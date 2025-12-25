FE CREDIT: Khách hàng làm trung tâm với nhiều ưu đãi thiết thực

Trong bối cảnh nhu cầu vay tiêu dùng ngày càng đa dạng, trải nghiệm khách hàng trở thành yếu tố then chốt để xây dựng niềm tin và gắn kết dài hạn. FE CREDIT hiện thực hóa chiến lược ‘lấy khách hàng làm trọng tâm’ qua các sản phẩm tài chính đa dạng, minh bạch và những chương trình ưu đãi mang lại giá trị thực cho khách hàng.

Nhận cuộc gọi thông báo trúng thưởng xe máy từ nhân viên FE CREDIT, chị Hứa Ngọc Hiển (Cà Mau) không khỏi bất ngờ. “Lúc đầu tôi còn tưởng bạn gọi nhầm, không nghĩ đi vay mà còn được trúng thưởng. Sau khi hỏi lại chắc chắn, biết mình may mắn trúng xe máy thì tôi vui mừng và hạnh phúc lắm”, chị Hiển chia sẻ.

Là khách hàng của công ty hơn 5 năm, chị Hiển cho biết lựa chọn FE CREDIT vì sản phẩm dịch vụ đa dạng, phù hợp với nhiều nhu cầu, đặc biệt là sự chu đáo và nhiệt tình của đội ngũ nhân viên khi luôn sẵn sàng tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của chị trong suốt quá trình vay vốn.

“Mỗi khi công ty có chương trình khuyến mãi hay lãi suất tốt, các bạn nhân viên đều chủ động giới thiệu và hướng dẫn tận tình. Trước đây tôi từng sử dụng gói vay mua trả góp để sắm sửa đồ dùng trong nhà và lần này là sản phẩm tiền mặt linh hoạt”, chị nói.

Theo chị Hiển, các khoản vay tiêu dùng từ FE CREDIT giúp chị chủ động và dễ dàng hơn khi lập kế hoạch tài chính cho gia đình cũng như công việc kinh doanh. Giải thưởng xe máy không đơn thuần là món quà giá trị, mà còn khẳng định hành trình đồng hành tin cậy giữa chị Hiển và FE CREDIT.

Khách hàng nhận giải đặc biệt xe máy Honda Vision từ chương trình “Dựng xây tương lai từ những ước mơ nhỏ”. Ảnh: FE CREDIT.

Không riêng chị Hiển, nhiều khách hàng khác cũng bày tỏ niềm vui và sự tin tưởng khi tham gia các chương trình ưu đãi của FE CREDIT. Chị Nguyễn Thị Tú Oanh (Hà Nội), khách hàng trúng giải đặc biệt xe Honda Vision, cho biết khoảnh khắc nhận thông báo trúng thưởng xe máy là một trải nghiệm đáng nhớ.

Là khách hàng của FE CREDIT từ 10 năm trước, chị Oanh không ngần ngại lựa chọn FE CREDIT mỗi khi có nhu cầu vay vốn vì dịch vụ nhanh chóng – tiện lợi, cùng tư vấn rõ ràng, dễ hiểu, giúp chị cân nhắc và lựa chọn sản phẩm, kỳ hạn phù hợp với nhu cầu cá nhân. “Lần này tôi chọn sản phẩm tiền mặt linh hoạt và được nhân viên tư vấn chi tiết về chương trình ưu đãi đang áp dụng. Tôi không ngờ mình lại là một trong số ít người may mắn nhận giải thưởng này,” chị Oanh hào hứng.

Bên cạnh niềm vui cá nhân, giải thưởng còn mang lại sự phấn khởi cho cả gia đình chị Oanh, khi mọi người cùng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc này. Giải thưởng cũng tạo thêm động lực để chị tiếp tục xây dựng kế hoạch tài chính chủ động và bền vững hơn trong tương lai.

Mùa tựu trường 2025, FE CREDIT triển khai loạt chương trình ưu đãi đặc biệt với tổng trị giá đến 2,4 tỷ đồng. Ảnh FE CREDIT.

Ở góc nhìn khác, anh Cao Nhựt Thanh (Long An), một khách hàng lâu năm của FE CREDIT cho rằng, giải thưởng laptop là sự ghi nhận đáng trân trọng.“FE CREDIT giúp tôi dễ dàng thu xếp tài chính cho các kế hoạch cá nhân. Khi nhận giải thưởng, tôi cảm thấy mình được đồng hành cùng một đơn vị tài chính đáng tin cậy”, anh Thanh chia sẻ.

Bên cạnh các giải thưởng giá trị, khách hàng của FE CREDIT đặc biệt đánh giá cao tính linh hoạt và tiện lợi của những sản phẩm tài chính mà công ty cung cấp. Các gói vay tiêu dùng cá nhân và vay mua trả góp được thiết kế phù hợp với nhiều đối tượng và nhu cầu khác nhau. Mọi chi phí, quyền lợi và điều khoản đều được công bố minh bạch, giúp khách hàng nắm rõ và an tâm khi sử dụng. Nhờ sự hỗ trợ từ FE CREDIT, khách hàng có thể giảm áp lực tài chính, hiểu rõ hơn về các lựa chọn và tự tin đưa ra các quyết định quan trọng.

“Chắc chắn khi người thân hoặc bạn bè của tôi có nhu cầu vay tiên dùng tôi sẽ giới thiệu FE CREDIT. Hy vọng công ty sẽ tiếp tục phát huy chất lượng để phục vụ khách hàng tốt hơn”, anh Thanh khẳng định.

Anh Cao Nhựt Thanh (Long An) nhận giải thưởng Laptop Asus Vivobook từ chương trình “Dựng xây tương lai từ những ước mơ nhỏ". Ảnh: FE CREDIT.

Loạt chương trình ưu đãi được tổ chức xuyên suốt trong năm không đơn thuần là hoạt động khuyến mãi ngắn hạn mà còn là cam kết dài hạn từ FE CREDIT trong việc tạo cơ hội để hàng triệu người Việt Nam có thể tiếp cận các giải pháp tài chính tiêu dùng chính thống dễ dàng hơn, an tâm phát triển bản thân và hướng đến những mục tiêu xa hơn trong tương lai.

“FE CREDIT mong muốn san sẻ cùng khách hàng, giảm bớt gánh nặng và áp lực khi vay vốn thông qua các giải thưởng thiết thực như xe máy, điện thoại hay laptop. Các chương trình khuyến mãi thể hiện cam kết đồng hành và thấu hiểu khách hàng trong từng quyết định tài chính quan trọng, đồng thời góp phần xây dựng mối quan hệ bền vững giữa doanh nghiệp và khách hàng”, đại diện FE CREDIT cho biết.

Từ 25/8 đến 25/10/2025, FE CREDIT đã triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt “Dựng xây tương lai từ những ước mơ nhỏ" với với tổng trị giá đến 2,4 tỷ đồng. Đây cũng là lần đầu tiên, FE CREDIT đồng thời ra mắt 4 chương trình ưu đãi từ vay mua xe máy, thiết bị điện tử – điện máy, vay tiêu dùng cá nhân đến mở thẻ tín dụng. FE CREDIT đồng hành và tiếp sức cho phụ huynh, học sinh, sinh viên và người trẻ trên hành trình phát triển và xây dựng tương lai.