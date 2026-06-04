Tổng giám đốc Công ty PFS bị xử phạt mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Đỗ Mến
04/06/2026, 16:27
Bị cáo sử dụng pháp nhân Công ty PFS tổ chức các cuộc hội thảo, kêu gọi nhà đầu tư góp vốn vào công ty, hứa hẹn trả lãi từ 1,5% đến 6%/tháng trên số tiền góp vốn...
Ngày 4/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử vụ án lừa đảo, chiếm đoạt hàng
trăm tỷ đồng bằng hình thức huy động vốn.
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo Hoàng Nam
(SN 1979, quê Ninh Bình) mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân
trong vụ án này gồm 396 nhà đầu tư.
Quá trình xét xử, bị cáo Hoàng Nam thừa nhận thành lập Công
ty Cổ phần công nghệ giải pháp tài chính (sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần
đầu tư tài chính PFS, gọi tắt là Công ty PFS) từ năm 2020. Bị cáo giữ chức vụ Tổng
Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT.
Trong thời gian kinh doanh, bị cáo sử dụng pháp nhân Công ty
PFS tổ chức các cuộc hội thảo, kêu gọi nhà đầu tư góp vốn vào công ty; hứa hẹn sử dụng tiền của các nhà đầu tư để cho cá nhân, tổ
chức vay. Từ đó, phát sinh lợi
nhuận và chi trả lãi cho nhà đầu tư với mức từ 1,5% đến 6%/tháng trên số tiền
góp vốn.
Theo thỏa thuận, khi hết hạn hợp đồng, bị cáo cam kết trả
nhà đầu tư cả tiền gốc và tiền lãi, kêu gọi các nhà đầu tư nộp từ 100 triệu đồng
trở lên sẽ được công ty trả thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999.
Để huy động vốn của các nhà đầu tư, bị cáo thành lập khối đầu
tư và khối kinh doanh, có nhiệm vụ huy động vốn của các nhà đầu tư. Để các nhân
viên trong khối này hoạt động hiệu quả, bị cáo chi trả "hoa hồng" cho các nhân
viên khi họ kêu gọi được thêm các nhà đầu tư mới.
Đối với khối kinh doanh có nhiệm vụ huy động góp vốn, đi tìm
các đối tác vay tiền, cầm cố tài sản.
Đối với các bị hại mà cơ quan điều tra chưa ghi nhận được lời khai, khi có đơn yêu cầu bồi thường sẽ dành quyền khởi kiện bị cáo trong vụ án dân sự khác.
Nếu nhà đầu tư không có tiền nhưng có tài sản thế chấp ngân
hàng, nhân viên sẽ liên hệ với ngân hàng làm thủ tục cho các nhà đầu tư này thế
chấp tài sản vay tiền để đầu tư. Bị cáo dùng tiền của các nhà đầu tư chi trả
cho các khoản chi phí để làm thủ tục thẩm định, thế chấp vay tiền.
Theo cáo buộc, do tin tưởng thông tin bị cáo giới thiệu là
thật, các nhà đầu tư đã chuyển tiền vào số tài khoản của Công ty PFS.
Sau khi nhận được tiền của các nhà đầu tư, bị cáo không sử dụng
kinh doanh cho vay như đã hứa hẹn mà sử dụng để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư
trước, trả tiền lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng, trả nợ cá nhân và
chi tiêu hết.
Tính đến tháng 5/2023, còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ
tiền so với số tiền đầu tư ban đầu là hơn 265 tỷ đồng. Hiện có 206 nhà đầu tư
yêu cầu bị cáo Nam bồi thường hơn 112 tỷ đồng.
Đến nay bị cáo không có khả năng chi trả, chưa bồi thường,
khắc phục hậu quả cho các bị hại.
Tại tòa, bị cáo thừa nhận việc kinh doanh không có lãi, chủ
yếu công ty hoạt động theo cách lấy tiền của người này trả cho người kia.
Quá trình điều tra xác định, các nhân viên công ty, các trưởng nhóm huy động vốn của Công ty PFS đều không tham gia bàn bạc hay được hưởng lợi từ số tiền bị cáo Nam chiếm đoạt nên không có cơ sở quy kết các cá nhân này đồng phạm chiếm đoạt tài sản.
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