Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức xin "cơ chế đặc thù tài chính" để thu hút nhân lực về cơ sở 2

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các đơn vị, nhà thầu rà soát lại tiến độ thi công dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, đề xuất những giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ, có cam kết và lộ trình thực hiện cụ thể…

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai.

Các đơn vị với vai trò, nhiệm vụ, chức năng được phân công đã báo cáo về các nhiệm vụ, thời hạn, tiến độ hoàn thành, công tác tổ chức thi công, hướng tháo gỡ đấu thầu mua sắm và lắp đặt thiết bị y tế. Các tổng thầu đều khẩn trương vào cuộc thực hiện các công việc còn lại của hợp đồng.

Tuy nhiên, tiến độ đạt được so với kế hoạch chưa cao bởi các yếu tố khách quan, như: Các nhà thầu tiếp cận nguồn vốn tín dụng chưa đủ mạnh để đáp ứng thực tế thi công; số lượng thiết bị lớn, cần phải có thời gian xây dựng tính năng kỹ thuật, cấu hình phù hợp, ở Bệnh viện Bạch Mai là 266 thiết bị, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cần 367 thiết bị.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức báo cáo về việc đã chủ động công tác tuyên truyền tìm kiếm nguồn nhân lực, triển khai hồ sơ thủ tục sẵn sàng đấu thầu về thuốc, vật tư tiêu hao, dịch vụ phụ trợ.

Đồng thời, cũng bày tỏ một số khó khăn vướng mắc và đề xuất xin chủ trương về cơ chế đặc thù tài chính, hỗ trợ tài chính cho hai đơn vị để tạo điều kiện thu hút nhân sự về công tác tại cơ sở 2.

Bộ Y tế họp đánh giá tiến độ triển khai dự án cơ sở 2 của bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai. Ảnh: MOH.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, hai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là 2 trong số 145 Dự án thuộc 3.000 dự án tồn đọng có sự bứt phá, chỉ đạo sát sao, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm của lãnh đạo Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan.

Để đáp ứng tiến độ cũng như đảm bảo thi công chất lượng, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Vụ Kế hoạch – Tài chính rà soát lại tiến độ thi công, tổng hợp, hoàn thiện báo cáo chi tiết, chỉ rõ những vướng mắc, tồn tại và nguyên nhân.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án các công trình y tế, các đơn vị nhà thầu và hai bệnh viện phải đề xuất những giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ một cách tường minh, chi tiết có cam kết và lộ trình thực hiện cụ thể.

Bộ trưởng Bộ Y tế lưu ý, Chính phủ đã tháo gỡ bằng việc ban hành Nghị quyết số 34/NQ-CP, các đơn vị cần chủ động đánh giá toàn diện về pháp lý và kỹ thuật liên quan đến dự án, hệ thống phòng cháy chữa cháy, trang thiết bị y tế, phân định rõ người, rõ việc, có thời gian và gắn trách nhiệm cụ thể, theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị, các bên liên quan phải vào cuộc mạnh mẽ, trách nhiệm và hiệu quả cùng hướng tới mục tiêu chung làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân.