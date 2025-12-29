Bộ, ngành "đang thẩm định hồ sơ" nhập khẩu vàng của 9 doanh nghiệp

Tại họp báo chiều 29/12, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối cho biết Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành thẩm định hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng của 9 đơn vị. Các đơn vị đủ điều kiện sản xuất vàng miếng sẽ được xem xét cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu…

Theo Cục Quản lý Ngoại hối, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025, có hiệu lực từ ngày 10/10/2025, sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý thị trường vàng.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định là quy định thời hạn trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ xem xét việc cấp giấy phép nhập khẩu vàng cho các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện theo quy định.

Tại họp báo do Ngân hàng Nhà nước tổ chức chiều ngày 29/12/2025, ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối, cho biết đến nay cơ quan này đã tiếp nhận 9 hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng từ các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp có đủ điều kiện.

“Phần lớn các đơn vị được cấp phép sản xuất vàng miếng cũng sẽ được xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng theo quy định hiện hành”, ông Tuấn cho biết.

Theo đó, sau khi được cấp phép sản xuất vàng miếng, các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện sẽ được cấp phép nhập khẩu vàng.

Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan để thống nhất ý kiến trong quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ, nhằm đảm bảo việc cấp phép thực hiện đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến đề án thành lập sàn giao dịch vàng tập trung tại Việt Nam, ông Tuấn cho biết đây là một chủ trương lớn, trong đó Ngân hàng Nhà nước được giao làm đầu mối chủ trì. Hiện nay, cơ quan này đang phối hợp với các bộ, ngành để nghiên cứu và đã trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo quan điểm của Ngân hàng Nhà nước, việc triển khai sàn giao dịch vàng tập trung cần được thực hiện một cách thận trọng, trên cơ sở nghiên cứu kỹ mô hình phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam.

Trước đó, vào hồi đầu tháng 9/2025, một số doanh nghiệp, ngân hàng cũng đã chia sẻ kế hoạch tham gia sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Ông Đào Công Thắng, Quyền Tổng giám đốc Công ty SJC, cho biết công ty sẽ làm thủ tục xin cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu từ Ngân hàng Nhà nước để sản xuất vàng miếng. Đồng thời, đại diện SJC khẳng định với dây chuyền sản xuất có công suất 5.000 lượng/ngày, công ty có thể ngay lập tức sản xuất vàng miếng và bán ra thị trường sau khi hoàn tất thủ tục nhập khẩu.

Trong khi đó, ông Phạm Quang Thắng, Phó Tổng giám đốc Techcombank cho hay ngân hàng đã chuẩn bị tìm kiếm đối tác quốc tế để nhập khẩu vàng nguyên liệu cũng như chế tác vàng miếng mang thương hiệu Techcombank.

Hiện ngân hàng này đã chuẩn bị cơ sở vật chất trong nước như nhân sự, quy trình nhập khẩu – cung ứng, kho bãi, thiết bị cân đong, cùng các kênh phân phối để sẵn sàng tham gia thị trường vàng.