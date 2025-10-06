Bộ Tài chính đề xuất bổ sung 9.700 tỷ đồng dự phòng ngân sách Trung ương để ứng phó thiên tai

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 06/10/2025
Lan Nhi
06/10/2025, 16:19
Theo Bộ Tài chính, Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi năm 2025) quy định, từ năm 2026, nguồn tăng thu ngân sách Nhà nước được sử dụng để tăng dự phòng ngân sách Nhà nước đến. Tuy nhiên, nhu cầu bổ sung dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cần thực hiện ngay để xử lý các nhu cầu phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...
Sáng ngày 6/10/2025, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định Nghị quyết của Chính phủ để tháo gỡ, xử lý vướng mắc trong việc sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Dương Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Ủy ban thường vụ Quốc hội có thẩm quyền quyết định phân bổ, sử dụng số tăng thu ngân sách trung ương, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.
Đồng thời khoản 2 Điều 59 Luật này cũng quy định các nội dung liên quan đến sử dụng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương cho các nhiệm vụ. Trong đó, không quy định tăng thu ngân sách trung ương được sử dụng để bổ sung dự phòng ngân sách Trung ương.
Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính đánh giá, trên thực tế, trong quá trình phát sinh nhiều nhiệm vụ chi cấp bách cho hoạt động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh và thực hiện các Nghị quyết của Đảng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thì cần bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách nhà nước để thực hiện.
Để đảm bảo nguồn lực dự phòng, giúp các cấp ngân sách chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV (Luật số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025). Tuy nhiên chính sách này bất đầu có hiệu lực từ năm 2026.
Trong khi đó, nhu cầu bổ sung dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cần phải thực hiện ngay để chủ động nguồn lực xử lý các nhu cầu chỉ cấp bách, quan trọng phát sinh trong những tháng cuối năm 2025. Chính vì vậy, Bộ Tài chính cho rằng cần sớm ban hành Nghị quyết để triển khai, thực hiện.
"Dự toán dự phòng ngân sách Nhà nước năm 2025 Quốc hội quyết định đầu năm 2025 là 38.500 tỉ đồng, đến nay đã quyết định sử dụng 25.896 tỉ đồng. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đang xem xét quyết định sử dụng là 9.650 tỉ đồng. Như vậy, nguồn dự phòng Ngân sách trung ương còn lại 2.950 tỉ đồng là rất mỏng".
(Tờ trình dự thảo về việc ban hành Nghị quyết tháo gỡ, xử lý vướng mắc trong việc sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương)
Để sớm bổ sung dự toán dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 số tiền 9.700 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024, tại văn bản số 3965 ngày 4/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 6/9/2025 về việc bổ sung 9.700 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024 vào dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 nhằm chủ động nguồn thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, các nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết phát sinh từ nay đến cuối năm.
Tại buổi thẩm định, các thành viên Hội đồng nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết để chủ động nguồn lực xử lý các nhu cầu cấp bách, quan trọng về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh phát sinh trong những tháng cuối năm 2025. Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng cho rằng cần rà soát ngôn ngữ, kỹ thuật lập pháp để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình nội dung quy định về phạm vi điều chỉnh. Đồng thời, cần cân nhắc quy định cụ thể về mức bố trí dự phòng từ 2% - 4% tổng chi ngân sách mỗi cấp thay vì quy định viện dẫn đến các điều khoản của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và hoàn thiện hồ sơ bảo đảm đúng theo Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.
Cụ thể, trong hồ sơ dự thảo Nghị quyết, cơ quan soạn thảo quy định về tháo gỡ, xử lý vướng mắc trong việc sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương bổ sung dự phòng ngân sách trung ương để bảo đảm thời gian, tính kịp thời trong việc bố trí nguồn xử lý các nhiệm vụ đột xuất phát sinh và các nhiệm vụ triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng.
Tuy nhiên, với chủ trương sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2024 bổ sung dự toán dự phòng ngân sách trung ương năm 2025, cần quy định bảo đảm sự thống nhất, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh.
Trong 9 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế đã thực hiện 6.515 quyết định thanh tra và kiểm tra sau hoàn thuế, tăng 55% so với cùng kỳ, với tổng số tiền hoàn là 52.374 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng 9/2025, tổng số thuế truy hoàn và phạt đạt 348,8 tỷ đồng…
Từ một ngân hàng nhỏ ở phía Nam đến tổ chức tín dụng tiên phong trong tái cấu trúc và đổi mới, NCB đang chứng minh sức mạnh của bản lĩnh và khát vọng. Hành trình 30 năm không chỉ là dấu mốc trưởng thành mà còn là dấu ấn mở ra chương phát triển mới rực rỡ.
Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa phát hành Báo cáo Phát triển bền vững độc lập 2024 với chủ đề Hành trình kiến tạo Tương lai Xanh, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Ngân hàng công bố báo cáo chuyên biệt lĩnh vực này…
Dù ngân sách nhà nước tháng 9/2025 ghi nhận bội chi hơn 20 nghìn tỷ đồng, tổng thể cân đối ngân sách 9 tháng vẫn duy trì trạng thái ổn định với mức thặng dư lên tới 291,2 nghìn tỷ đồng…
Giữa bối cảnh toàn cầu đầy biến động, Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn nhờ nội lực vững vàng, chính sách ngày càng cởi mở, minh bạch và sự hội nhập sâu rộng. Cùng với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các thương hiệu, khu vực kinh tế tư nhân được xem là động lực then chốt đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ....
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: