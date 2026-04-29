Bộ Nội vụ: Sẽ giảm tiếp số lượng thôn, tổ dân phố

Bộ Nội vụ cho biết định hướng chung là thu gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố, đồng thời bảo đảm phù hợp với quy mô, thực tiễn và đặc điểm từng vùng, miền...

Tại họp báo chiều 28/4, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Tú Thanh đã thông tin về những nội dung mới liên quan đến chủ trương về sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Theo bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Bộ Nội vụ được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì xây dựng Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách. Đây là những nội dung được thể chế hóa, làm căn cứ để các địa phương tổ chức triển khai, thực hiện trong thời gian tới.

“Đây là nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến tổ chức, hoạt động ở cơ sở, nên quá trình xây dựng nghị định đã được nghiên cứu kỹ lưỡng”, bà Thanh nhấn mạnh. Cùng với chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền.

Định hướng chung là thu gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố, đồng thời bảo đảm phù hợp với quy mô, thực tiễn và đặc điểm từng vùng, miền. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và giảm áp lực quản lý trực tiếp cho chính quyền cấp xã.

Đồng thời, dự thảo nghị định được xây dựng theo hướng kế thừa các quy định còn phù hợp, cũng như nghiên cứu điều chỉnh để bảo đảm tương quan hợp lý với quy mô mới của cấp xã, khối lượng công việc cũng như chế độ, chính sách.

Mục tiêu là khuyến khích đội ngũ không chuyên trách yên tâm công tác, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Việc hoàn thiện chính sách cũng được đặt trong tổng thể yêu cầu tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phù hợp khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Trong thời gian tới, khi có chủ trương chính thức từ cấp có thẩm quyền, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục thông tin cụ thể về nội dung này.

Theo Bộ Nội vụ, trong quý 2/2026, Bộ này cũng sẽ tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan Trung ương và các sở, ngành ở địa phương; tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý.

Cùng với đó, tập trung nguồn lực và đẩy mạnh tháo gỡ các vướng mắc phát sinh để triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức đánh giá sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Đánh giá về việc thực hiện phân cấp, phân quyền; rà soát tổng thể các quy định về phân cấp, phân quyền, đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, những nội dung cần tiếp tục hướng dẫn; tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất, khả thi khi triển khai thực hiện.

Trước đó, tại Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 8/4/2026 ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận 210-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Chính phủ đã đề cập một số nội dung liên quan đến sáp nhập thôn, tổ dân phố trong thời gian sắp tới.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các quy định pháp luật, hướng dẫn, theo dõi việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố ở xã, phường và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Trong đó, tham mưu ban hành Nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Thời gian hoàn thành trong quý 2/2026.

Ngoài ra, nghiên cứu, tham mưu xây dựng Đề án xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, phù hợp với tình hình mới; trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hướng dẫn thực hiện. Thời gian hoàn thành trong quý 3/2026.