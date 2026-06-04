Tổng giám đốc Công ty PFS bị xử phạt mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bị cáo sử dụng pháp nhân Công ty PFS tổ chức các cuộc hội thảo, kêu gọi nhà đầu tư góp vốn vào công ty, hứa hẹn trả lãi từ 1,5% đến 6%/tháng trên số tiền góp vốn...

Ngày 4/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử vụ án lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng bằng hình thức huy động vốn.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã xử phạt bị cáo Hoàng Nam (SN 1979, quê Ninh Bình) mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân trong vụ án này gồm 396 nhà đầu tư.

Quá trình xét xử, bị cáo Hoàng Nam thừa nhận thành lập Công ty Cổ phần công nghệ giải pháp tài chính (sau đó đổi tên thành Công ty Cổ phần đầu tư tài chính PFS, gọi tắt là Công ty PFS) từ năm 2020. Bị cáo giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT.

Trong thời gian kinh doanh, bị cáo sử dụng pháp nhân Công ty PFS tổ chức các cuộc hội thảo, kêu gọi nhà đầu tư góp vốn vào công ty; hứa hẹn sử dụng tiền của các nhà đầu tư để cho cá nhân, tổ chức vay. Từ đó, phát sinh lợi nhuận và chi trả lãi cho nhà đầu tư với mức từ 1,5% đến 6%/tháng trên số tiền góp vốn.

Bị cáo Nam tại phiên tòa bị hoãn hồi tháng 2/2026.

Theo thỏa thuận, khi hết hạn hợp đồng, bị cáo cam kết trả nhà đầu tư cả tiền gốc và tiền lãi, kêu gọi các nhà đầu tư nộp từ 100 triệu đồng trở lên sẽ được công ty trả thưởng tương đương 0,5 chỉ vàng 9999.

Để huy động vốn của các nhà đầu tư, bị cáo thành lập khối đầu tư và khối kinh doanh, có nhiệm vụ huy động vốn của các nhà đầu tư. Để các nhân viên trong khối này hoạt động hiệu quả, bị cáo chi trả "hoa hồng" cho các nhân viên khi họ kêu gọi được thêm các nhà đầu tư mới.

Đối với khối kinh doanh có nhiệm vụ huy động góp vốn, đi tìm các đối tác vay tiền, cầm cố tài sản.

Đối với các bị hại mà cơ quan điều tra chưa ghi nhận được lời khai, khi có đơn yêu cầu bồi thường sẽ dành quyền khởi kiện bị cáo trong vụ án dân sự khác.

Nếu nhà đầu tư không có tiền nhưng có tài sản thế chấp ngân hàng, nhân viên sẽ liên hệ với ngân hàng làm thủ tục cho các nhà đầu tư này thế chấp tài sản vay tiền để đầu tư. Bị cáo dùng tiền của các nhà đầu tư chi trả cho các khoản chi phí để làm thủ tục thẩm định, thế chấp vay tiền.

Theo cáo buộc, do tin tưởng thông tin bị cáo giới thiệu là thật, các nhà đầu tư đã chuyển tiền vào số tài khoản của Công ty PFS.

Sau khi nhận được tiền của các nhà đầu tư, bị cáo không sử dụng kinh doanh cho vay như đã hứa hẹn mà sử dụng để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, trả tiền lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng, trả nợ cá nhân và chi tiêu hết.

Tính đến tháng 5/2023, còn 396 nhà đầu tư chưa nhận lại đủ tiền so với số tiền đầu tư ban đầu là hơn 265 tỷ đồng. Hiện có 206 nhà đầu tư yêu cầu bị cáo Nam bồi thường hơn 112 tỷ đồng.

Đến nay bị cáo không có khả năng chi trả, chưa bồi thường, khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận việc kinh doanh không có lãi, chủ yếu công ty hoạt động theo cách lấy tiền của người này trả cho người kia.