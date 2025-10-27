Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: AI phải đi trên một hành lang hẹp, giữa hỗn loạn và kiểm soát

Việt Nam xác định phát triển AI bền vững dựa trên bốn trụ cột chính gồm thể chế AI, sơ sở hạ tầng AI, nhân tài AI và nền văn hóa AI…

Tại tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức tại tỉnh Ninh Bình ngày 27/10, trong phần khai mạc hội nghị bàn tròn bộ trưởng về quản trị AI, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo (AI) phải đi trong một “hành lang hẹp” – giữa hỗn loạn và kiểm soát, giữa tự do và nỗi sợ hãi.

Theo Bộ trưởng, nhiệm vụ của các nhà quản lý không phải là làm chậm sự đổi mới, mà là "dẫn dắt bằng trí tuệ và trách nhiệm". Việc quản trị AI như một nghệ thuật của sự cân bằng giữa nhiều yếu tố đối lập: toàn cầu và địa phương, hợp tác và chủ quyền, công nghệ lớn và khởi nghiệp, công nghệ và ứng dụng, sử dụng và làm chủ, sáng tạo và kiểm soát, dữ liệu mở và dữ liệu cần được bảo vệ.

Bộ trưởng cho rằng chỉ khi ở trong hành lang hẹp này, trí tuệ nhân tạo mới thực sự phục vụ nhân loại.

Người đứng đầu ngành khoa học và công nghệ cũng khẳng định vai trò kép của Nhà nước và xã hội trong quản trị AI: Nhà nước phải bảo vệ các giá trị nhân văn, trong khi một xã hội cởi mở sẽ thúc đẩy sáng tạo và đối thoại.

Chia sẻ về định hướng phát triển AI của Việt Nam, Bộ trưởng cho biết, Việt Nam xác định phát triển AI bền vững dựa trên bốn trụ cột chính: (i) Thể chế AI mạnh mẽ; (ii) Cơ sở hạ tầng AI hiện đại; (ii) Nhân tài AI chất lượng cao, và (iv) Nền văn hóa AI lấy con người làm trung tâm.

Việt Nam cam kết phát triển AI theo các nguyên tắc: Lấy con người làm trung tâm, cởi mở, an toàn, có chủ quyền, hợp tác, bao trùm và bền vững. Định hướng thúc đẩy phát triển AI nguồn mở, một lựa chọn chiến lược nhằm khuyến khích sáng tạo, chia sẻ và cùng phát triển.

Bộ trưởng Hùng lý giải hệ sinh thái AI nguồn mở không chỉ tăng cường tính minh bạch, hợp tác và đổi mới, mà còn trao quyền cho các quốc gia nhỏ và các công ty khởi nghiệp cùng phát triển, làm chủ công nghệ tiên tiến. Đây là một bước đi chiến lược, giúp thúc đẩy tăng trưởng dài hạn và lan tỏa tri thức, giá trị trên phạm vi quốc tế.

Tại sự kiện, ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho biết Ninh Bình đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có công nghiệp hiện đại, du lịch chất lượng cao, đô thị xanh gắn với di sản, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng và thu nhập.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh tập trung vào đột phá khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện. Việc tổ chức Tuần lễ số quốc tế tại Ninh Bình là cơ hội quý báu để địa phương học hỏi, kết nối hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư công nghệ cao và chuyển đổi số.

Hội nghị bàn tròn cấp bộ trưởng về Quản trị trí tuệ nhân tạo tổ chức sáng 27/10 là điểm nhấn của chương trình. Mục tiêu của Hội nghị là tạo lập một diễn đàn cấp cao để các bên liên quan chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và chính sách về quản trị AI có trách nhiệm.

Hội nghị góp phần khẳng định vai trò chủ động, sáng kiến và cam kết của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.