AI, sự kết nối giữa nguồn lực trong nước và quốc tế sẽ hình thành một hệ sinh thái AI năng động, có trách nhiệm và mang bản sắc Việt Nam.

Bộ Khoa học và Công nghệ hiện đang phối hợp với các Bộ, ngành triển khai cơ chế định danh tài sản trí tuệ làm vốn góp, công nhận các công cụ đầu tư chuyển đổi, phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm nội địa và ban hành chính sách ưu đãi thuế cho hoạt động nghiên cứu - phát triển (R&D).

Song song đó, cơ chế đặt hàng công nghệ chiến lược và mua sắm công nghệ cao cũng đang được đẩy mạnh, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào đổi mới sáng tạo. AI là cơ hội lớn, nhưng cũng là phép thử về năng lực sáng tạo và bản lĩnh hội nhập của mỗi quốc gia. Việt Nam mong muốn trở thành đối tác tin cậy, đồng thời là điểm đến hấp dẫn cho các ý tưởng, công nghệ và đầu tư đổi mới sáng tạo.

TS. Lê Vũ Toàn, Chuyên gia khởi nghiệp, Trung tâm Phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ trình bày tại Diễn đàn.
TS. Lê Vũ Toàn, Chuyên gia khởi nghiệp, Trung tâm Phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ trình bày tại Diễn đàn.

TS. Lê Vũ Toàn, chuyên gia khởi nghiệp, Trung tâm Phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ đã chia sẻ các chính sách trọng tâm trong Chiến lược Quốc gia về AI đến năm 2030, xác định AI là công nghệ chiến lược của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 4 quốc gia dẫn đầu ASEAN về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI. 

Cùng với đó, Dự thảo Luật AI đang được xây dựng theo hướng lấy con người làm trung tâm, đảm bảo các yếu tố đạo đức, công bằng, minh bạch và trách nhiệm, đồng thời áp dụng mô hình quản trị linh hoạt theo cấp độ rủi ro của từng hệ thống AI - thể hiện cách tiếp cận nhân văn và tiên tiến của Việt Nam đối với công nghệ mới.

Song hành với các chính sách này, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ Đề án 844 về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, hỗ trợ startup thông qua vườn ươm, quỹ đầu tư, mạng lưới cố vấn và kết nối quốc tế.

Các chương trình tăng tốc như AI Accelerator Challenge (AAC) cùng các chương trình toàn cầu như AWS Activate, Google for Startups, NVIDIA Inception đã và đang mang đến nguồn lực quý báu cho các startup AI Việt Nam, góp phần thúc đẩy làn sóng khởi nghiệp AI mạnh mẽ và hội nhập sâu với thế giới.

Việt Nam được kỳ vọng sẽ dẫn dắt quá trình hình thành hệ sinh thái 5G - AI năng động và đổi mới

22:53, 27/10/2025

Việt Nam được kỳ vọng sẽ dẫn dắt quá trình hình thành hệ sinh thái 5G - AI năng động và đổi mới

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: AI phải đi trên một hành lang hẹp, giữa hỗn loạn và kiểm soát

15:39, 27/10/2025

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: AI phải đi trên một hành lang hẹp, giữa hỗn loạn và kiểm soát

Bổ sung quy định bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho tài sản ảo, trí tuệ nhân tạo

18:43, 27/10/2025

Bổ sung quy định bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho tài sản ảo, trí tuệ nhân tạo

Từ khóa:

Chiến lược quốc gia về AI công nghệ thông tin đầu tư mạo hiểm Diễn đàn Doanh nghiệp khởi nghiệp AI hệ sinh thái khởi nghiệp kinh tế số Nghị định 264/2025/NĐ-CP phát triển công nghệ cao Startup AI Việt Nam

Đọc thêm

DeepSeek cung cấp sức mạnh AI cho vũ khí quân sự Trung Quốc

DeepSeek cung cấp sức mạnh AI cho vũ khí quân sự Trung Quốc

Trung Quốc đang tích hợp công nghệ AI của công ty khởi nghiệp DeepSeek vào hàng loạt hệ thống vũ khí, từ xe chiến đấu tự hành đến đàn máy bay không người lái…

Tổng Bí thư Tô Lâm dự tọa đàm về công nghệ AI và chip bán dẫn tại Anh

Tổng Bí thư Tô Lâm dự tọa đàm về công nghệ AI và chip bán dẫn tại Anh

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28 - 30/10, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự buổi tọa đàm với các nhà chiến lược về trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ hàng đầu của Anh cũng như thế giới.

Các “ông lớn” châu Âu trong nỗ lực cùng Việt Nam phủ sóng 5G

Các “ông lớn” châu Âu trong nỗ lực cùng Việt Nam phủ sóng 5G

Việt Nam đang đặt ra mục tiêu phủ sóng 5G tới 99% dân số trên toàn quốc vào năm 2030, trong hành trình này sự đồng hành với các tập đoàn công nghệ châu Âu đang góp phần đẩy nhanh tiến độ…

Hơn 300.000 cuộc tấn công khai thác lỗ hổng nhắm vào doanh nghiệp Việt chỉ trong nửa đầu năm

Hơn 300.000 cuộc tấn công khai thác lỗ hổng nhắm vào doanh nghiệp Việt chỉ trong nửa đầu năm

Đây là số vụ khai thác lỗ hổng trong doanh nghiệp tại Việt Nam mà Kaspersky đã ngăn chặn trong 6 tháng đầu năm...

Trung Quốc công bố siêu máy tính AI cỡ nhỏ, tiết kiệm điện năng đến 90%

Trung Quốc công bố siêu máy tính AI cỡ nhỏ, tiết kiệm điện năng đến 90%

Dù hiệu suất ngang ngửa với nhiều siêu máy tính khổng lồ, siêu máy tính “BIE-1” của Trung Quốc lại chỉ nhỏ như tủ lạnh mini...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Một số ngân hàng tăng lãi suất huy động trong tuần cuối tháng 10

Tài chính

2

Hải Phòng đầu tư tuyến đường Đông – Tây hơn 19.000 tỷ đồng theo hình thức BT

Đầu tư

3

Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp, giá dầu sụt 2%

Thế giới

4

Đề xuất xây dựng tuyến đường 10.000 tỷ kết nối sân bay Cam Ranh và khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa

Đầu tư

5

Văn Phú đưa triết lý “vị nhân sinh” vào loạt dự án trọng điểm phía nam

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy