Bộ Y tế chuẩn bị các điều kiện để thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Trung ương

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trung ương là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 4 Viện: Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Dinh dưỡng; Sức khỏe, nghề nghiệp và môi trường; Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương...

Bộ Y tế vừa tổ chức cuộc họp với các Bộ, ngành về tiến độ hoàn thiện Dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Trung ương. Theo Đề án, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trung ương là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Bộ Y tế.

Đề án chỉ rõ mục tiêu, việc thành lập CDC Trung ương trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại 4 Viện: Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Dinh dưỡng, Sức khỏe, nghề nghiệp và môi trường, Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, nhằm thu gọn đầu mối quản lý trực tiếp của Bộ Y tế.

Từ đó, hình thành đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực y tế dự phòng, y tế công cộng, có chức năng hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực y tế dự phòng, y tế công cộng trong phạm vi toàn quốc và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Đại diện các đơn vị đều thống nhất quan điểm về việc khi thành lập, CDC Trung ương sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu và phát triển các biện pháp phòng ngừa hiệu quả dịch bệnh, nên rất cần việc tổ chức sắp xếp đội ngũ cán bộ theo quy định mới, có lộ trình triển khai và thực hiện hoạt động cụ thể, khoa học, đồng bộ.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương khẳng định, việc thành lập CDC Trung ương là yêu cầu quan trọng, nhiệm vụ chính trị đáp ứng sự phát triển trong giai đoạn mới, nên các đơn vị thuộc diện sắp xếp, trong tổ chức bộ máy của Trung tâm phải vào cuộc đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Thứ trưởng cho biết tại Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân có 2 trong số 6 nhóm giải pháp chiến lược được nêu rõ về phát triển y tế dự phòng.

Đó là, đổi mới tư duy và hành động toàn diện: Chuyển trọng tâm từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, coi sức khỏe Nhân dân là mục tiêu và động lực hàng đầu; củng cố y tế dự phòng, y tế cơ sở: nâng cao năng lực giám sát, phòng, chống dịch từ sớm, từ xa; xây dựng trạm y tế xã hiện đại, đủ nhân lực và trang thiết bị thiết yếu.

Thứ trưởng Bộ Y tế giao Vụ Tổ chức Cán bộ tổng hợp, tiếp thu đóng góp của các Bộ, ngành, đơn vị và căn cứ những quy định mới để hoàn chỉnh Đề án theo đúng tiến độ, trình tự, báo cáo lãnh đạo Bộ. Chú trọng phân cấp, phân quyền cho địa phương với tư duy mới, phân định theo từng cấp từ cơ sở đến Trung ương, từ địa phương đến Bộ. Khi thành lập, CDC Trung ương thì vai trò, vị trí của các Viện ở công tác phòng bệnh tiếp tục được phát huy.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đề nghị cả 4 Viện trong diện sắp xếp theo Đề án chủ động nghiên cứu, có giải pháp phát huy và hỗ trợ giải quyết từng mô hình bệnh tật ở các địa phương.

Riêng tuyến Trung ương phối hợp với mạng lưới kiểm soát bệnh tật thế giới để ngăn ngừa, phòng chống, đáp ứng công tác phòng bệnh, y tế công cộng toàn cầu, theo hướng vĩ mô.

Các đơn vị hoạt động theo CDC Trung ương cần có sự thống nhất, khoa học và mang tính khả thi cao, đồng thời phải có Trung tâm đào tạo, Trung tâm xét nghiệm nhằm tập trung và tiết kiệm, cân nhắc về việc sắp xếp chức năng nhiệm vụ của công tác phòng bệnh không lây nhiễm sao cho hợp lý, hiệu quả.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, Đề án thành lập CDC Trung ương được Chính phủ thông qua sẽ là tiền đề quan trọng để Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu tinh gọn, sắp xếp đầu mối để tiến tới thành CDC các khu vực miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên phù hợp với chủ trương, định hướng, chiến lược phát triển ngành Y tế.