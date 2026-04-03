Bộ Nội vụ: Không có chủ trương hoán đổi để nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ, 30/4 - 1/5 năm 2026

Nhật Dương

03/04/2026, 15:50

Bộ Nội vụ khẳng định, đến thời điểm hiện tại, Chính phủ và các đơn vị liên quan không có chủ trương mới về việc hoán đổi ngày nghỉ. Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4, 1/5 năm 2026 vẫn sẽ được thực hiện theo quy định...

Ảnh minh họa.

Ngày 3/4, tại Họp báo về Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2026 và thông tin về tình hình tai nạn lao động năm 2025, Bộ Nội vụ đã thông tin về việc hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 9 ngày liên tục trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 sắp tới.

Ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) khẳng định, sẽ không có sự thay đổi nào so với lịch đã công bố.

Lịch nghỉ lễ, Tết năm 2026 đã được Chính phủ phê duyệt và Bộ Nội vụ ban hành thông báo từ tháng 10/2025. Phương án nghỉ lễ này được xây dựng dựa trên Bộ luật Lao động và đã trải qua quá trình lấy ý kiến rộng rãi từ các ban, ngành, các cấp có liên quan.

“Đến thời điểm hiện tại, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan không có chủ trương mới về việc hoán đổi ngày nghỉ. Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4, 1/5 năm 2026 vẫn sẽ được thực hiện nghiêm túc, đúng theo văn bản đã ban hành trước đó,” ông Vũ Trọng Bình thông tin.

Theo đó, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch rơi vào Chủ Nhật 26/4, theo quy định sẽ được nghỉ bù vào thứ hai 27/4, kỳ nghỉ vì thế lễ kéo dài ba ngày, từ 25-27/4.

Sau giỗ Tổ, người lao động đi làm bình thường ngày 28-29/4 và bước vào kỳ nghỉ lễ tiếp theo. Dịp 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, người lao động được nghỉ hai ngày chính thức, thêm hai ngày cuối tuần nên tổng ngày nghỉ là 4 ngày, từ thứ Năm 30/4 đến Chủ Nhật 3/5.

Lịch trên áp dụng cho công chức, viên chức, lao động khu vực nhà nước. Đối với lao động khu vực tư, lịch nghỉ lễ Tết áp dụng theo quy định của Bộ Luật Lao động và thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người lao động.

Do đó, một số trường đại học chủ động công bố lịch hoán đổi để giảng viên, sinh viên đặt vé về quê hoặc có kế hoạch riêng. Một số doanh nghiệp cũng đang có kế hoạch hoán đổi ngày nghỉ cho người lao động để nghỉ thông hai kỳ lễ kéo dài 9 ngày.

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, hiện người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương trong năm.

Cụ thể: Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch); Ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); Ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định.

Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định trên, họ còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.

