Giá vàng đuối sức sau khi lập đỉnh mới, SPDR Gold Trust vẫn mua ròng

Trong khi đó, giá bạc vẫn duy trì xu hướng tăng và lập kỷ lục đóng cửa mới...

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới trên ngưỡng 4.500 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (24/12), sau đó đóng cửa trong trạng thái giảm nhẹ, do nhà đầu tư chốt lời và đồng USD hồi phục. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng thêm gần 4 tấn vàng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 5,1 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,11%, còn 4.480,6 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng đạt 4.525,8 USD/oz, cao chưa từng thấy trong lịch sử.

Giá vàng giao tháng 2/2026 trên sàn COMEX giảm 2,9 USD/oz, chốt phiên ở mức 4.502,8 USD/oz.

Trong khi đó, giá bạc vẫn duy trì xu hướng tăng và lập kỷ lục đóng cửa mới. Chốt phiên, giá bạc tăng 0,44 USD/oz, tương đương tăng 0,61%, đạt 4.480,6 USD/oz.

Nhà phân tích Jim Wyckoff của công ty Kitco Metals nhận định thị trường vàng đang có một số dấu hiệu chuyển sang trạng thái tích lũy trên biểu đồ kỹ thuật và có hoạt động chốt lời nhẹ sau khi những mức giá kỷ lục liên tiếp được thiết lập trong thời gian gần đây.

Nhìn trong dài hạn hơn, vàng và kim loại quý nói chung tiếp tục được hỗ trợ bởi xu hướng giảm lãi suất ở Mỹ và căng thẳng địa chính trị còn cao trên toàn cầu.

Hôm 23/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông muốn Chủ tịch tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Jerome Powell - người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5/2026 - Fed đã hạ lãi suất 3 lần trong năm nay. Thị trường hiện đang đặt cược ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới có 2 lần giảm lãi suất trong năm 2026.

Về địa chính trị, căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela tiếp tục ở mức cao. Lực lượng tuần duyên Mỹ đang chờ quân lực bổ sung được đưa tới trước khi có thể tiến hành bắt giữ một tàu chở dầu liên quan tới Venezuela, sau khi đã theo dõi con tàu này từ hôm Chủ nhật - một giới chức Mỹ tiết lộ với Reuters.

“Mục tiêu tiếp theo trước khi kết thúc năm 2025 của giá vàng là 4.600 USD/oz và của giá bạc là 75 USD/oz. Các yếu tố kỹ thuật vẫn đang rất mạnh”, ông Wyckoff nói.

Năm nay, giá bạc đã tăng 149% và giá vàng tăng hơn 70%.

Diễn biến giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 3,7 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.068,3 tấn vàng. Tuần này, quỹ đã mua ròng khoảng 16 tấn vàng.

Đồng USD hồi giá nhẹ, với chỉ số Dollar Index kết thúc phiên ở mức xấp xỉ 98 điểm, từ mức hơn 97,9 điểm của phiên trước. Áp lực từ triển vọng Fed tiếp tục giảm lãi suất đã khiến chỉ số này giảm hơn 0,4% trong 5 phiên giao dịch trở lại đây.

Ngày thứ Năm (25/12), các sàn giao dịch tại Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Giáng sinh.

Theo ông Wyckoff, các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường vàng và bạc đang có tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) ở mức rất cao khi vàng và bạc đạt tới những vùng giá chưa từng thấy trong tháng 12 này. “Những nhà đầu cơ giá lên vàng và bạc gia nhập cuộc chơi muộn có thể đối mặt với rủi ro lớn”, ông cảnh báo.

Về phương diện kỹ thuật, nhà phân tích này nhận định mục tiêu của các nhà đầu cơ giá lên hợp đồng vàng giao tháng 2 là đưa giá vàng đóng cửa vững chắc trên mốc 4.600 USD/oz. Ngược lại, các nhà đầu cơ giá xuống đang tìm cách đẩy giá vàng xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật mạnh 4.300 USD/oz.

Mức kháng cự đầu tiên sẽ là 4.555,1 USD/oz, tiếp đến là 4.575 USD/oz. Ngưỡng hỗ trợ đầu tiên sẽ là 4.474,3 USD/oz và tiếp đến là 4.433 USD/oz.