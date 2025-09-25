Thứ Năm, 25/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc chưa thể về đích trong tháng 9/2025

Song Hoàng

25/09/2025, 11:15

Một số bệnh viện chuyển từ ngành Lao động, Thương binh và Xã hội sang Bộ Y tế, còn đang gặp khó khăn trong các hệ thống phần mềm thông tin và do việc sắp xếp các đơn vị hành chính thời gian qua, việc triển các dịch vụ đấu thầu thời gian qua cũng chậm hơn so với quy định nên việc triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc trước 30/9 sẽ có độ trễ...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tại Phiên họp lần thứ 4 của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 diễn ra ngày 24/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã thông tin 3 nội dung quan trọng, đó là việc kết nối chia sẻ dữ liệu của ngành y tế, việc triển khai thực hiện bệnh án điện tử và việc thực hiện Đề án 06. 

Đối với việc triển khai bệnh án điện tử, Bộ trưởng Y tế cho biết, theo kế hoạch ban đầu thì việc triển khai bệnh án điện tử sẽ thực hiện trong năm 2025. Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu triển khai bệnh án điện tử trên cả nước trước 30/9/2025.

Đến nay, đã có 630 cơ sở y tế trong toàn quốc sử dụng các bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy; 84/125 bệnh viện công tuyến tỉnh hạng 1 đã triển khai, chiếm khoảng 70%.

Với các bệnh viện tư nhân, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, đã có 140/399 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử và các cơ sở đang rất quyết tâm triển khai thực hiện.

Hiện một số bệnh viện chuyển từ ngành Lao động, Thương binh và Xã hội sang Bộ Y tế, còn đang gặp khó khăn trong các hệ thống phần mềm thông tin và do việc sắp xếp các đơn vị hành chính thời gian qua, việc triển các dịch vụ đấu thầu thời gian qua cũng chậm hơn so với quy định nên việc triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc trước 30/9 sẽ có độ trễ.

Về phía Bộ Quốc phòng, có 31 bệnh viện trực thuộc Bộ đã triển khai xong bệnh án điện tử 100%. Đối với Bộ Công an, có 66% bệnh viện đã hoàn thành, số cơ sở còn lại đang cố gắng hoàn thành đúng tiến độ.

Công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cũng đã được ngành Y tế triển khai trong thời gian vừa qua.

Kết quả thực hiện, theo Nghị quyết 190 năm 2025 của Quốc hội về việc xử lý những vấn đề liên quan triển khai sắp xếp bộ máy, đối với lĩnh vực bảo trợ xã hội và việc triển khai thực hiện liên quan đến các nội dung về chính sách trợ giúp xã hội, Bộ trưởng cho biết, nhiệm vụ này Bộ tiếp quản từ Bộ Lao động, Thương binh và xã hội và đã xây dựng, triển khai hệ thống phần mềm dịch vụ công đăng ký giải quyết các chính sách liên quan đến trợ giúp xã hội theo hình thức trực tuyến và cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội trên toàn quốc.

Việc này, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đã triển khai từ năm 2022 đến nay. Hệ thống này đã thực hiện giải quyết 11 thủ tục hành chính với số lượng là 3,8 triệu đối tượng đã triển khai thực hiện, đồng thời đã kết nối việc giải quyết chính quyền điện tử với 63 địa phương, đã đồng bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá, việc kết nối này rất thuận lợi và thông suốt, trong đó đã liên thông việc đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng phí và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đến nay, đã có 500.000 hồ sơ trực tuyến của người dân và các địa phương sử dụng phần mềm để lập danh sách chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng cho 3,8 triệu đối tượng. Trong đó, các tỉnh, thành phố cũng đã triển khai thực hiện chi trả thông qua hình thức dịch vụ bưu điện.

Hiện nay, khi triển khai thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, Bộ Y tế đã tiếp quản và đã nâng cấp chỉnh sửa hệ thống phần mềm dịch vụ công đăng ký. Hiện, các nội dung này đang được triển khai để đảm bảo theo đúng yêu cầu của hệ thống chính quyền hai cấp sau khi Bộ Y tế tiếp quản.

