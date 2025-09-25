Triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc chưa thể về đích trong tháng 9/2025

Một số bệnh viện chuyển từ ngành Lao động, Thương binh và Xã hội sang Bộ Y tế, còn đang gặp khó khăn trong các hệ thống phần mềm thông tin và do việc sắp xếp các đơn vị hành chính thời gian qua, việc triển các dịch vụ đấu thầu thời gian qua cũng chậm hơn so với quy định nên việc triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc trước 30/9 sẽ có độ trễ...

Tại Phiên họp lần thứ 4 của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 diễn ra ngày 24/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã thông tin 3 nội dung quan trọng, đó là việc kết nối chia sẻ dữ liệu của ngành y tế, việc triển khai thực hiện bệnh án điện tử và việc thực hiện Đề án 06.

Đối với việc triển khai bệnh án điện tử, Bộ trưởng Y tế cho biết, theo kế hoạch ban đầu thì việc triển khai bệnh án điện tử sẽ thực hiện trong năm 2025. Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu triển khai bệnh án điện tử trên cả nước trước 30/9/2025.

Đến nay, đã có 630 cơ sở y tế trong toàn quốc sử dụng các bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy; 84/125 bệnh viện công tuyến tỉnh hạng 1 đã triển khai, chiếm khoảng 70%.

Với các bệnh viện tư nhân, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, đã có 140/399 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử và các cơ sở đang rất quyết tâm triển khai thực hiện.

Hiện một số bệnh viện chuyển từ ngành Lao động, Thương binh và Xã hội sang Bộ Y tế, còn đang gặp khó khăn trong các hệ thống phần mềm thông tin và do việc sắp xếp các đơn vị hành chính thời gian qua, việc triển các dịch vụ đấu thầu thời gian qua cũng chậm hơn so với quy định nên việc triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc trước 30/9 sẽ có độ trễ.

Về phía Bộ Quốc phòng, có 31 bệnh viện trực thuộc Bộ đã triển khai xong bệnh án điện tử 100%. Đối với Bộ Công an, có 66% bệnh viện đã hoàn thành, số cơ sở còn lại đang cố gắng hoàn thành đúng tiến độ.

Công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cũng đã được ngành Y tế triển khai trong thời gian vừa qua.

Kết quả thực hiện, theo Nghị quyết 190 năm 2025 của Quốc hội về việc xử lý những vấn đề liên quan triển khai sắp xếp bộ máy, đối với lĩnh vực bảo trợ xã hội và việc triển khai thực hiện liên quan đến các nội dung về chính sách trợ giúp xã hội, Bộ trưởng cho biết, nhiệm vụ này Bộ tiếp quản từ Bộ Lao động, Thương binh và xã hội và đã xây dựng, triển khai hệ thống phần mềm dịch vụ công đăng ký giải quyết các chính sách liên quan đến trợ giúp xã hội theo hình thức trực tuyến và cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội trên toàn quốc.

Việc này, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đã triển khai từ năm 2022 đến nay. Hệ thống này đã thực hiện giải quyết 11 thủ tục hành chính với số lượng là 3,8 triệu đối tượng đã triển khai thực hiện, đồng thời đã kết nối việc giải quyết chính quyền điện tử với 63 địa phương, đã đồng bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá, việc kết nối này rất thuận lợi và thông suốt, trong đó đã liên thông việc đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng phí và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đến nay, đã có 500.000 hồ sơ trực tuyến của người dân và các địa phương sử dụng phần mềm để lập danh sách chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng cho 3,8 triệu đối tượng. Trong đó, các tỉnh, thành phố cũng đã triển khai thực hiện chi trả thông qua hình thức dịch vụ bưu điện.

Hiện nay, khi triển khai thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, Bộ Y tế đã tiếp quản và đã nâng cấp chỉnh sửa hệ thống phần mềm dịch vụ công đăng ký. Hiện, các nội dung này đang được triển khai để đảm bảo theo đúng yêu cầu của hệ thống chính quyền hai cấp sau khi Bộ Y tế tiếp quản.

Đặc biệt, các hệ thống phần mềm cũng đã được nâng cấp hiệu năng sử dụng, đến nay đã kết nối được 26/34 tỉnh, thành phố. Đồng thời, hơn 1.000 hồ sơ trực tuyến của người dân trong 2 tháng triển khai thực hiện theo mô hình trực tuyến hai cấp vừa qua, cũng đã được giải quyết, đảm bảo nhu cầu.

Còn 8 địa phương, bao gồm: Gia Lai, Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Trị, Đà Nẵng và Lâm Đồng, Bộ Y tế đang đề nghị tập trung triển khai kết nối các hệ thống phần mềm.

Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an bố trí tiếp nhận, quản lý và vận hành các cơ sở dữ liệu liên ngành. Đây là 1 trong 13 cơ sở dữ liệu mà chúng ta phải hoàn thành trong tháng 12/2025. Bộ Y tế sẽ cùng phối hợp với Bộ Công an để tiếp nhận và quản lý hệ thống các cơ sở dữ liệu đã được triển khai.

Đối với các nhiệm vụ của Đề án 06, Bộ trưởng Y tế cho biết, Bộ có 10 nhiệm vụ thì đến nay đã hoàn thành 7 nhiệm vụ, còn 3 nhiệm vụ Bộ đang cố gắng hoàn thành.

Ba nhiệm vụ Bộ Y tế chưa hoàn thành theo nhiệm vụ của Đề án 06, đó là việc rà soát đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ, tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia; xây dựng các giải pháp về giám sát việc thực hiện liên thông sổ sức khỏe điện tử và giấy chuyển tuyế, giấy hẹn khám sức khỏe; nhân rộng mô hình hợp tác công tư.