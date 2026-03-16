Mức phụ cấp mới của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Nhật Dương

16/03/2026, 14:59

Từ 1/7/2026, nếu mức tăng lương cơ sở 8% được thông qua, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tại thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự... được khoán quỹ phụ cấp bằng 6 lần mức lương cơ sở, tương đương khoảng 15.163.200 đồng/tháng...

Ảnh minh họa.

Nghị định 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về các chức danh của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không quá 3 chức danh, bao gồm: Bí thư chi bộ; trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố; trưởng ban công tác mặt trận. Các chức danh này được hưởng mức phụ cấp hàng tháng.

Nghị định số 33 cũng quy định thực hiện khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ngân sách Trung ương khoán quỹ phụ cấp để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố.

Trong đó, đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo, được khoán quỹ phụ cấp bằng 6 lần mức lương cơ sở.

Trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã, thì được giữ mức khoán quỹ phụ cấp bằng 6 lần mức lương cơ sở.

Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc nhóm trên được khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở.

Hiện nay, mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8% từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.527.200 đồng/tháng.

Như vậy, nếu mức tăng lương cơ sở 8% được thông qua, từ ngày 1/7/2026, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tại thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 6 lần mức lương cơ sở, tương đương 6 x 2.527.200 đồng/tháng = 15.163.200 đồng/tháng.

Trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thì được giữ mức khoán quỹ phụ cấp bằng 6 lần mức lương cơ sở, cũng tương đương 15.163.200 đồng/tháng.

Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tại thôn, tổ dân phố còn lại thì mức khoán quỹ bằng 4,5 lần mức lương cơ sở, tương đương 4,5 x 2.527.200 đồng/tháng = 11.372.400 đồng/tháng.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 33, mức phụ cấp hàng tháng của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố bảo đảm tương quan hợp lý với mức lương bậc 1 của công chức cấp xã có cùng trình độ đào tạo, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định. Mức hỗ trợ này cũng phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Trường hợp trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm.

Do đó, phụ cấp hàng tháng của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sẽ do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định, dựa trên mức khoán quỹ hàng tháng, trình độ và có kiêm nhiệm thêm chức danh không chuyên trách nào nữa hay không, không có mức áp dụng thống nhất chung giữa các địa phương.

Sự cởi mở trong chính sách visa cùng thay đổi trong hành vi tiêu dùng đang thúc đẩy xu hướng du lịch Tết nước ngoài, đặc biệt tại các điểm đến châu Á.

Ước tính trên toàn thành phố Hà Nội hiện có khoảng 15.000 trung tâm và hộ kinh doanh đến dạy thêm, học thêm được thành lập. Điều này dẫn đến áp lực về thời gian, nguồn lực cho việc thanh tra, kiểm tra thường xuyên...

Sau hơn 1 tháng xét xử, Tòa án Quân sự Quân khu 5 đã nhận được đơn kháng cáo của 5 bị cáo cùng nhiều nhà đầu tư là bị hại trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn giai đoạn 2, liên quan Sân bay Nha Trang cũ (tỉnh Khánh Hoà)...

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tham mưu Chính phủ xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo và xây dựng theo thẩm quyền Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, trong đó xác định cụ thể các vị trí việc làm giáo viên trong trường phổ thông...

Ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của "Ngày hội toàn dân", nhiều địa phương miền Trung như Nghệ An, Quảng Trị và thành phố Huế đã đồng loạt tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Từ sáng sớm, cử tri tại các khu vực bỏ phiếu đã có mặt đông đủ, trong không khí trang trọng, phấn khởi, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin gửi gắm qua từng lá phiếu.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