Đặc biệt, các hệ thống phần mềm cũng đã được nâng cấp hiệu năng sử dụng, đến nay đã kết nối được 26/34 tỉnh, thành phố. Đồng thời, hơn 1.000 hồ sơ trực tuyến của người dân trong 2 tháng triển khai thực hiện theo mô hình trực tuyến hai cấp vừa qua, cũng đã được giải quyết, đảm bảo nhu cầu.

Còn 8 địa phương, bao gồm: Gia Lai, Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Trị, Đà Nẵng và Lâm Đồng, Bộ Y tế đang đề nghị tập trung triển khai kết nối các hệ thống phần mềm.

Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an bố trí tiếp nhận, quản lý và vận hành các cơ sở dữ liệu liên ngành. Đây là 1 trong 13 cơ sở dữ liệu mà chúng ta phải hoàn thành trong tháng 12/2025. Bộ Y tế sẽ cùng phối hợp với Bộ Công an để tiếp nhận và quản lý hệ thống các cơ sở dữ liệu đã được triển khai.

Đối với các nhiệm vụ của Đề án 06, Bộ trưởng Y tế cho biết, Bộ có 10 nhiệm vụ thì đến nay đã hoàn thành 7 nhiệm vụ, còn 3 nhiệm vụ Bộ đang cố gắng hoàn thành.

Ba nhiệm vụ Bộ Y tế chưa hoàn thành theo nhiệm vụ của Đề án 06, đó là việc rà soát đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ, tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia; xây dựng các giải pháp về giám sát việc thực hiện liên thông sổ sức khỏe điện tử và giấy chuyển tuyế, giấy hẹn khám sức khỏe; nhân rộng mô hình hợp tác công tư.

Hà Nội sắp xếp trường học, bệnh viện, doanh nghiệp nhà nước

16:32, 24/09/2025

Hà Nội sắp xếp trường học, bệnh viện, doanh nghiệp nhà nước

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2025

14:35, 24/09/2025

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2025

Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ tại Hà Tĩnh

09:52, 25/09/2025

Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ tại Hà Tĩnh

Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ tại Hà Tĩnh

Ngày 24/9, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ cơ sở dùng "nước kẹo”, một chất cấm sản xuất giá đỗ để bán ra thị trường cho nhà hàng, quán ăn và người tiêu dùng với quy mô lớn...

Dự kiến số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã

Dự kiến số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã

Thành phố được hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh, sẽ có không quá 4 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Số lượng không quá 3 người đối với thành phố hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh; tỉnh hợp nhất, sáp nhập, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Rau trôi nổi “đội lốt” an toàn vào cả trường học và siêu thị

Rau trôi nổi “đội lốt” an toàn vào cả trường học và siêu thị

Một năm chỉ kiểm tra quy trình sản xuất rau VietGAP một lần, quản lý truy xuất nguồn gốc rau an toàn đang bộc lộ nhiều bất cập, tạo ra những “lỗ hổng” để rau không rõ nguồn gốc trà trộn vào trường học, siêu thị...

Bắc Ninh: Công chức, viên chức có thể mua thêm nhà ở xã hội nếu đáp ứng đủ điều kiện

Bắc Ninh: Công chức, viên chức có thể mua thêm nhà ở xã hội nếu đáp ứng đủ điều kiện

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 28/2025/QĐ-UBND quy định chi tiết về trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh...

Hà Nội sắp xếp trường học, bệnh viện, doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội sắp xếp trường học, bệnh viện, doanh nghiệp nhà nước

Theo chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, công tác sắp xếp được triển khai đồng bộ ở 3 cấp, bao gồm tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp, giá dầu cao nhất 7 tuần

Thế giới

2

Vì sao nhà đầu tư vẫn ưu tiên lựa chọn căn hộ?

Bất động sản

3

Đất Xanh Bắc Trung Bộ phân phối The Campus 2 của nhà sáng lập Ecopark

Bất động sản

4

Người mẹ hai con quyết định “thử sức” với thương mại điện tử

Doanh nghiệp

5

The Pearl: Tạo tác bên dòng di sản

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy