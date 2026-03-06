Bộ Nội vụ bác thông tin nghỉ giỗ Tổ, dịp 30/4 - 1/5 liên tục 9 ngày

Bộ Nội vụ khẳng định hiện không có thông tin về việc cán bộ, công chức, người lao động được nghỉ 9 ngày liên tiếp trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương đến lễ 30/4 - 1/5...

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin hoán đổi lịch làm việc để dịp nghỉ lễ ngày giỗ Tổ Hùng Vương nối liền với kỳ nghỉ 30/4 - 1/5. Việc hoán đổi sẽ khiến dịp nghỉ lễ này kéo dài 9 ngày liên tục.

Trước thông tin này, đại diện Cục Việc làm, Bộ Nội vụ, cho biết số ngày nghỉ của những ngày lễ trên là theo quy định của Bộ luật Lao động, hiện không có đề xuất mới.

Theo quy định, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch). Tuy nhiên, ngày 10/3 âm lịch năm nay rơi vào Chủ Nhật, ngày 26/4. Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (ngày 27/4). Tính cả 2 ngày cuối tuần, kỳ nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy, ngày 25/4/2026, đến hết thứ Hai, ngày 27/4.

Với dịp nghỉ lễ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 của năm 2026 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ Bảy, kỳ nghỉ này sẽ kéo dài 4 ngày liên tục, từ ngày 30/4 đến hết ngày 3/5/2026 (tính cả hai ngày cuối tuần).

Năm 2026, hai kỳ nghỉ này đều diễn ra trong tháng 4 và khá gần nhau. Người lao động vừa nghỉ xong dịp giỗ Tổ Hùng Vương, đi làm lại 2 ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30/4 – 1/5.

Đại diện Cục Việc làm nhấn mạnh: "Không có thông tin về việc cán bộ, công chức, người lao động được nghỉ 9 ngày liên tiếp, từ ngày 25/4 đến ngày 3/5/2026 như thông tin được lan truyền".

Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, hiện người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, Tết và được hưởng nguyên lương trong năm. Cụ thể: Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 Dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày (ngày 10/3 Âm lịch); ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch); ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 Dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, thì người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ theo quy định.

Riêng với lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày nghỉ theo quy định trên, họ còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 1 ngày Quốc khánh của nước họ.

Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương sẽ nhận được ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.