Lập hóa đơn không đúng thời điểm xử phạt “kịch trần” 70 triệu đồng

Chủ Nhật, 07/12/2025
Mai Nhi
05/12/2025, 15:57
Theo Nghị định 310/2025/NĐ-CP, mức xử phạt đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm được nâng lên mức cao nhất là 70 triệu đồng, tùy theo số lượng và tính chất hóa đơn vi phạm nhằm tạo sức răn đe mạnh mẽ và yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ nghiêm ngặt hơn trong công tác phát hành và quản lý hóa đơn…
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 310/2025/NĐ-CP, sửa đổi và bổ sung nhiều quy định quan trọng trong Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn.
Điểm đáng chú ý là mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn, vốn được quy định trong Khoản 2 Nghị định 125/2020/NĐ-CP trước đây với khung từ 500 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng đã được điều chỉnh nâng lên mức tối đa lên đến 80 triệu đồng, tuỳ theo số lượng hóa đơn vi phạm và tính chất hàng hóa, dịch vụ.
Đối với trường hợp vi phạm ở mức nhẹ, nếu không lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ dùng cho khuyến mại, quảng cáo, biếu tặng, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ hoặc xuất hàng dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả ở số lượng 01 số hóa đơn, người vi phạm có thể chỉ bị cảnh cáo.
Tuy nhiên, mức độ chế tài sẽ tăng dần đối với hành vi nêu trên phụ thuộc vào số lượng hoá đơn vi phạm:
Khoản 2 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
b) Không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biểu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.
Cụ thể, phạt tiền từ 1–2 triệu đồng khi vi phạm từ 02 đến dưới 10 số hóa đơn hoặc không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định 01 số hóa đơn.
Nếu số hoá đơn vi phạm nằm trong khoảng từ 10 đến dưới 50 số hóa đơn hoặc không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định từ 02 đến dưới 10 số hóa đơn, mức phạt sẽ tăng lên từ 2 - 10 triệu đồng.
Các khung phạt tiếp tục được nâng lên từ 10 đến 30 triệu đồng và từ 30 đến 50 triệu đồng đối với hành vi không lập hóa đơn tương ứng với số lượng vi phạm từ 50 đến dưới 100 số hóa đơn (hoặc không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ 10 đến dưới 20 số hóa đơn) và từ 100 số hóa đơn trở lên (hoặc không lập hóa đơn từ 20 đến dưới 50 số hóa đơn).
Mức phạt cao nhất, từ 60–80 triệu đồng, áp dụng cho trường hợp không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ 50 số hóa đơn trở lên.
Song song đó, Nghị định 310/2025/NĐ-CP cũng điều chỉnh mạnh mức phạt đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm.
Trước đây, hành vi này chỉ bị xử phạt từ 3–5 triệu đồng, nhưng nay mức phạt tối đa đã tăng lên đến 70 triệu đồng, tùy theo quy mô và tính chất vi phạm.
Tương tự như quy định về không lập hóa đơn, trường hợp vi phạm mức nhẹ, như lập hóa đơn không đúng thời điểm đối với hàng hóa, dịch vụ dùng cho khuyến mại, quảng cáo, biếu tặng, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ hoặc xuất hàng dưới hình thức cho vay, cho mượn, hoàn trả ở phạm vi 1 số hóa đơn, có thể chỉ bị cảnh cáo.
Tùy theo tính chất và số lượng hóa đơn bị vi phạm, mức phạt sẽ tăng dần theo sáu cấp độ:
Thứ nhất, mức phạt từ 500 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng áp dụng trong trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm cho hàng hóa, dịch vụ sử dụng để khuyến mại, quảng cáo, làm hàng mẫu, biếu, tặng, trao đổi hoặc trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ phục vụ sản xuất), hoặc xuất hàng dưới hình thức cho vay, cho mượn, hoàn trả, với số lượng từ 02 số hóa đơn đến dưới 10 số hóa đơn.
Đồng thời, mức phạt này cũng áp dụng cho trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng lập hóa đơn không đúng thời điểm ở phạm vi 01 số hóa đơn
Thứ hai, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng trong trường hợp số hóa đơn lập không đúng thời điểm nằm trong khoảng 10 đến dưới 50 đối với các hình thức nêu trên.
Bên cạnh đó, hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ 02 đến dưới 10 số hóa đơn cũng bị xử phạt trong khung này.
Thứ ba, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 15 triệu đồng dành cho các trường hợp lập không đúng thời điểm từ 50 đến dưới 100 số hóa đơn. Đồng thời, nếu lập hóa đơn không đúng thời điểm khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ 10 số hóa đơn đến dưới 20 số hóa đơn cũng nằm trong mức xử phạt này.
Thứ tư, nếu lập hoá đơn không đúng thời điểm từ 100 số hóa đơn trở lên thì phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ 20 đến dưới 50 số hóa đơn cũng không ngoại lệ.
Thứ năm, trong trường hợp lập hóa đơn không đúng thời điểm khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ 50 đến dưới 100 số hóa đơn, khung hình phạt từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng.
Cuối, cùng, mức phạt cao nhất là từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng nếu lập hóa đơn không đúng thời điểm khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ từ 100 số hóa đơn trở lên.
