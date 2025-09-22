Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí thông qua điều chỉnh vốn ngân sách trung ương năm 2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thông qua đề xuất về việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 và điều chỉnh vốn ngân sách trung ương năm 2025 giữa các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương. Điều này nhằm bảo đảm cân đối nguồn lực, ưu tiên cho các dự án hạ tầng trọng điểm và phù hợp với việc tổ chức lại bộ máy…

Sáng ngày 22/9/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc phân bổ dự toán, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022; điều chỉnh dự toán năm 2025 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; điều chỉnh dự toán năm 2025 để phù hợp với tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương sau sắp xếp.

Trình bày tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, Chính phủ đề nghị phân bổ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 là 1.927 tỷ đồng cho tỉnh Lâm Đồng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Đồng thời, Chính phủ cũng điều chỉnh giảm 723 tỷ đồng từ nguồn tăng thu không còn nhu cầu sử dụng của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng để điều chỉnh tăng tương ứng cho tỉnh Quảng Ngãi (150 tỷ đồng) và tỉnh Lâm Đồng (573 tỷ đồng).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương Với nguồn vốn ngân sách trung ương năm 2025 giữa các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phương án điều chỉnh giảm 3.270 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương trong nước năm 2025 của 9 bộ, ngành và 3 địa phương để tăng tương ứng cho 3 bộ, cơ quan trung ương và 13 địa phương khác.

Song song, điều chỉnh giảm hơn 703.036 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương ngoài nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để điều chỉnh phân bổ tương ứng cho 3 địa phương là Tuyên Quang, TP. Hồ Chí Minh và Tây Ninh.

Để phù hợp với việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, Chính phủ cũng trình phương án điều chỉnh vốn ngân sách trung ương năm 2025 giữa các bộ, ngành.

Theo đó, toàn bộ vốn ngân sách trung ương năm 2025 của 8 cơ quan trung ương bao gồm: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, được chuyển sang cho 7 bộ, ngành là: Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, TP. Hà Nội.

Ngoài ra, vốn của một số bộ cũng được điều chỉnh lại theo chức năng quản lý nhà nước, như: (i) giảm 381 tỷ đồng của Bộ Nội vụ để tăng cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; (ii) giảm 187,7 tỷ đồng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tăng tương ứng cho Bộ Nội vụ (100,8 tỷ đồng), Bộ Giáo dục và Đào tạo (61,6 tỷ đồng) và Bộ Y tế (25,3 tỷ đồng); (iii) giảm 66 tỷ đồng của Bộ Thông tin và Truyền thông để bổ sung cho Bộ Khoa học và Công nghệ (52,5 tỷ đồng) và Bộ Công an (13,5 tỷ đồng).

Thẩm tra về nội dung trên, ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, cho biết cơ quan thẩm tra thống nhất với kiến nghị của Chính phủ và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm bảo đảm tính chính xác của số liệu, tuân thủ nguyên tắc phân bổ, đồng thời hạn chế tối đa việc chuyển nguồn, kéo dài thời gian giải ngân gây lãng phí nguồn lực.