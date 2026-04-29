Thứ Tư, 29/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bộ Nội vụ: Sẽ giảm tiếp số lượng thôn, tổ dân phố

Nhật Dương

29/04/2026, 07:05

Bộ Nội vụ cho biết định hướng chung là thu gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố, đồng thời bảo đảm phù hợp với quy mô, thực tiễn và đặc điểm từng vùng, miền...

Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Tú Thanh thông tin về nội dung liên quan đến sắp xếp thôn, tổ dân phố. Ảnh: Xuân Trung.
Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Tú Thanh thông tin về nội dung liên quan đến sắp xếp thôn, tổ dân phố. Ảnh: Xuân Trung.

Tại họp báo chiều 28/4, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Tú Thanh đã thông tin về những nội dung mới liên quan đến chủ trương về sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Theo bà Nguyễn Thị Tú Thanh, Bộ Nội vụ được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì xây dựng Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách. Đây là những nội dung được thể chế hóa, làm căn cứ để các địa phương tổ chức triển khai, thực hiện trong thời gian tới.

“Đây là nội dung quan trọng, tác động trực tiếp đến tổ chức, hoạt động ở cơ sở, nên quá trình xây dựng nghị định đã được nghiên cứu kỹ lưỡng”, bà Thanh nhấn mạnh. Cùng với chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo cấp có thẩm quyền.

Định hướng chung là thu gọn đầu mối, giảm số lượng thôn, tổ dân phố, đồng thời bảo đảm phù hợp với quy mô, thực tiễn và đặc điểm từng vùng, miền. Qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và giảm áp lực quản lý trực tiếp cho chính quyền cấp xã.

Đồng thời, dự thảo nghị định được xây dựng theo hướng kế thừa các quy định còn phù hợp, cũng như nghiên cứu điều chỉnh để bảo đảm tương quan hợp lý với quy mô mới của cấp xã, khối lượng công việc cũng như chế độ, chính sách.

Mục tiêu là khuyến khích đội ngũ không chuyên trách yên tâm công tác, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Việc hoàn thiện chính sách cũng được đặt trong tổng thể yêu cầu tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phù hợp khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Trong thời gian tới, khi có chủ trương chính thức từ cấp có thẩm quyền, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục thông tin cụ thể về nội dung này.

Theo Bộ Nội vụ, trong quý 2/2026, Bộ này cũng sẽ tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan Trung ương và các sở, ngành ở địa phương; tinh gọn các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý.

Cùng với đó, tập trung nguồn lực và đẩy mạnh tháo gỡ các vướng mắc phát sinh để triển khai có hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức đánh giá sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Đánh giá về việc thực hiện phân cấp, phân quyền; rà soát tổng thể các quy định về phân cấp, phân quyền, đề xuất những nội dung cần điều chỉnh, những nội dung cần tiếp tục hướng dẫn; tham mưu Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất, khả thi khi triển khai thực hiện.

Trước đó, tại Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 8/4/2026 ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận 210-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Chính phủ đã đề cập một số nội dung liên quan đến sáp nhập thôn, tổ dân phố trong thời gian sắp tới.

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các quy định pháp luật, hướng dẫn, theo dõi việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố ở xã, phường và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Trong đó, tham mưu ban hành Nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Thời gian hoàn thành trong q2/2026.

Ngoài ra, nghiên cứu, tham mưu xây dựng Đề án xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, phù hợp với tình hình mới; trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hướng dẫn thực hiện. Thời gian hoàn thành trong quý 3/2026.

Mức phụ cấp mới của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

14:59, 16/03/2026

Mức phụ cấp mới của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

Sẽ có quy định mới về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố

17:33, 19/12/2025

Sẽ có quy định mới về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố

Bộ Nội vụ đề nghị giữ nguyên các thôn, tổ dân phố đến khi có quy định mới

11:38, 11/12/2025

Bộ Nội vụ đề nghị giữ nguyên các thôn, tổ dân phố đến khi có quy định mới

Từ khóa:

bộ nội vụ chính quyền địa phương 2 cấp sắp xếp thôn tổ dân phố thôn tổ dân phố

Đọc thêm

Chuẩn bị các phương án thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình

Chuẩn bị các phương án thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình

Trong quý 2/2026, Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương. Đồng thời, chuẩn bị kỹ lưỡng, đề xuất các phương án cụ thể về thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình...

Xác định lộ trình đưa các đại học lớn ở Đông Nam Bộ vào top đầu châu Á

Xác định lộ trình đưa các đại học lớn ở Đông Nam Bộ vào top đầu châu Á

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục và đào tạo khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển một số trường đại học lớn ở vùng Đông Nam Bộ, đồng thời phải thống nhất bảng xếp hạng và hệ tiêu chí đánh giá để tránh tình trạng “mỗi đề án một chuẩn”...

Hà Nội: Công bố danh mục 6 thủ tục hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài

Hà Nội: Công bố danh mục 6 thủ tục hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài

Cơ chế "làn xanh" áp dụng đối với chuyên gia, lao động kỹ thuật cao làm việc tại các doanh nghiệp, nhà thầu tham gia các dự án lớn của Thành phố Hà Nội...

Chuẩn bị các điều kiện đề xuất với Chính phủ phương án lương tối thiểu mới

Chuẩn bị các điều kiện đề xuất với Chính phủ phương án lương tối thiểu mới

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương đánh giá tình hình thực hiện và phân vùng lương tối thiểu, trên cơ sở đó để có căn cứ đề xuất với Chính phủ về mức lương tối thiểu mới trong thời gian tới...

Các địa phương cần hướng dẫn để thực hiện 355 nhiệm vụ được phân quyền

Các địa phương cần hướng dẫn để thực hiện 355 nhiệm vụ được phân quyền

Qua rà soát đối với 949 nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền, có 584 nhiệm vụ bảo đảm tính khả thi để thực hiện; 355 nhiệm vụ cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hướng dẫn thực hiện...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhà đầu tư thận trọng với hiện tượng kéo trụ trước kỳ nghỉ lễ

Chứng khoán

2

DeepSeek không còn tạo "cú nổ" với mô hình AI mới

Kinh tế số

3

Ông Nguyễn Văn Đua từ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính tại CTD

Doanh nghiệp niêm yết

4

Chuẩn bị các phương án thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình

Dân sinh

5

Nhà đầu tư tổ chức miệt mài mua ròng ngay trong kỳ nghỉ lễ

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy