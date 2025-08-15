Bộ Tài chính đề xuất gói hỗ trợ “kép” cho hộ kinh doanh

Một trong những điểm mới tại Dự thảo lần 4 Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 198/2025/QH15 về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân là hỗ trợ cung cấp miễn phí nền tảng số, phần mềm kế toán cũng như miễn phí khoá đào tạo cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh…

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, Nhà nước cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, hộ và cá nhân kinh doanh phần mềm kế toán có tính năng tích hợp với phần mềm hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và dịch vụ chữ ký số theo quy định khoản 3 Điều 12 Nghị quyết số 198/2025/QH15.

Đồng thời, Bộ cũng đề xuất Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp về quản trị kế toán, thuế và nhân sự cho các đơn vị trên.

Như vậy, các đơn vị trên sẽ được cấp tài khoản để sử dụng trực tuyến trên nền tảng số và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ các nền tảng số, phần mềm kế toán đáp ứng tiêu chuẩn, Bộ Tài chính cho biết.

Cụ thể, phần mềm kế toán phải đảm bảo tối thiểu các yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bao gồm: (i) các quy trình, nghiệp vụ kế toán phải tuân thủ pháp luật kế toán và thuế; (ii) xử lý số liệu chính xác và có lưu vết chỉnh sửa theo trình từ thời gian nếu chỉnh sửa; (iii) đảm bảo tính bảo mật, cảnh báo việc thay đổi trái phép dữ liệu và lưu trữ dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây theo thời hạn quy định tại Luật Kế toán; (iv) cung cấp đầy đủ thông tin và dữ liệu đầu ra; (v) có khả năng nâng cấp theo sự thay đổi của luật kế toán và thuế và (vi) sẵn sàng kết nối thuế với các phần mềm liên quan khi thực hiện công tác kế toán.

Trong năm 2024, số thu từ khu vực này vào ngân sách nhà nước đạt 25.953 tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ năm 2023. Hình thức nộp thuế chủ yếu là phương pháp khoán với 2,15 triệu hộ, trong đó có 1,22 triệu hộ nộp với mức trung bình là 686 nghìn đồng/tháng. Trong khi đó, phương pháp kê khai áp dụng cho 84.499 hộ với mức trung bình 3,29 triệu đồng/tháng. Bộ Tài chính.

Trước đó, tại tờ trình Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, Bộ Tài chính cho biết tính đến cuối tháng 12/2024, tổng số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là 3,6 triệu, bằng 106% tổng số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong năm 2023. Trong đó, tổng số hộ kinh doanh ổn định là 2,2 triệu hộ, tuy nhiên chỉ có 1,3 triệu hộ thuộc diện phải nộp thuế.

Đáng chú ý, có 4.187 hộ kinh doanh (gồm 1.850 hộ kê khai và 2.337 hộ khoán) ghi nhận doanh thu từ 10 tỷ đồng/năm trở lên, đóng góp khoảng 996 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Theo Bộ Tài chính, Nghị định số 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/6/2025 đã yêu cầu các hộ kinh doanh có ngưỡng doanh thu từ 01 tỷ đồng/năm trở lên sẽ phải áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế.

Mặc dù Quốc hội, Chính phủ đã có những quy định bắt buộc cũng như những chính sách khuyến khích, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp, song hiệu quả triển khai vẫn chưa cao.

Nguyên nhân này xuất phát từ khung pháp lý điều chỉnh hoạt động kinh doanh hiện nay chủ yếu dựa trên hình thức thay vì quy mô và tính chất hoạt động. Điều này dẫn tới sự thiếu bình đẳng so với các loại hình kinh doanh khác, “vô tình” tạo lợi thế và khuyến khích đăng ký dưới hình thức hộ kinh doanh hơn là doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh còn chưa đủ hấp dẫn và chưa đáp ứng sát với thực tế, Bộ Tài chính đánh giá.