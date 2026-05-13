Bộ Nội vụ đang sửa quy định về sắp xếp thôn, tổ dân phố

Bộ Nội vụ đang xây dựng trình cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định hiện nay về sắp xếp thôn, tổ dân phố. Đây là cơ sở để bảo đảm việc triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước trong thời gian tới...

Bộ Nội vụ vừa làm rõ nội dung thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố. Nội dung này cũng được nhiều Sở Nội vụ quan tâm, gửi phản ánh về Bộ.

Nội dung sửa đổi không chỉ tập trung vào việc tổ chức lại thôn, tổ dân phố mà còn liên quan trực tiếp đến việc bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Việc xây dựng các quy định mới được thực hiện trên cơ sở triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư và nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền, Bộ Nội vụ sẽ khẩn trương tham mưu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về nội dung này, bảo đảm triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước trong thời gian tới.

Trước đó, theo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 210-KL/TW, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ tham mưu ban hành Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố. Thời gian dự kiến hoàn thành trong quý 2/2026.

Theo Bộ Nội vụ, Nghị định này sau khi được ban hành là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương triển khai thực hiện trong thời gian tới. Những nội dung quan trọng trong Nghị định có tác động trực tiếp đến tổ chức và hoạt động ở cơ sở. Do đó việc xây dựng Nghị định được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi và phù hợp thực tiễn.

Định hướng chung là sắp xếp theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố, bảo đảm phù hợp với quy mô, đặc điểm và điều kiện của từng vùng, miền.

Việc sắp xếp này nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời giảm áp lực quản lý trực tiếp đối với chính quyền cấp xã.

Tính đến hết năm 2021, cả nước có 90.508 thôn, tổ dân phố, trong đó có 69.580 thôn và 20.928 tổ dân phố. Theo kế hoạch, việc rà soát, sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước.