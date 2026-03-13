Thứ Sáu, 13/03/2026

120.000 nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố sắp được tăng tiền phụ cấp

Thu Hằng

13/03/2026, 09:43

Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản lên mức 0,5 hoặc 0,7 lần mức lương cơ sở, thay cho mức hỗ trợ thấp trước đây...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Y tế đang xây dựng hai dự thảo Nghị định quan trọng liên quan đến chế độ phụ cấp và chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ nhân lực ngành y tế.

Đó là, Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập, và Nghị định quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế; hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản.

Theo Bộ Y tế, đây là các chính sách có ý nghĩa quan trọng nhằm hoàn thiện cơ chế đãi ngộ, tạo động lực cho đội ngũ nhân lực y tế, đặc biệt là lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cơ sở.

Theo dự thảo Nghị định, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề được áp dụng đối với viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong nhiều lĩnh vực của ngành y tế như: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; thiết bị y tế; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; dân số; bảo trợ xã hội và các lĩnh vực khác thuộc ngành y tế.

Ngoài ra, chính sách cũng áp dụng đối với nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập và người làm chuyên môn y tế tại một số cơ sở đặc thù.

Dự thảo Nghị định quy định rõ phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc áp dụng, cách tính phụ cấp, mức hưởng, thời gian hưởng và nguồn kinh phí chi trả đối với chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề.

Việc xây dựng Nghị định nhằm thay thế và hoàn thiện các quy định hiện hành, bảo đảm phù hợp với bối cảnh phát triển của hệ thống y tế. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện chính sách đãi ngộ hợp lý đối với đội ngũ viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập. Qua đó, góp phần khuyến khích đội ngũ nhân lực y tế yên tâm công tác, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Đối với dự thảo Nghị định quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế; hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, quy định về các chế độ phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, phụ cấp chống dịch và chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản.

Một điểm đáng chú ý của dự thảo là việc bổ sung chính sách hỗ trợ đối với nhân viên y tế tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản, những lực lượng trước đây chưa được quy định đầy đủ trong các văn bản hiện hành.

Việc mở rộng đối tượng thụ hưởng nhằm bảo đảm sự bình đẳng giữa khu vực nông thôn và đô thị, đồng thời tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại cộng đồng.

Dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản lên mức 0,5 hoặc 0,7 lần mức lương cơ sở, thay cho mức hỗ trợ thấp trước đây.

Cách tính mới không chỉ nâng mức hỗ trợ mà còn bảo đảm phù hợp với hệ thống tiền lương hiện hành. Đồng thời, mức hỗ trợ cũng được xác định linh hoạt hơn, dựa trên quy mô dân cư và tính chất địa bàn.

Theo đó, mức 0,7 lần lương cơ sở được áp dụng đối với các thôn có từ 350 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ trở lên hoặc địa bàn khó khăn; các địa bàn còn lại áp dụng mức 0,5 lần lương cơ sở. Quy định này phản ánh sát hơn khối lượng công việc thực tế của lực lượng y tế cơ sở.

Hiện nay, cả nước có khoảng 120.000 nhân viên y tế thôn, bản và tổ dân phố đang tham gia mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cộng đồng. Tuy nhiên, do mức hỗ trợ còn thấp và chưa ổn định, tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng nhân viên y tế thôn, bản nghỉ việc hoặc phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế cơ sở.

Vì vậy, việc ban hành Nghị định mới được đánh giá là cần thiết nhằm tạo cơ chế chính sách ổn định, góp phần duy trì và phát triển lực lượng y tế cộng đồng.

