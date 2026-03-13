120.000 nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố sắp được tăng tiền phụ cấp

Bộ Y tế đang xây dựng hai dự thảo Nghị định
quan trọng liên quan đến chế độ phụ cấp và chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ
nhân lực ngành y tế.
Đó là, Nghị định quy định chế độ phụ cấp
ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế
công lập, và Nghị định
quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế; hỗ trợ hằng tháng đối
với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản.
Theo Bộ Y tế, đây là các chính sách có ý
nghĩa quan trọng nhằm hoàn thiện cơ chế đãi ngộ, tạo động lực cho đội ngũ nhân
lực y tế, đặc biệt là lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cơ sở.
Theo dự thảo Nghị định, chế độ phụ
cấp ưu đãi theo nghề được áp dụng đối với viên chức và người lao động làm việc
tại các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong nhiều lĩnh vực của ngành y tế
như: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược cổ truyền;
dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; thiết bị y tế; giám định y khoa, pháp y, pháp
y tâm thần; dân số; bảo trợ xã hội và các lĩnh vực khác thuộc ngành y tế.
Ngoài ra, chính sách cũng áp dụng
đối với nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập và người làm
chuyên môn y tế tại một số cơ sở đặc thù.
Dự thảo Nghị định quy định rõ phạm
vi điều chỉnh, nguyên tắc áp dụng, cách tính phụ cấp, mức hưởng, thời gian hưởng
và nguồn kinh phí chi trả đối với chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề.
Việc xây dựng Nghị định nhằm thay
thế và hoàn thiện các quy định hiện hành, bảo đảm phù hợp với bối cảnh phát triển
của hệ thống y tế. Đồng
thời, tạo cơ sở pháp lý
để thực hiện chính sách đãi ngộ hợp lý đối với đội ngũ viên chức, người lao động
trong các cơ sở y tế công lập. Qua đó, góp phần khuyến khích đội ngũ nhân lực y tế yên tâm công tác,
nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Đối với dự thảo Nghị định quy định một số
chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế; hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên
y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, quy định về các chế độ phụ cấp trực, phụ cấp
phẫu thuật, thủ thuật, phụ cấp chống dịch và chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với
nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản.
Một điểm đáng chú ý của dự thảo
là việc bổ sung chính sách hỗ trợ đối với nhân viên y tế tổ dân phố và cô đỡ
thôn, bản, những lực lượng trước đây chưa được quy định đầy đủ trong các văn bản
hiện hành.
Việc mở rộng đối tượng thụ hưởng
nhằm bảo đảm sự bình đẳng giữa khu vực nông thôn và đô thị, đồng thời tăng cường
năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân tại cộng đồng.
Dự thảo cũng đề xuất điều chỉnh mức
hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản
lên mức 0,5 hoặc 0,7 lần mức lương cơ sở, thay cho mức hỗ trợ thấp trước đây.
Cách tính mới không chỉ nâng mức
hỗ trợ mà còn bảo đảm phù hợp với hệ thống tiền lương hiện hành. Đồng thời, mức
hỗ trợ cũng được xác định linh hoạt hơn, dựa trên quy mô dân cư và tính chất địa
bàn.
Theo đó, mức 0,7 lần lương cơ sở
được áp dụng đối với các thôn có từ 350 hộ trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ trở
lên hoặc địa bàn khó khăn; các địa bàn còn lại áp dụng mức 0,5 lần lương cơ sở.
Quy định này phản ánh sát hơn khối lượng công việc thực tế của lực lượng y tế
cơ sở.
Hiện nay, cả nước có khoảng
120.000 nhân viên y tế thôn, bản và tổ dân phố đang tham gia mạng lưới chăm sóc
sức khỏe ban đầu tại cộng đồng. Tuy nhiên, do mức hỗ trợ còn thấp và chưa ổn định,
tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng nhân viên y tế thôn, bản nghỉ việc
hoặc phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của
hệ thống y tế cơ sở.
Vì vậy, việc ban hành Nghị định mới
được đánh giá là cần thiết nhằm tạo cơ chế chính sách ổn định, góp phần duy trì
và phát triển lực lượng y tế cộng đồng.