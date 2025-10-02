Bộ Y tế chuẩn bị các điều kiện để thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Trung ương

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Năm, 02/10/2025
Nhật Dương
02/10/2025, 10:24
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trung ương là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 4 Viện: Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Dinh dưỡng; Sức khỏe, nghề nghiệp và môi trường; Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương...
Bộ Y tế vừa tổ chức cuộc họp với các Bộ, ngành về tiến độ hoàn thiện Dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Trung ương. Theo Đề án, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trung ương là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Bộ Y tế.
Đề án chỉ rõ mục tiêu, việc thành lập CDC Trung ương trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 4 Viện: Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Dinh dưỡng, Sức khỏe, nghề nghiệp và môi trường, Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, nhằm thu gọn đầu mối quản lý trực tiếp của Bộ Y tế.
Từ đó, hình thành đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực y tế dự phòng, y tế công cộng, có chức năng hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực y tế dự phòng, y tế công cộng trong phạm vi toàn quốc và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
Đại diện các đơn vị đều thống nhất quan điểm về việc khi thành lập, CDC Trung ương sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu và phát triển các biện pháp phòng ngừa hiệu quả dịch bệnh, nên rất cần việc tổ chức sắp xếp đội ngũ cán bộ theo quy định mới, có lộ trình triển khai và thực hiện hoạt động cụ thể, khoa học, đồng bộ.
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương khẳng định, việc thành lập CDC Trung ương là yêu cầu quan trọng, nhiệm vụ chính trị đáp ứng sự phát triển trong giai đoạn mới, nên các đơn vị thuộc diện sắp xếp, trong tổ chức bộ máy của Trung tâm phải vào cuộc đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.
Thứ trưởng cho biết tại Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân có 2 trong số 6 nhóm giải pháp chiến lược được nêu rõ về phát triển y tế dự phòng.
Đó là, đổi mới tư duy và hành động toàn diện: Chuyển trọng tâm từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, coi sức khỏe Nhân dân là mục tiêu và động lực hàng đầu; củng cố y tế dự phòng, y tế cơ sở: nâng cao năng lực giám sát, phòng, chống dịch từ sớm, từ xa; xây dựng trạm y tế xã hiện đại, đủ nhân lực và trang thiết bị thiết yếu.
Thứ trưởng Bộ Y tế giao Vụ Tổ chức Cán bộ tổng hợp, tiếp thu đóng góp của các Bộ, ngành, đơn vị và căn cứ những quy định mới để hoàn chỉnh Đề án theo đúng tiến độ, trình tự, báo cáo lãnh đạo Bộ. Chú trọng phân cấp, phân quyền cho địa phương với tư duy mới, phân định theo từng cấp từ cơ sở đến Trung ương, từ địa phương đến Bộ. Khi thành lập, CDC Trung ương thì vai trò, vị trí của các Viện ở công tác phòng bệnh tiếp tục được phát huy.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị cả 4 Viện trong diện sắp xếp theo Đề án chủ động nghiên cứu, có giải pháp phát huy và hỗ trợ giải quyết từng mô hình bệnh tật ở các địa phương.
Riêng tuyến Trung ương phối hợp với mạng lưới kiểm soát bệnh tật thế giới để ngăn ngừa, phòng chống, đáp ứng công tác phòng bệnh, y tế công cộng toàn cầu, theo hướng vĩ mô.
Các đơn vị hoạt động theo CDC Trung ương cần có sự thống nhất, khoa học và mang tính khả thi cao, đồng thời phải có Trung tâm đào tạo, Trung tâm xét nghiệm nhằm tập trung và tiết kiệm, cân nhắc về việc sắp xếp chức năng nhiệm vụ của công tác phòng bệnh không lây nhiễm sao cho hợp lý, hiệu quả.
Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, Đề án thành lập CDC Trung ương được Chính phủ thông qua sẽ là tiền đề quan trọng để Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu tinh gọn, sắp xếp đầu mối để tiến tới thành CDC các khu vực miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên phù hợp với chủ trương, định hướng, chiến lược phát triển ngành Y tế.
22:42, 01/10/2025
Công ty LG ENSOL (Hàn Quốc) cho biết, doanh nghiệp đang phối hợp cùng Honda nghiên cứu dự án thiết lập tủ đổi pin xe điện 2 bánh, có sử dụng trợ lý ảo AI, cùng hệ thống vận hành các trạm này tại thành phố Hà Nội. Năng lực của dự án là cung cấp pin cho khoảng 100.000 người sử dụng, tương đương 100.000 xe máy tại thành phố...
Dù bão số 10 đã đi qua, Nghệ An vẫn còn hơn 16.000 hộ dân với gần 69.000 người đang bị nước lũ bao vây. Hàng chục xã ngập sâu, giao thông chia cắt, cuộc sống người dân rơi vào tình cảnh khó khăn chồng chất.
Trong những ngày qua, mưa lớn kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước trên các sông ở Ninh Bình liên tục dâng cao. Nhiều trạm đo đã vượt ngưỡng báo động cấp 3, đe dọa nguy cơ ngập lụt diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân cư và sản xuất nông nghiệp.
Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trước tình hình đó, ngày 2/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 183/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung mọi lực lượng, nguồn lực để khắc phục nhanh hậu quả, sớm ổn định đời sống Nhân dân...
Chiều 1/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã kiểm tra tình hình ngập lụt trên địa bàn xã Chiêm Hóa và làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 10 gây ra.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: