Các ngân hàng "kiếm đậm" từ dịch vụ giao dịch vàng và hầm chứa vàng

Doanh thu từ bộ phận giao dịch kim loại quý của các nhà băng toàn cầu hàng đầu đã tăng 50% trong 9 tháng đầu năm nay...

Các ngân hàng và công ty giao dịch đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ trong doanh thu từ mảng giao dịch và giữ hộ vàng, khi tốc độ tăng dữ dội của giá vàng trong năm nay đã biến lĩnh vực giao dịch và lưu trữ kim loại quý trở thành một trong những bộ phận sinh lợi tốt nhất trong ngành tài chính - theo Financial Times.

Tờ báo trên dẫn số liệu từ công ty phân tích Crisil Coalition Greenwich cho biết doanh thu từ bộ phận giao dịch kim loại quý của các nhà băng toàn cầu hàng đầu đã tăng 50% trong 9 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2024.

Doanh thu từ giao dịch kim loại quý tại 12 nhà băng hàng đầu đạt khoảng 1,4 tỷ USD từ tháng 1 đến tháng 9, đưa năm 2025 trở thành năm có doanh thu từ giao dịch vàng cao thứ hai trong lịch sử, chỉ sau năm 2020. Ngay cả những ngân hàng trước đây đã đóng cửa các bàn giao dịch kim loại quý cũng đang quay trở lại lĩnh vực này, trong khi các ngân hàng như Societe Generale, Morgan Stanley và Mitsui đều mở rộng nhân sự ở mảng kim loại quý của mình trong năm nay.

Xu hướng trên cũng đang kích thích sự cạnh tranh ngày càng tăng từ bên ngoài ngành ngân hàng, khi các công ty không thuộc ngân hàng đang nhanh chóng mở rộng thị phần của mình trong thị trường đang tăng trưởng mạnh mẽ này.

Ông Michael Skinner, người đứng đầu bộ phận kim loại tại công ty StoneX, cho rằng thị trường sẽ hưởng lợi từ số lượng ngày càng tăng các ngân hàng và công ty cung cấp dịch vụ giao dịch và lưu trữ vàng. StoneX - công ty sở hữu một bộ phận giao dịch vàng vật chất quy mô lớn, đã khai trương một kho vàng tại sàn giao dịch Comex ở New York trong năm nay và đang mở rộng một nhà máy tinh chế vàng tại Anh mà công ty mua vào năm ngoái.

Tại New York, một số kho được Comex phê duyệt có thể lưu trữ kim loại để giao hàng theo các hợp đồng tương lai trên sàn này. Tại London - trung tâm giao dịch vàng vật chất lớn nhất thế giới, nơi hàng năm thanh toán hơn 35 nghìn tỷ USD giao dịch vàng - các ngân hàng là thành viên thanh toán của thị trường vàng London phải có kho riêng của mình. Hiện tại, thị trường vàng London chỉ có 4 thành viên thanh toán.

Sở hữu một kho vàng từng được coi là một việc nhàm chán và có lợi nhuận thấp, và các ngân hàng như Barclays và Scotiabank đã bán kho của họ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, việc sở hữu kho vàng đang thịnh hành trở lại.

CEO James Emmett của MKS Pamp - công ty đã mua lại kho vàng của Scotiabank tại New York vào năm 2021 - cho biết việc sở hữu một kho vàng cho phép công ty cung cấp dịch vụ lưu ký. MKS Pamp đã có nhiều đợt tuyển dụng lớn trong năm nay, bao gồm việc mời ông Paul Voller, cựu giám đốc mảng kim loại quý tại ngân hàng HSBC, làm phó chủ tịch, và mở rộng hoạt động tại châu Á với trụ sở khu vực mới tại Hồng Kông.

Hai công ty giao dịch hàng hóa khổng lồ của Thụy Sỹ là Trafigura và Gunvor, với truyền thống chỉ tập trung vào lĩnh vực năng lượng và kim loại cơ bản, đã mở các bàn giao dịch vàng vật chất trong năm nay và nhảy vào lĩnh vực tinh luyện vàng.

Theo Crisil, một trong những giao dịch vàng có lãi nhất trong năm nay là giao dịch dựa trên chênh lệch giữa giá vàng ở New York và ở London trong thời gian tháng 1-2. Tại thời điểm đó, mối lo thuế quan đẩy giá vàng vật chất ở Mỹ tăng lên mức cao hơn nhiều so với giá ở London, mở ra cơ hội kiếm lời lớn cho các nhà giao dịch.